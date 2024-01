Klarer Sieg, Knorr überragt Deutsche Handballer begeistern auch gegen Nordmazedonien Stand: 14.01.2024 22:35 Uhr

Die Handball-Party in Deutschland nimmt langsam, aber sicher Fahrt auf. Das deutsche Team zeigte auch im zweiten Spiel der EM eine starke Leistung und feierte einen souveränen 34:25 (18:13)-Sieg gegen Nordmazedonien.

Damit haben die Deutschen bei ihrem Heimturnier nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel den Einzug in die Hauptrunde bereits sicher, die am kommenden Donnerstag in Köln beginnt. Zuvor geht es am Dienstag gegen Frankreich um den Sieg in Gruppe A. Die Mazedonier, die gegen die starken Deutschen insgesamt chancenlos waren, sind dagegen ausgeschieden.

Überragender Akteur auf Seiten der DHB-Auswahl war Juri Knorr, der das Berliner Publikum nicht nur mit zehn Toren begeisterte, sondern mit sieben Assists auch als Spielgestalter glänzte.

Pfiffe für Olaf Scholz auf der Tribüne

Die Deutschen wollten den Schwung mitnehmen aus dem fulminanten Auftaktsieg gegen die Schweiz. Und das gelang. Das DHB-Team begann wieder konzentriert und effektiv und vor allem auch aggressiv in der Abwehr. Gislason schenkte seinem jungen U21-Weltmeister Renars Uscins das Vertrauen, der für den am Freitag zum zweiten Mal Vater gewordenen Kai Häfner im rechten Rückraum in die erste Sieben rückte. Vor allem das Zusammenspiel mit Knorr klappte sehr gut.

Zwar war die Kulisse in der Berliner Arena nicht ganz so gewaltig wie beim Weltrekordspiel vor vier Tagen in Düsseldorf, aber auch die knapp 13.600 Zuschauer sorgten für einen sehr stimmungsvollen Handballabend in der Hauptstadt. Nur einmal gab es Pfiffe: Als Bundeskanzler Olaf Scholz vom Hallensprecher auf der Tribüne begrüßt wurde.

Knorr, der Unterschiedsspieler

Die Deutschen spielten ihren Matchplan konsequent runter. Für die als unbequem eingestuften Mazedonier gab es nur schwer ein Durchkommen, Die stärkste Phase hatten Knorr und Co., als sie Mitte der ersten Halbziet von 10:6 auf 14:8 davonzogen. Die deutschen Fans waren begeistert, erst recht, als der junge Lokalmatador traf.

In der 24. Minute glückte dem in den Kader gerückten Nils Lichtlein von den Füchsen Berlin das Tor zum 15:9, sein erster EM-Treffer. Deutschland hatte sich früh einen komfortablen Vorsprung erarbeitet. Überragend: Juri Knorr, der in der ersten Halbzeit auf sieben Tore bei acht Versuchen kam und den Unterschied machte.

Gislason konnte es sich erlauben, frühzeitig den Torwart zu wechseln. Andreas Wolff, der sich diesmal nicht in den Vordergrund parierte, machte zum Ende der ersten Halbzeit Platz für Youngster David Späth. Mit komfortablem Fünf-Tore-Vorsprung ging es in die Pause. "Wir sind voll im Soll" , meinte DHB-Vorstand Axel Kromer zur Pause.

Späth macht den Anheizer

Und es sollte noch besser werden. Nach dem Seitenwechsel zogen die Deutschen auf 21:13 davon. "Deutschland, Deutschland" - wie in Düsseldorf durften sich die Spieler auch in Berlin der Hallenunterstützung sicher sein. Im Mittelpunkt nun: David Späth, der nun die Wolff-Rolle aus dem Schweizspiel übernahm, super hielt und mit seinen erfrischenden Jubelgesten auch noch den Fananheizer machte.

In der Offensive leistete sich die junge deutsche Mannschaft aber mehrere schlampige Aktionen, schloss zu früh ab oder verlor leichtfertig den Ball Nordmazedonien schob einen 4:1-Lauf ein. Sofort griff Gislason ein, machte in einer Auszeit eine klare Ansage. "Da kommt ein bisschen Glut raus aus dem Vulkan" , kommentierte Sportschau-Experte Dominik Klein treffend im Audiostream.

Der kleine Wutausbruch des Isländers zeigte Wirkung. Von 22:17 schraubten die Deutschen den Spielstand auf 29:20 (48.) und konnten zu diesem Zeitpunkt bereits ihre Kräfte schonen. Bei 31:21 hatte Knorr erstmals eine Zehn-Tore-Führung herausgeworfen. Auch für den Schlusspunkt zum 34:25 sorgte der 23-jährige Spielmacher, traf per Siebenmeter. Da hatte sich das Berliner Publikum längst von seinen Plätzen erhoben und verabschiedete die deutschen Handballer mit einem Riesenapplaus.