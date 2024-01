60. Spielende

60. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 25:34 durch Juri Knorr

Knorr setzt von der Siebenmeterlinie den Schlusspunkt.

60. Tomislav Jagurinovski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 25:33 durch Tomislav Jagurinovski



58. Marko Mitev Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 24:33 durch Marko Mitev

Mitev hält seine persönliche Quote bei 100% und trifft auch seinen dritten Versuch.

58. "Oh, wie ist das schön" schallt es von den Rängen der Mercedes-Benz-Arena. Und auch wenn es noch früh im Turnier ist und ein langer Weg vor der DHB-Auswahl liegt, kann man das bisher absolut so unterschreiben. Auch der zweite deutsche Auftritt ist unter dem Strich sehr überzeugend.

57. Philipp Weber Deutschland Tor für Deutschland, 23:33 durch Philipp Weber

Weber macht das Beste aus seiner Einsatzzeit und legt den nächsten krachenden Treffer aus dem Rückraum nach.

55. Nenad Kosteski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 23:32 durch Nenad Kosteski

Kosteski ist mit sechs Toren nun Topscorer der Nordmazedonier und überwindet Späth von außen erneut im kurzen Eck.

53. Philipp Weber Deutschland Tor für Deutschland, 22:32 durch Philipp Weber

Weber packt auf der anderen Seite auch den Hammer aus und ist dabei erfolgreicher. Mit 126 km/h rauscht die Kugel ins Netz.

52. Kuzmanovskis Fackel rast knapp über den deutschen Kasten. Und auch da war David Späth wohl noch dran. Sechs Paraden für den Youngster aus Kaiserslautern!

51. Zharko Peshevski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 22:31 durch Zharko Peshevski



50. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 21:31 durch Juri Knorr



49. Nikola Kosteski Nordmazed. 7-Meter verworfen von Nikola Kosteski (Nordmazedonien)

Stark! Späth bleibt auch beim Siebenmeter gegen Kosteski Sieger. Der 21-Jährige macht heute einen richtig guten Job und vertritt den glücklosen Andi Wolff bestens.

49. Sebastian Heymann Deutschland 2 Minuten für Sebastian Heymann (Deutschland)

Jetzt gibt es doch noch die erste Zeitstrafe gegen den DHB! Es trifft Sebastian Heymann.

49. Sebastian Heymann Deutschland Tor für Deutschland, 21:30 durch Sebastian Heymann

Die Arena hat bereits mit der Party begonnen und bejubelt jeden deutschen Treffer nun frenetisch. Die Tore werden immer einfacher für die Gíslason-Truppe.

48. Zharko Peshevski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 21:29 durch Zharko Peshevski



48. Sebastian Heymann Deutschland Tor für Deutschland, 20:29 durch Sebastian Heymann

Der nächste Gegenstoß! Diesmal schließt Heymann ab und veranlasst Kiril Lazarov zu einem weiteren Timeout.

47. Justus Fischer Deutschland Tor für Deutschland, 20:28 durch Justus Fischer

Ein weiterer technischer Fehler der Nordmazedonier beschert Deutschland die nächste Konterchance. Fischer schließt sicher ab und bringt den DHB mit seinem zweiten Tor auf acht Treffer weg.

46. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 20:27 durch Juri Knorr

Knorr findet in Überzahl mal wieder selbst die Lücke und haut das Ding humorlos rein.

45. Milan Lazarevski Nordmazed. 2 Minuten für Milan Lazarevski (Nordmazedonien)

Während Deutschland noch ohne Zeitstrafe ist, kassiert Lazarevski bereits die sechste auf nordmazedonischer Seite.

45. Petar Atanaseivikj Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 20:26 durch Petar Atanaseivikj



44. Martin Hanne und Philipp Weber sind jetzt beim DHB drauf. Alfreð Gíslason verteilt auch heute die Spielzeit und will alle Spieler richtig ins Turnier holen.

