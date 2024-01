liveblog Immens wichtiges EM-Spiel Deutschland vor Schlüsselduell gegen Frankreich - alles zur Partie im Liveblog Stand: 15.01.2024 18:08 Uhr

Am Dienstag trifft das DHB-Team bei der EM auf Favorit Frankreich. Ein Spiel, das für das weitere Turnier extrem wichtig ist. Alle Updates zum Spiel hier im Liveblog.

18:07 Uhr

Deutschland startet in die heiße Phase

Die beiden Auftritte des DHB-Teams bei der Heim-EM waren sehr überzeugend - gegen Frankreich zählt das aber alles nicht mehr. Warum jetzt schon die Hauptrunde startet und wie man die Franzosen knacken kann, hat Sportschau-Reporter Robin Tillenburg aufgeschrieben, der die Mannschaft durchs Turnier begleitet.

16:30 Uhr

Spiel gegen Frankreich überall live bei der Sportschau

Im TV, im Livestream und in der Radio-Vollreportage oder im Live-Ticker. Auf alle diesen Wegen können Sie das so wichtige Vorrundenspiel der deutschen Handballer am Dienstagabend (16.01.2024, 20.30 Uhr) gegen Frankreich bei der Sportschau verfolgen.

15:54 Uhr

Wegen der Bauern-Proteste und der dadurch womöglich angespannten Verkehrslage in Berlin hat der DHB seine Spieltags-Pressekonferenz diesmal nur digital aus dem Teamhotel angeboten. Bei den Franzosen fand alles vor Ort statt - und die ARD-Reporter haben es auch erfolgreich ins Hotel geschafft.

15:46 Uhr

Punkte gegen Frankreich bedeuten Top-Ausgangslage in der Hauptrunde

Würde die deutsche Mannschaft gegen Frankreich gewinnen, nimmt sie auf jeden Fall zwei Punkte mit in die Hauptrunde. Wenn sie verliert, startet sie ohne Zähler in die verbleibenden vier Spiele in Berlin und dürfte sich für einen Einzug ins Halbfinale wahrscheinlich keine Niederlage mehr erlauben. Deshalb ist diese dritte Vorrundenpartie für die Deutschen auch so wichtig, obwohl der Einzug in die Hauptrunde bereits gesichert ist. Auch Sportvorstand Axel Kromer meint: Die EM beginnt jetzt erst so richtig.