Handball-EM, Hauptrunde Mitfavorit Norwegen schon vor dem Aus, Dänemark und Schweden souverän Stand: 17.01.2024 22:02 Uhr

Topfavorit Dänemark (39:27 gegen die Niederlande) und Titelverteidiger Schweden (28:22 gegen Slowenien) sind am Mittwoch (17.01.2024) eindrucksvoll in die Hauptrunde der Handball-EM gestartet und haben jeweils eine perfekte Ausgangslage im Kampf um das Halbfinale. Von dem ist Norwegen nach dem 32:37 (15:18) gegen Portugal ganz weit entfernt.

Für die Norweger, die nun wohl ihre restlichen Partien gewinnen müssen, war es so gesehen schon die zweite Pleite, weil sie das Vorrundenspiel gegen das ebenfalls für die Hauptrunde qualifizierte Slowenien verloren hatten. Portugal feierte derweil in Gruppe II, deren Partien in Hamburg ausgetragen werden, seinen ersten Sieg, der für die Qualifikation für das Halbfinale zählt. Die Iberer, deren größter internationaler Erfolg bisher Platz sechs bei der EM 2020 war, überstanden mit der Hypothek einer deutlichen Niederlage gegen Dänemark die Vorrunde.

Norwegen nur anfangs stark

Gegen die Portugiesen dominierte Norwegen um Starspieler Sander Sagosen von THW Kiel nur die ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit. Danach bekamen sie die beweglichen Südeuropäer immer weniger in den Griff. Vor allem Pedro Portella (acht Tore) und Martim Costa (sieben) waren nicht zu stoppen. Für die Norweger traf Kristian Björnsen (sechs) am besten, Sagosen steuerte lediglich zwei Tore bei.

Dänemark und Schweden dominant

Dänemark hatte knapp 40 Minuten große Probleme gegen die stark aufspielenden Niederländer, beim Stand von 23:22 für den Weltmeister trennte sich die Spreu vom Weizen. Mit einem 7:0-Sprint innerhalb von sechs Minuten zogen die Dänen uneinholbar davon und gewannen auch ihr viertes Spiel bei der EM. Der Berliner Bundesliga-Profi Mathias Gidsel war mit neun Treffern der beste Werfer, auch der frühere Welthandballer Mikkel Hansen sowie der Ex-Flensburger Rasmus Lauge spielten mit je fünf Treffern stark. Die Niederlande haben dagegen mit zwei Hauptrunden-Niederlagen wie Norwegen nur noch geringe Chancen auf das Weiterkommen.

Der Niederländer Rutger ten Velde kann Dänemarks Mathias Gidsel nicht mehr aufhalten.

Wie Dänemark bereits zwei Siege auf dem Konto hat nun Schweden, der Europameister von vor zwei Jahren lieferte gegen Slowenien eine durchweg überzeugende Leistung und hatte in keiner Phase ernsthafte Probleme. Beide Nordeuropäer haben bisher eine perfekte Bilanz, am Freitag (19.01.2024) kommt es zum direkten Duell.

DHB-Team startet gegen Island in die Hauptrunde

Für Deutschland startet die Hauptrunde am Donnerstag (18.01.2024) mit der Partie gegen Island (im Livestream ab 20.15 Uhr). Die weiteren Gegner in Gruppe I sind zwei Tage später Österreich, Ungarn (22.01.2024) und Kroatien (24.01.2024), Frankreich, gegen das das DHB-Team am Dienstag (16.01.2024) eine 30:33-Niederlage einstecken musste