43. Nenad Kosteski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 19:26 durch Nenad Kosteski

Kosteski wird außen freigespielt und überwindet Späth im kurzen Eck.

43. Justus Fischer Deutschland Tor für Deutschland, 18:26 durch Justus Fischer

Seit der Auszeit ist Deutschland wieder wesentlich zielstrebiger unterwegs. Jetzt macht auch Fischer seinen ersten Treffer.

41. Timo Kastening Deutschland Tor für Deutschland, 18:25 durch Timo Kastening



41. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 18:24 durch Julian Köster

Knorr wagt in Überzahl ein riskantes hohes Anspiel an den Kreis und wird belohnt. Köster fängt das Ding runter und netzt im selben Atemzug ein.

40. Martin Velkovski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 18:23 durch Martin Velkovski



40. Jannik Kohlbacher Deutschland Tor für Deutschland, 17:23 durch Jannik Kohlbacher

In Überzahl kommt wieder Kohlbacher an den Kreis und wird von seinem Mannheimer Mannschaftskollegen Knorr mustergültig bedient.

39. Nikola Markoski Nordmazed. 2 Minuten für Nikola Markoski (Nordmazedonien)

Markoski greift Knorr von der Seite in den Wurfarm und kassiert die nächste Zeitstrafe.

38. Zharko Peshevski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 17:22 durch Zharko Peshevski

Nur noch fünf! Wieder bricht Peshevski durch und hievt sein Team auf einen 4:1-Lauf. Alfreð Gíslason ist stinksauer und drückt auf den Buzzer!

38. Deutschland agiert gerade zu fahrlässig. Da sind ein ein paar unnötige, schwere Würfe dabei, zudem gibt man den Ball zu oft ohne Not ab. Nordmazedonien kämpft sich derweil zurück ins Match.

37. Zharko Peshevski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 16:22 durch Zharko Peshevski



36. Timo Kastening Deutschland Tor für Deutschland, 15:22 durch Timo Kastening

Kastening ist am Kreis aufmerksam und schnappt sich einen offenen Ball. das ist eine gute Antwort auf den nordmazedonischen Doppelschlag.

36. Nenad Kosteski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 15:21 durch Nenad Kosteski



35. Tomislav Jagurinovski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 14:21 durch Tomislav Jagurinovski

Nach Fehlwurf von Golla kommen auch die Nordmazedonier mal zu einem leichten Gegenstoßtreffer.

34. Kiril Lazarov zieht ganz früh die Notbremse und bittet zur Auszeit! Seine Nordmazedonier sind mit den Gedanken wohl noch in der Kabine und werden vom DHB bisher überrollt. Im 7-gegen-6 soll es nun wieder besser werden.

34. Timo Kastening Deutschland Tor für Deutschland, 13:21 durch Timo Kastening

Wieder Späth! Der DHB-Keeper läuft heiß und verbucht die nächste Parade! Diesmal geht es dann über Kastening, der Deutschland erstmals auf acht Tore wegbringt.

33. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 13:20 durch Lukas Mertens

Deutschland legt wieder stark los! Späth macht den nächsten Ball fest, findet mit einem langen Pass Mertens, der das Ding akrobatisch fängt und cool abschließt.

32. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 13:19 durch Julian Köster



31. Nordmazedonien hatte es zuletzt oft im 7-gegen-6 versucht, greift nun aber erstmal wieder in der Normalformation an. Der erste Wurf wird abgefälscht und landet so bei David Späth!

