Erste EM-Niederlage Dämpfer für deutsche Handballer gegen starke Franzosen Stand: 16.01.2024 22:03 Uhr

Trotz einer erneut starken Leistung mussten die deutschen Handballer ihre erste Niederlage bei der EM im eigenen Land hinnehmen. 30:33 (15:17) hieß es am Ende in Berlin gegen Olympiasieger Frankreich.

Dennoch dürfen die Deutschen eine Menge Positives mit in die Hauptrunde nehmen, denn gegen den Mitfavoriten auf den Europamestertitel hielt Deutschland die Partie bis in die Schlussphase ausgeglichen. Letztlich sollte es nicht ganz reichen, weil sich in den letzten Minuten die große Klasse und Erfahrenheit des Weltkalsseteams durchsetzte.

"Das tut jetzt kurz weh, aber wir müssen mit breiter Brust hinausgehen. Wir haben alles in der eigenen Hand", meinte ARD-Experte Johannes Bitter.

Deutschland geht nun mit zwei Minuspunkten in die Hauptrunde, hat in vier Spielen aber nach wie vor die Chance auf das Halbfinale. In der Hauptrunde in Köln trifft die deutsche Mannschaft nun am Donnerstag auf Island und am Samstag auf Österreich.

Furioser Beginn der Deutschen

Die deutsche Mannschaft legte furios los und hatte gleich die Halle hinter sich. Dreimal Johannes Golla, einmal Juri Knorr in den ersten Minuten, und es hieß schnell 4:1 für Deutschland. Doch so rasant konnte es nicht weitergehen, schließlich stand nicht irgendwer auf der Gegenseite, sondern der amtierende Olympiasieger, der nach dem mageren Remis am Sonntag gegen die Schweiz mehr zeigen wollte.

Beim 6:6 waren die Franzosen wieder "dran", auch weil sich das deutsche Team im Angriff mehr technische Fehler leistete. Die Franzosen erhöhten den Druck auf die deutsche Abwehr, aber Deutschland hielt dagegen, vor allem in Person von Julian Köster dem drei Tore in Folge zum 9:9 gelangen.

Wolff und Späth wieder ganz stark

Es entwickelte sich nun eine packende und erstklassige Partie auf hohem internationalem Niveau. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Stark: die deutschen Torhüter. Andreas Wolff hatte wie im Auftaktspiel gegen die Schweiz eine Top-Fangquote. David Späth entschärfte gleich zwei Siebenmeter von Descat und löste Begeisterungsstürme auf der Tribüne aus.

Die Partie war weiterhin ausgelichen und hart umkämpft. Die Deutschen knüpften an die starken Leistungen im Turnierverlauf an, hatten gegen Ende der ersten Halbzeit aber wieder vermeidbare Fehler im Spiel. Dreimal klappte das Spiel an den Kreis nicht. Zudem handelte sich Rechtsaußen Christoph Steinert früh die zweite Zwei-Minute ein. Weil die Deutschen in der letzten Minute der ersten Halbzeit die Konzentration völlig verloren, gingen die Franzosen mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.

Franzosen wacher aus der Kabine

"Schade mit minus zwei, wir sind eigentlich besser", sagte DHB-Teammanager Oliver Roggisch zur Pause. "Die Franzossen decken sehr defensiv an der Sechs-Meter-Linie, da müssen wir bessere Mittel finden und die Bälle nicht wegschmeißen."

Doch es kam noch dicker für die Deutschen. Frankreich kam wacher aus der Kabine und erhöhte auf 19:15, auch weil Juri Knorr seinen ersten Siebenmeter bei diesem Turnier verwarf. Von dem Vier-Tore-Rückstand ließen sich die Deutschen aber nicht aus dem Konzept bringen und kämpften sich bei 21:22 wieder heran. Die Deutschen agierten nun absolut auf Augenhöhe mit dem Weltklasseteam

Hochdramatische Schlussphase

Es blieb hochspannend. Frankreich nutzten die Chancen zunächst besser als die Deutschen. Vor allem Juri Knorr hatte nicht die starke Wurfausbeute aus dem Feld wie in seinen ersten beiden EM-Auftritten. Am Ende hatte er eine Quote von acht Treffern bei 15 Versuchen.

Dafür sprangen andere in die Bresche - wie Kai Häfner und Sebastian Heymann und erst Recht Torwart Andreas Wolff, der mit sensationellen Saves gegen Mahé und Co. parierte. 13 Paraden hatte Wolff in der 50. Minute auf dem Konto. Deutschland hatte sich in der 50. Minute auf 27:27 herangekämpft.

Es sollte aber nicht reichen, denn die Franzosen behielten in den Schlussminuten die Nerven und setzen sich entscheidend ab.