Olympia-Entscheidungen bei Handball-EM Wieso Kroatien eine Niederlage gegen Deutschland helfen könnte Stand: 23.01.2024 17:09 Uhr

Bei der Handball-EM geht es auch um die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris. Beim Spiel Deutschland gegen Kroatien am Mittwochabend ergibt sich eine "absurde Konstellation".

Am Mittwoch wird der letzte Halbfinalist dieser Handball-EM 2024 ermittelt. Deutschland hat die besten Karten, würde mit einem Sieg neben Frankreich, Dänemark und Schweden zu den letzten vier Teams gehören. Am letzten Spieltag der Hauptrundengruppen in Köln und Hamburg gibt es aber weitere wichtige Entscheidungen - es geht um die Qualifikation fürs olympische Handballturnier in Paris.

Der kroatischen Handballnationalmannschaft, die mit einem Punkt Tabellenletzter der Hauptrundengruppe I ist und keine Chancen mehr aufs Weiterkommen hat, könnte kurioserweise eine Niederlage gegen Deutschland helfen, um den olympischen Spielen einen Schritt näher zu kommen. Axel Kromer, Sportvorstand des Deutschen Handballbundes (DHB), sprach von einer "absurden Konstellation."

Handball bei Olympia - so läuft die Qualifikation für Paris

Je zwölf Männer- und Frauenteams nehmen an den olympischen Handballturnieren in Paris teil, die vom 25. Juli bis 11. August 2024 ausgetragen werden. Vier Nationalmannschaften der Männer sind bereits sicher dabei: Frankreich (Gastgeber), Dänemark (Weltmeister 2023), Argentinien (Sieger Panamerikanische Spiele 2023) sowie Japan (Sieger des asiatischen Qualifikationsevents). Weitere Teilnehmer werden bei der laufenden Afrikameisterschaft in Ägypten und der Handball-EM in Deutschland ermittelt.

Sollten die Franzosen oder die Dänen Europameister werden, rückt das nächstbeste Team dieser EM nach, das nicht Frankreich oder Dänemark heißt. Spielen die beiden Top-Favoriten das Finale gegeneinander, würde also das Spiel um Platz drei über die direkte Olympia-Qualifikation entscheiden. Schweden und womöglich auch Deutschland können sich also berechtigte Hoffnungen auf den Startplatz in Paris machen.

Die olympischen Qualifikationsturniere

Komplizierter wird es bei den Qualifikationsturnieren, bei denen die verbleibenden sechs Plätze für Paris vergeben werden. Mitte März 2024 werden drei Gruppen mit je vier Teams ausgespielt, die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe erreichen die olympischen Spiele. Für diese Qualifikationsturniere sind Spanien, Schweden, Deutschland, Norwegen, Ägypten und Ungarn bereits gesetzt, da sie bei der WM 2023 in Polen und Schweden die Plätze drei bis acht belegten.

Und jetzt kommen die Kroaten ins Spiel: Sollte nämlich Schweden oder Deutschland Europameister werden oder als Silber- oder Bronze-Medaillengewinner die direkte Qualifikation für Paris schaffen, rückt das neuntbeste Team der WM 2023 in die Qualifikationsturniere nach - Kroatien. Mit einem Sieg am Mittwoch hätte das DHB-Team das Halbfinale sicher - und Kroatien den Startplatz im olympischen Qualifikationsturnier, da entweder Schweden oder Deutschland die direkte Qualifikation schaffen.

Kroatiens Chancen auf Quali-Turnier ohnehin hoch

Spielt Kroatien also nur mit halber Kraft? Wohl kaum. "Das Wichtigste wird sein, dass wir uns davon lösen, dass wir womöglich irgendwas geschenkt bekommen", sagte DHB-Sportvorstand Kromer am Dienstag. Der 47-Jährige schätzt die Chancen, dass Kroatien noch einen Platz im Qualifikationsturnier erhält, als "ziemlich hoch" ein. "Weil dazukommt: Wenn der Afrikameister wie gewohnt Ägypten heißen würde, würden sie auch nach vorne rutschen."

Außerdem gilt: Wenn Ungarn statt Deutschland das Halbfinale erreicht, ist Kroatien ebenfalls beim Quali-Turnier dabei. Nur wenn Österreich noch Europameister oder bestes Team der EM wird, das nicht Frankreich oder Dänemark heißt, würden die Kroaten nicht nachrücken. Es gibt also viele Konstellationen für das Team um Kapitän Domagoj Duvnjak - der sagte nach der Niederlage gegen Island ohnehin, dass sich seine Mannschaft an ihrer Ehre gepackt fühlt, das letzte Spiel gegen Deutschland positiv zu gestalten.

EM-Platzierung kann wichtig werden

Unabhängig von den Kroaten erreichen die beiden besten Mannschaften dieser EM, die noch kein Ticket für Paris oder für eines der Qualifikationsturniere haben, die Events im März. Portugal, Slowenien, Österreich und Island sind die Kandidaten für die zwei Plätze - für diese Teams kommt es also am letzten Hauptrundenspieltag noch auf Punkte an. Das Quartett schaut ebenfalls auf die Afrikameisterschaft: Gewinnt Ägypten und Deutschland oder Schweden holen den weiteren Europa-Startplatz bei Olympia, ist Slowenien als Zehnter der WM 2023 bei den Quali-Turnieren dabei.