31. Weiter geht's! David Späth bleibt erstmal im deutschen Tor.

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Deutschland ist im zweiten EM-Spiel gegen Nordmazedonien zur Pause auf Kurs und führt deutlich mit 18:13! Die DHB-Auswahl hätte sogar schon deutlicher führen können, ließ aber auch einige gute Möglichkeiten aus. Überragend ist bisher Juri Knorr, der schon sieben Tore und fünf Assists auf dem Konto hat. Deutschland verteidigt sehr konsequent und lässt nur wenige gute Würfe zu. Und wenn doch mal ein nordmazedonischer Wurf ins Netz findet, antwortet die Gíslason-Truppe immer wieder mit blitzschnellen Gegenstößen, die oft zum Erfolg führen. Insgesamt kann es so auf jeden Fall weitergehen, dann ist der zweite Erfolg im zweiten Spiel definitiv greifbar. Bis gleich!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Nenad Kosteski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 13:18 durch Nenad Kosteski



29. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 12:18 durch Juri Knorr

Knorr muss zum Siebenmeter diesmal gegen Tomovski ran, der tatsächlich den Arm an den Ball kriegt. Dieser findet aber trotzdem ins Netz!

29. Edvin Omeragikj Nordmazed. 2 Minuten für Edvin Omeragikj (Nordmazedonien)

Omeragikj wandert zum zweiten Mal auf die Strafbank.

29. Marko Mitev Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 12:17 durch Marko Mitev



28. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 11:17 durch Juri Knorr



28. Alfreð Gíslason bittet zur Auszeit! In den letzten Minuten hat die deutsche Mannschaft im Angriff etwas fahrlässig agiert und Nordmazedonien damit ein bisschen zurück ins Match geholt. Der DHB-Coach will wieder mehr Zielstrebigkeit sehen und die Führung vor der Pause nochmal ausbauen.

27. Nikola Kosteski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 11:16 durch Nikola Kosteski

Diesmal bleibt Späth für den Siebenmeter drin, kann gegen Kosteski aber auch nichts ausrichten.

26. Nikola Kosteski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 10:16 durch Nikola Kosteski

Für Kosteskis Siebenmeter kommt Wolff zurück, ist aber chancenlos. Unten rechts schlägt der Ball ein.

25. Andreas Wolff spielt bisher noch überhaupt keine Rolle und hat erst eine einzige Parade auf dem Konto. Entsprechend schickt Alfreð Gíslason jetzt mal David Späth zwischen die Pfosten.

24. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 9:16 durch Juri Knorr

Golla zeiht den Siebenmeter und Knorr haut die harzige Kugel mit Karacho ins rechte Eck.

23. Nils Lichtlein Deutschland Tor für Deutschland, 9:15 durch Nils Lichtlein

Lichtleins erstes EM-Tor bringt die DHB-Mannschaft auf sechs Treffer weg.

23. Nenad Kosteski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 9:14 durch Nenad Kosteski



22. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 8:14 durch Johannes Golla

Immer wieder das gleiche Muster! Nach Gegentreffern geht es bei Deutschland mit Plan blitzschnell. Knorr steckt stark zu Golla durch, der sich auch diesmal keine Blöße gibt.

22. Milan Lazarevski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 8:13 durch Milan Lazarevski



21. Wer hält bei Nordmazedonien dagegen? Filip Taleski versucht es, doch der ehemalige Rhein-Neckar-Löwe trifft mit seinem Distanzwurf nur den rechten Pfosten. Insgesamt fehlt es dem Herausforderer hier offensiv ganz klar an Optionen.

20. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 7:13 durch Juri Knorr

Jetzt sind es sogar sechs! Nordmazedonien schmeißt vorne ein weiteres Mal ohne Not den Ball weg und Knorr macht sein viertes Tor.

19. Sebastian Heymann Deutschland Tor für Deutschland, 7:12 durch Sebastian Heymann

Heymann ist drauf und wird in Überzahl stark freigespielt. Deutschland führt mit wieder mit fünf Toren.

18. Edvin Omeragikj Nordmazed. 2 Minuten für Edvin Omeragikj (Nordmazedonien)

Omeragikj erwischt Uscins voll im Gesicht und kassiert die nächste Zeitstrafe!

17. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 7:11 durch Juri Knorr

Einmal mehr beantwortet Deutschland einen Gegentreffer mit Tempo und einem leichten Treffer. Diesmal geht der auf das Konto von Juri Knorr.

