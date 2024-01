Handball-EM Spielorte, Teilnehmer, Uhrzeiten: Die Hauptrunde im Überblick Stand: 15.01.2024 21:08 Uhr

Es wird ernst: Am Mittwoch startet die Hauptrunde der Handball-EM in Deutschland. Welche Teams bereits qualifiziet sind, wo und wann gespielt wird - der Überblick.

Seit dem klaren 34:25-Erfolg gegen Nordmazedonien sind die deutschen Handballer bei der Heim-EM sicher für die Hauptrunde qualifiziert. In Köln wird das Team von Alfred Gislason auf Ungarn treffen, das in der Gruppe C nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen ist. Weitere Gegner stehen erst am Dienstagabend fest.

So läuft die Hauptrunde der Handball-EM

Die beiden Erstplatzierten jeder Vorrundengruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Punkte gegen den Gegner aus der Vorrunde, der ebenfalls weiterkommt, werden mitgenommen.

In der Hauptrunde gibt es zwei Sechsergruppen, Deutschland trifft dort auf Teams aus den Vorrundengruppen B und C. Die Gruppensieger und -zweitplatzierten der Hauptrunde treten anschließend in den Halbfinals über Kreuz an. Neben dem großen Finale gibt es noch Spiele um Platz fünf und um Platz drei.

Wer ist für die Hauptrunde qualifiziert?

Acht Mannschaften sind bereits für die Hauptrunde qualifiziert. Deutschland wird in Köln sicher auf Ungarn treffen, das in der Gruppe C bereits vier Punkte auf dem Konto hat. Während das restliche Teilnehmerfeld der deutschen Hauptrundengruppe I noch offen ist, steht es in der Hauptrundengruppe II bereits vollständig fest. Slowenien und Norwegen kommen aus Vorrundengruppe D, Schweden und die Niederlande aus Vorrundengruppe E, Dänemark und Portugal aus Vorrundengruppe F. Die genauen Platzierungen werden am Montagabend jeweils in direkten Duellen ausgespielt.

Die Hauptrunde im Überblick Gruppe I (Köln) Gruppe II (Hamburg) Deutschland Slowenien Ungarn Norwegen offen Schweden offen Niederlande offen Dänemark offen Portugal

Wo und wann wird gespielt?

Die deutsche Hauptrundengruppe I wird in Köln ausgetragen, Spieltage sind der 18. Januar, 20. Januar, 22. Januar und 24. Januar. Die Hauptrundengruppe II wird in Hamburg gespielt, am 17. Januar, 19. Januar, 21. Januar und 23. Januar. Täglich gibt es drei Partien, Anwurf ist jeweils um 15.30 Uhr, 18 Uhr und 20.30 Uhr. Fest steht, dass Deutschland nur abends spielen wird, also immer entweder um 18 Uhr oder um 20.30 Uhr.