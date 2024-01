Handball-EM am Dienstag Kroatien, Ungarn und Island in der Hauptrunde Stand: 16.01.2024 20:26 Uhr

Mit Kroatien, Ungarn und Island stehen bereits drei der vier Hauptrundengegner der deutschen Handballer bei der Heim-EM fest. Die noch ungeschlagenen Kroaten kamen am Dienstag (16.01.24) in Mannheim zu einem 31:25 gegen Rumänien und lösten damit vor dem abschließenden Duell in der Gruppe B zwischen Spanien und Österreich sicher das Ticket für die zweite Turnierphase.

Dort sind auch Ungarn und Island, die am Dienstagabend in München aufeinandertreffen, definitiv dabei. Beide Teams profitierten von der 29:30-Niederlage Serbiens gegen Montenegro, die beide aus dem Turnier ausgeschieden sind. Der vierte Gegner wird am Dienstagabend zwischen Spanien und Österreich ermittelt.

Schweiz verliert, auch Frankreich vorzeitig qualifiziert

Noch vor dem Gruppenabschluss gegen Deutschland (20.30 Uhr/sportschau.de) hat Handball-Rekordweltmeister Frankreich das Ticket für die EM-Hauptrunde sicher. Verfolger Schweiz nämlich verlor in Berlin gegen Nordmazedonien mit 27:29 (9:13) und verpasste trotz zwölf Toren von Andy Schmid den benötigten Sieg, um Frankreich im Falle einer hohen Niederlage gegen die DHB-Auswahl noch abfangen zu können.

Frankreich wird ebenfalls in der Gruppe der deutschen Handballer sein, aber dort nicht auf die deutsche Mannschaft treffen. Das Ergebnis des letzten Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Frankreich wird in die Hauptrunde mitgenommen.

Deutsche Hauptrundenspiele in Köln

Die DHB-Auswahl bestreitet ihre Hauptrundenspiele in Köln. Die ersten Zwei der Sechsergruppe qualifizieren sich für das Halbfinale.