17. Milan Lazarevski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 7:10 durch Milan Lazarevski



17. Hin und wieder spielt die DHB-Auswahl es etwas zu hektisch und schließt sehr früh ab. Diesmal spielen sie es eigentlich gut aus und Köster hat eine große Lücke, trifft aber nur Nikola Mitrevski.

16. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 6:10 durch Juri Knorr

Eben war Knorr noch am Pfosten gescheitert, jetzt zappelt die Kugel wieder im Netz. Kastening hatte die entscheidende Lücke gerissen.

15. Petar Atanaseivikj Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 6:9 durch Petar Atanaseivikj



14. Marko Mitev Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 5:9 durch Marko Mitev

Nach langer Zeit kommen die Nordmazedonier mal wieder aus dem Positionsangriff zu einem Abschluss und der ist auch gleich drin.

14. Kiril Lazarov zieht die erste Auszeit! Sein Team macht hier bisher viel zu viele Fehler und Deutschland konnte ohne große Probleme früh auf fünf Tore wegziehen.

13. Jannik Kohlbacher Deutschland Tor für Deutschland, 4:9 durch Jannik Kohlbacher

bei Nordmazedonien geht gerade gar nichts! Schon wieder schmeißt die Truppe von Kiril Lazarov den ball weg und schenkt dem DHB die nächste Möglichkeit. Diesmal spielen sie die Überzahl clever aus und finden Kohlbacher am Kreis.

13. Christoph Steinert Deutschland Tor für Deutschland, 4:8 durch Christoph Steinert

Ein technischer Fehler beschert Deutschland den nächsten ballbesitz und schon wieder geht es schnell! Diesmal ist Steinert auf und davon und netzt cool ein.

12. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 4:7 durch Juri Knorr

Knorr verwandelt den fälligen Siebenmeter gegen Mitrevski sicher.

12. Filip Taleski Nordmazed. 2 Minuten für Filip Taleski (Nordmazedonien)

Die erste Zeitstrafe der Partie geht gegen Nordmazedonien. Ex-HBL-Profi Taleski muss raus.

11. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 4:6 durch Johannes Golla

Taleski bringt Nordmazedonien auf ein Tor heran, doch Deutschland kontert mit schneller Mitte und dem nächsten Treffer durch Golla!

11. Filip Taleski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 4:5 durch Filip Taleski



10. Nenad Kosteski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 3:5 durch Nikola Kosteski



9. Filip Kuzmanovski Nordmazed. 7-Meter verworfen von Filip Kuzmanovski (Nordmazedonien)

Kuzmanovski schmeißt den ersten Siebenmeter der Partie am Tor vorbei!

8. Jagurinovskis Ballverlust beschert Deutschland die nächste Chance, doch der Pass von Mertens ist anschließend zu ungenau und der Ball schon wieder weg.

7. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 2:5 durch Lukas Mertens

Jetzt ist es ein Traumstart für den DHB! Andi Wolff verbucht seine erste Parade und dann geht es einmal quer über das Feld zu Lukas Mertens, der von Außen einfliegt und Mitrevski überwindet.

7. Renars Uscins Deutschland Tor für Deutschland, 2:4 durch Renars Uscins

Im zweiten Versuch macht Uscins es besser und macht sein erstes EM-Tor! Knorr zieht an und schafft die Lücke, der Rest ist Formsache.

6. Tomislav Jagurinovski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 2:3 durch Tomislav Jagurinovski

Bei Nordmazedonien geht es vorne bisher ausschließlich über Tomislav Jagurinovski, der seinen zweiten Treffer verbucht.

5. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 1:3 durch Lukas Mertens

Der erste schnelle Treffer für den DHB! Köster macht das Spiel nach ballgewinn schnell und schickt Mertens, der alleine vor Mitrevski cool bleibt.

