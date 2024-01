Spiel um Platz drei Deutschland verliert nach packender Aufholjagd knapp gegen Schweden Stand: 28.01.2024 16:42 Uhr

Bitteres Ende eines tollen Comebacks: Deutschland hat das kleine Finale gegen Schweden knapp verloren und schließt das EM-Turnier im eigenen Land mit einer 31:34 (12:18)-Niederlage und ohne Happy End ab.

Lange schien es nach einer deutlichen Klatsche gegen den Favoriten aus dem hohen Norden auszusehen, weil Deutschland aber in der zweiten Halbzeit noch einmal mit einem überragenden Renars Uscins (acht Tore) richtig aufdrehte und die letzten Kräfte mobilisierte, wurde es ein dramatisches Finish, das letztlich nicht mit der Bronzemedaille beschenkt wurde.

Schweden für Olympia qualifiziert

Schweden hat sich damit direkt für das Olympische Handball-Turnier nach den Teams aus Frankreich und Dänemark qualifiziert. Die deutsche Mannschaft kann das nachholen und zwar vom 8. bis 14. April beim Qualifikationsturnier für die Spiele in Paris.

Erkenntnis aus dem "kleinen" Finale: Weltklasseteams wie Schweden oder auch die Finalisten Dänemark und Frankreich sind noch ein großes Stück weit entfernt von der deutschen Mannschaft. Gegen alle drei Großen gab es zum Teil klare Niederlagen. Andererseits darf der Einzug ins Halbfinale bei dieser Heim-EM als großer Erfolg gewertet werden, und sicherlich gehört dem jungen deutschen Team die Zukunft im internationalen Handballsport.

Die Enttäuschung über das verlorene Halbfinale gegen Dänemark schien an diesem großen Finalsonntag in Köln schnell verflogen. Wieder war die Kölner Arena mit fast 20.000 Zuschauern komplett ausverkauft und die Atmosphäre wie immer an den leetzten Tagen sehr stimmungsvoll.

Diesmal bekamen die deutschen Handballer auch prominente Unterstützung in der Halle. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der das EM-Turnier vor 18 Tagen in Düsseldorf vor der Weltrekordkulisse eröffnet hatte, war auch diesmal zum Abschluss dabei und drückte dem deutschen Team die Daumen, genau wir NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Schweden ziehen früh davon

Bundestrainer Alfred Gislason setzte zu Beginn wieder auf seinen Youngster Renars Uscins, der im Halbfinale gegen Dänemark großartig aufgetrumpft hatte. Routinier Kai Häfner, der ins Team zurückgekehrt war, saß zunächst auf der Bank.

Deutschland erwischte allerdings einen nicht so guten Auftakt in die Partie wie gegen Dänemark, als man ja eine ganz starke erste Halbzeit hingelegt hatte. Diesmal waren wieder leichte Fehler im Angriffsspiel drin. "Das sind zu viele technische Fehler, das geht so nicht", meinte ARD-Co-Kommentator Johannes Bitte, die Schweden nutzten das aus. Gislason nahm früh eine erste Auszeit beim 4:7 (11.).

Frühe Wechsel bei den Deutschen

Den Schweden hing das so unglücklich verlorene Halbfinale gegen Frankreich zwei Tage zuvor jedenfalls nicht groß nach, besonders Andreas Palicka zeigte sich in blendender Verfassung (13 Paraden in der ersten Halbzeit). Gislason reagierte, brachte in Sebastian Heymann und Philipp Weber zwei neue Leute im Rückraum und kurz danach auch David Späth für Andreas Wolff im Tor. Es nützte nichts. Die Schweden zogen auf 14:7 davon (22.).

"Wir kommen mit Einzelaktionen vorne nicht durch, wir brauchen mehr Pässe und müssen mehr in die Breite spielen" , sagte Johannes Bitter. Die Schweden machten es taktisch besser und führten zur Pause mit sechs Toren deutlich. "Die Schweden haben eine höhere Durchschlagskraft. Wir scheitern zu oft mit freien Würfen an Torwart Palicka" , meinte der verletzte Nationalspieler Patrick Groetzki zur Halbzeit am Sportschau-Mikrofon.

Zweite Halbzeit am Ende dramatisch

Nach der Pause machten es die Deutschen besser. Zwar zogen die Schweden auf 21:14 mit sieben Toren davon, aber Gislasons Team steckte nicht auf und holte noch einmal kämpferisch alles aus sich heraus. Nach zwei Toren von Juri Knorr zum 21:24 (43.) kam noch einmal Hoffnung auf. Auch die Fans spürten nun, dass noch etwas gehen konnte und unterstützten das Team frenetisch. "Es ist sehr gut jetzt" , meinte Gislason in der Auszeit.

Dass es mit der Aufholjagd aber nichts wurde, lag an den Deutschen selbst. Wieder leichte Fehler im Angriff, wieder konterten die Skandinavier eiskalt. Aber Deutschland blieb dran, auch wenn besonders Schwedens Rückraummann Felix Claar die deutsche Abwehr vor große Probleme stellte. Als Christoph Steinert die Deutschen bei 28:30 erstmals auf zwei Tore heranbrachte, kochte die Kölner Arena. Die Deutschen setzten ihre Aufholjagd eiskalt fort und schnupperten beim 29:30 durch Renars Uscins sogar am Ausgleich (54.).

Die letzten Minuten wurden noch einmal richtig dramatisch, die Deutschen kämpften aufopferungsvoll - letztlich aber vergeblich, denn die Schweden behielten kühlen Kopf und dürfen sich verdientermaßen über Bronze bei dieser EM freuen.