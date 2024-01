Deutschlands Gegner in der Hauptrunde Gislason trifft auf Island: "Bin gespannt, für wen die Familie ist" Stand: 16.01.2024 23:22 Uhr

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason trifft im ersten Spiel der EM-Hauptrunde in Deutschland ausgerechnet auf seine Heimat Island. Ein emotionales Spiel für den 64-Jährigen.

Island, so heißt es, ist der drittwindigste Ort der Welt - aber niemand lebt in den beiden anderen. Ein Land voller Naturgewalten, Geysiren, Winden - und kraftvollen Handballspielern. Alfred Gislason war einer von ihnen, bevor er 1997 in Deutschland Trainer wurde - und seitdem hier blieb.

Ausgerechnet bei der Handball-EM in seiner neuen Heimat Deutschland trifft er als Bundestrainer mit dem DHB-Team auf Island (Samstag, 20.30 Uhr, live im ZDF). "Es wird ein sehr besonderes Spiel für mich", sagte Gislason nach der 30:33-Niederlage gegen Frankreich in der Sportschau. "Gegen das eigene Land ist es immer besonders."

Gislason nahm die Sportschau mit in die Heimat Island

Wie wichtig ihm die Heimat ist, zeigte Gislason der Sportschau für die exklusive ARD-Doku "Alfred Gislason - Schicksalstage des Bundestrainers". Autor Hendrik Deichmann durfte den Bundestrainer auf die Insel begleiten, der sehr persönliche Film mit vielen Eindrücken von Gislasons Heimat und Familie ist in der ARD Mediathek abrufbar.

Sie reisten dabei unter anderem nach Akureyri, mit heute 20.000 Einwohnern viertgrößte Stadt des Inselstaates. Hier leben Gislasons Eltern Adelheidur Alfredsdotti und Gisli Hjartarson, sein älterer Bruder Hjörtur, viele der insgesamt 20 Nichten und Neffen. Die Großfamilie Gislason - Alfred hat fünf Geschwister und selbst drei Kinder - sie steht nun vor einer emotionalen Zerreißprobe. "Ich bin sehr gespannt, ob sie für Deutschland oder Island sind", sagte Gislason am Dienstag lächelnd.

Alfred Gislason (r.) trifft in der ARD-Dokumentation seine Eltern in Island.

Handball-EM - Gislason will gegen Island gewinnen

In der Brust des 64-Jährigen schlagen längst zwei Herzen. "Ich bin ziemlich deutsch geworden, das sagen meine Freunde. Ich bin ungewöhnlich pünktlich für einen Isländer" , sagt Gislason in der ARD-Doku. "Ich denke schon, dass die Isländer sehr flexibel sind, aber das Planen nicht immer ihre Stärke ist. Sie sind irgendwie immer noch Jäger und Sammler."

Punkte in der Hauptrunde sollen die Isländer nicht sammeln, denn egal was die Familie davon hält: Alfred Gislason will das Spiel am Samstag gewinnen. "Wir haben weiter das Ziel ins Halbfinale zu kommen, dann dürfen wir kein Spiel mehr verlieren."