3. Deutschland arbeitet in der Abwehr von beginn an stark, verschiebt immer wieder gut und macht den Wurf schwer. Prompt jagt Jagurinovski das Ding auch deutlich drüber. Renars Uscins scheitert im Gegenzug aber auch am Pfosten.

2. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 1:2 durch Julian Köster

Köster kommt mit Tempo aus dem halblinken Rückraum, steigt neun Meter vor der Kiste hoch und ist dann nicht mehr zu bremsen. Unten links schlägt der Ball unhaltbar ein.

2. Tomislav Jagurinovski Nordmazed. Tor für Nordmazedonien, 1:1 durch Tomislav Jagurinovski

Auch die Nordmazedonier schließen ihren ersten Angriff erfolgreich ab.

1. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 0:1 durch Johannes Golla

Der Kapitän macht den Auftakt! Golla kriegt die Kugel an den Kreis durchgesteckt und netzt im Tiefflug sicher ein.

1. Ab geht die Post! Der erste Ball gehört den ganz in Schwarz gekleideten Deutschen. Nordmazedonien trägt Weiß und beginnt gleich mal mit einer 5-1-Deckung.

1. Spielbeginn

Langsam aber sicher steigt die Spannung in Berlin! Unter dem Jubel der Zuschauer betritt die deutsche Nationalmannschaft die Platte und reiht sich neben den nordmazedonischen Kontrahenten auf. Es folgen die Nationalhymnen und dann kann es auch schon losgehen!

Im anderen Spiel der Gruppe A gab es am frühen Abend eine faustdicke Überraschung. Frankreich kam gegen die Schweiz nicht über ein 26:26-Unentschieden heraus und steht damit im letzten Spiel gegen Deutschland mächtig unter Druck. Erst recht, wenn die DHB-Auswahl heute gewinnt und sich einen Punkt vor die Franzosen setzt.

Nordmazedonien dürfte das DHB-Team dabei schon deutlich mehr fordern als die Schweizer. Das Team von Trainer Kiril Lazarov befindet sich zwar in einer Umbruchphase und konnte im ersten Spiel gegen Frankreich (29:39) nur zu Beginn mithalten, hat aber mehr Qualität im Kader als die Eidgenossen. "Sie können sehr unangenehm sein, wenn wir nicht aufpassen", warnte Alfreð Gíslason, der mit einem "sehr heißblütigen" Gegner rechnet. Torhüter Nikola Mitrevski und der Halblinke Filip Taleski, einst bei den Rhein Neckar-Löwen und Balingen in der Bundesliga aktiv, führen das junge Team mit ihrer Erfahrung an.

Entsprechend mahnend trat auch Johannes Golla vor dem zweiten Spiel auf. "Wir stehen vor einer fast unveränderten Situation. Wenn wir uns gegen Nordmazedonien nicht gut präsentieren, hat uns das fulminante Auftaktspiel nichts gebracht. Daher sind die Sinne wieder geschärft", so der deutsche Kapitän, der abschließend unterstrich: "Das ist wieder wie ein Endspiel." Im ersten Match vor der Rekordkulisse von 53.586 Fans hatten vor allem Torhüter Andi Wolff und die deutsche Defensive herausgeragt. Vorne hingegen gibt es noch Optimierungsbedarf. "Wir haben einige Chancen liegengelassen. Das müssen wir besser machen, um in den engen Spielen mit der nötigen Sicherheit agieren zu können", so Golla.

Mit dem klaren 27:14 gegen die Schweiz hat Deutschland einen beeindruckenden EM-Start hingelegt und den Grundstein für eine erfolgreiche Vorrunde gelegt. Das Duell mit Nordmazedonien hat nun schon vorentscheidenden Charakter, denn mit einem weiteren Erfolg würde die Mannschaft von Alfreð Gíslason vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde buchen. Da anschließend noch das mit Abstand schwerste Gruppenspiel gegen Rekordweltmeister ansteht, wollen die DHB-Männer unbedingt schon heute das Weiterkommen besiegeln.