Handball-EM, Hauptrunde Frankreich bleibt auch gegen Island ungeschlagen Stand: 20.01.2024 17:16 Uhr

Frankreichs Handballer haben bei der EM das Halbfinale greifbar vor Augen. Die Franzosen besiegten Island in einer torreichen Partie am Samstagnachmittag (20.01.2024) ziemlich souverän mit 39:32 (17:14).

Schlüssel zum Sieg für die Franzosen war die überragende Angriffsleistung und Trefferquote. Islands Torhüterduo brachte es nur auf sieben Paraden - viel zu wenig, wenn man gegen die Franzosen gewinnen will. Über die gesamte Partie lagen die Isländer, die vor zwei Tagen gegen Deutschland nur hauchdünn unterlegen waren, nicht ein einziges Mal in Führung. Frankreich konnte sich zwar lange Zeit nicht völlig absetzen, konnte aber in der Offensive immer einen Treffer nachlegen, wenn die Isländer sich mal anschickten, wieder in Schlagdistanz zu kommen.

Island auch rechnerisch raus, Frankreich voll im Soll

Melvyn Richardson und Ludovic Fabregas erzielten jeweils sechs Treffer für Frankreich, bei dem Trainer Guillaume Gille munter durchwechselte. Alle französischen Feldspieler trugen sich in die Torschützenliste ein, für Island gelangen Odinn Thor Rikhardsson, Viggo Kristjansson und Elliði Vidarsson ebenfalls jeweils sechs Tore. Die Isländer sind damit weiterhin in der Hauptrunde punktlos und haben auch rechnerisch keine Chance mehr auf das Halbfinale. Frankreich steht mit der Maximalausbeute von sechs Punkten ganz oben in der deutschen Hauptrundengruppe und ist weiter auf Halbfinalkurs.