Handball-EM 2024 Karabatic, Landin & Co.: Das sind die Stars des Turniers

Nikola Karabatic spielt immer noch, Dänemark hat die größte Starpower, Deutschland nur eineinhalb Weltklasse-Spieler. Auf diese Superstars wird es bei der Handball-EM 2024 ankommen.

Von Christian Görtzen

Wer im Tor das Maß aller Dinge ist, bekam Schwedens Torhüter Andreas Palicka Ende Januar 2022 von seinem eigenen Sohn zu hören - vor laufenden Fernsehkameras. Palicka war gerade als frisch gebackener Handball-Europameister nach Göteborg zurückgekehrt, als ein Reporter ihn und Sohn Aston interviewte. "Papa ist der beste Torhüter der Welt", sagte Aston, korrigierte sich aber sofort. "Nein, der zweitbeste. Niklas Landin ist noch besser."

Landin die Nummer eins: Die besten Torhüter der Handball EM 2024

Auch 2024 führt am 35-jährigen Landin kein Weg vorbei. Der dänische Keeper von Aalborg Håndbold, der von 2012 bis 2023 für die Rhein-Neckar Löwen und den THW Kiel in der Bundesliga spielte, kehrt für die Handball-EM 2024 nach Deutschland zurück und will nach 2012 seinen zweiten Europameistertitel.

Die größten Stars der Handball-EM 2024: Mathias Gidsel (l.) und Niklas Landin.

Zum Kreis der Besten zwischen den Pfosten zählen auch der Spanier Gonzalo Pérez de Vargas, der im Sommer 2025 zum THW Kiel wechseln wird - und Deutschlands Held der EM 2016: Andreas Wolff. Der 32-Jährige wurde bei der Weltmeisterschaft im Januar 2023 ins All Star Team und damit zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Nach seinem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule gab Wolff aber erst im November sein Comeback - wie gut der Torwart von Industria Kielce sein wird, wird maßgeblich den Erfolg des jungen DHB-Teams beeinflussen.

Handball-EM 2024: Gidsel der Überflieger im Rückraum

Unter den vielen großartigen Rückraumspielern der Handballwelt ragt ein weiterer Däne heraus: Mathias Gidsel, wertvollster Spieler der WM 2023, des olympischen Turniers 2021 und aktuell wohl bester Spieler der Bundesliga. Der 24-jährige Linkshänder der Füchse Berlin beeindruckt vor allem mit seiner Geschmeidigkeit, mit der er die gegnerische Deckung überwindet.

Zum Kreis der Sprung- und Wurfgewaltigen im Rückraum gehören auch der Norweger Sander Sagosen (Kolstad IL), der spanische Linkshänder Alex Dujshebaev (Kielce) und Frankreichs Dika Mem (FC Barcelona).

Die Strippenzieher auf der Mitte

Sie sind die Taktgeber. Wissen, in welcher Spielsituation was am besten für ihr Team ist – die Spielgestalter auf der zentralen Rückraumposition. Am EM-Triumph der Schweden vor zwei Jahren hatte Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt einen gewaltigen Anteil.

MVP der vergangenen EM: Schwedens Jim Gottfridsson.

So kräftig der 31-Jährige erscheint, so filigran setzt der Rechtshänder seine Mitspieler in Szene – gerne per Bodenpass oder No-Look-Zuspiel. Bei der EM 2022 wurde er zum besten Spieler des Turniers gewählt, wie auch schon bei der EM 2018.

Juri Knorr ist Deutschlands größter Star

Mit enormer Wendigkeit und Kreativität beeindruckt der nur 1,73 m große Niederländer Luc Steins (Paris St. Germain). Bei den besten Spielmachern dürfen nicht fehlen: der Franzose Kentin Mahé (ehemals HSV Hamburg und Flensburg-Handewitt, aktuell Veszprém) und der derzeit beste deutsche Handballer: Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen). Der 23-Jährige ist der einzige Weltklassespieler im jungen DHB-Team und wird viel Verantwortung übernehmen müssen.

Karabatic, Hansen und Co.: Die Altstars der Handball-EM 2024

Der Übergang von den Spielmachern zu den Oldies ist fließend. Der 36 Jahre alte Däne Mikkel Hansen (Aalborg), dreimaliger Weltmeister und Welthandballer, und der ein Jahr jüngere Kroate Domagoj Duvnjak vom THW Kiel sind auf der zentralen Rückraumposition zu Hause. Die Frage ist: Wie groß wird ihr Input bei dieser EM (noch) sein?

Immer noch gefragt: Frankreichs Alt-Star Nikola Karabatic

Und dann ist da noch jemand, bei dem manch ein Zuschauer sicherlich erstaunt ausrufen wird: "Wie, der spielt immer noch?" Voilà, Nikola Karabatic! 39 Jahre alt ist der ehemalige Kieler, der bei der Equipe Tricolore und bei Paris St. Germain zumeist im linken Rückraum eingesetzt wird, aber auch auf der zentralen Position. Karabatic' Traum: Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris – zum Abschluss der Karriere.