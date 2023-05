Spielplan, Orte, Zeiten Das Wichtigste zur Handball-EM 2024 in Deutschland Stand: 10.05.2023 18:31 Uhr

Deutschland ist Gastgeber der Handball-EM 2024, in sechs Städten finden Spiele statt. Hier die wichtigsten Infos im Überblick.

Das Turnier beginnt am Mittwoch, 10. Januar 2024, und endet mit dem Finale am Sonntag, 28. Januar. Es ist das erste Mal, dass Deutschland eine Handball-Europameisterschaft der Männer ausrichtet.

Wie sehen die Vorrundengruppen aus?

Die Auslosung in Düsseldorf ergab folgende Vorrundengruppen:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Frankreich Spanien Island Deutschland Österreich Ungarn Nordmazedonien Kroatien Serbien Schweiz Rumänien Montenegro

Gruppe D Gruppe E Gruppe F Norwegen Schweden Dänemark Slowenien Niederlande Portugal Polen Bosnien-H. Tschechien Färöer Georgien Griechenland

Welche Spielorte gibt es?

Das Eröffnungsspiel, gleichzeitig das erste Spiel der Deutschen, findet im Düsseldorfer Fußballstadion statt. Bei einer Kapazität von 50.000 Plätzen hoffen die Veranstalter auf einen Handball-Zuschauerrekord. Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Jahr 2014, als 44.000 Menschen in Frankfurt das Bundesligaspiel Rhein-Neckar Löwen gegen den HSV Hamburg verfolgten.

Die Vorrundenspiele werden in Mannheim, München und in der Hautstadt Berlin ausgetragen, wo auch das deutsche Team seine weiteren Spiele bestreitet. Sollten sich die Deutschen für die Hauptrunde qualifizieren, werden sie in Köln weiterspielen. Die anderen Hauptrundenspiele sind in Hamburg angesetzt. Ebenfalls in Köln steigt die Finalrunde inklusive Halbfinals, Spiel um Platz fünf, Spiel um Platz drei und Endspiel.

Was gibt es zu gewinnen?

Die Europäische Handball-Föderation hat eine neue Trophäe für die EM der Männer vorgestellt. Es bleibt bei einer Schale - die aber in einem anderen Design gefertigt worden ist.

Die neue EM-Trophäe wurde bei der Auslosung präsentiert

Wann spielt Deutschland?

Das Team des Deutschen Handball-Bundes (DHB) bestreitet das Auftaktspiel in Düsseldorf am 10. Januar und hat anschließend, sehr ungewöhnlich für eine Handball-EM, drei Tage Pause. Die restlichen beiden Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung finden am Samstag, 13. Januar, und Montag, 15. Januar, statt - alle in Berlin.

Wie ist der Modus?

Die 24 Mannschaften treten in der Vorrunde in Vierergruppen gegeneinander an, die jeweils beiden Bestplatzierten erreichen die Hauptrunde, wo sie in derselben Gruppe landen - das Ergebnis aus dem direkten Vorrunden-Duell bleibt bestehen.

In der Hauptrunde gibt es zwei Sechsergruppen. Deren Gruppensieger und -zweitplatzierte treten anschließend in den Halbfinals über Kreuz an. Neben dem großen Finale gibt es noch Spiele um Platz fünf und um Platz drei.

Was passiert bei Gleichstand?

Sind am Ende der Vorrunde oder der Hautrunde zwei oder mehr Teams gleichauf, entscheiden folgende Kriterien in dieser Reihenfolge:

Punktzahl aus direktem Vergleich

Tordifferenz aus direktem Vergleich

Anzahl an Toren aus direktem Vergleich

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Anzahl an Toren aus allen Gruppenspielen

das Los

Wo kann ich Deutschlands Spiele der Handball-EM sehen?

ARD und ZDF werden die Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen, live im TV und im Livestream.

Wann kann ich Karten kaufen?

Ab dem 31. Mai können in der zweiten Verkaufsphase Tagestickets erworben werden, Karten gibt es laut DHB ab 19 Euro. In der ersten, aktuell noch laufenden Phase des Vorverkaufs sind bislang ausschließlich Ticketpakete für die jeweiligen Gruppen aller Turnierphasen erhältlich.

Einzige Ausnahme bildet das Eröffnungsspiel in Düsseldorf: Für die Partie wurden bereits mehr als 40.000 Karten abgesetzt. Der DHB setzte in der Folge den Vorverkauf aus.