Handball-EM 2024 Deutschland überrollt die Schweiz im Weltrekordspiel Stand: 10.01.2024 22:20 Uhr

Auftakt nach Maß für die deutschen Handballer im außergewöhnlichen Eröffnungsspiel bei der Europameisterschaft im eigenen Land: Mit 27:14 (13:8) deklassierte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason eine völlig überforderte Schweizer Mannschaft. Matchwinner war der überragende Torwart Andreas Wolff.

Konnten die Schweizer im ersten Durchgang vor der Weltrekordkulisse von 53.568 Zuschauern im umgebauten Düsseldorfer Fußballstadion noch halbwegs mithalten, war davon im zweiten Abschnitt nichts mehr zu sehen. Deutschland spielte sich in einen Rausch und den desolaten Gegner förmlich an die Wand. "In allen Spielanlagen, im Angriff, in der Deckung, in der Rückwärtsbewegung - überall ist die deutsche Mannschaft hellwach", analysierte ARD Experte Dominik Klein im Audiostream. "Mit dieser Leistung ist ihnen einiges zuzutrauen."

Fünf Paraden nach zehn Minuten

Die deutsche Mannschaft fand gut in die Partie. Von Beginn an sorgte die überwältigende Kulisse für eine einzigartige Stimmung in der Düsseldorfer Arena. Die deutschen Spieler schien das zu beflügeln, von Nervosität war bei Gislasons Männern wenig zu spüren.

Zwar lief anfangs in der Offensive nicht alles nach Plan, dafür war ein Mann gleich voll da: Deutschlands Nummer eins Andreas Wolff. Der Keeper hatte bereits nach zehn Minuten fünf Paraden auf seinem Konto. Das gab seinem Team große Sicherheit.

Und das wussten Wolffs Vordermänner zu nutzen. Von Minute zu Minute klappte es mit dem starken Torwart im Rücken auch vorne besser. Vor allem Juri Knorr und Julian Köster nutzten ihre Freiäume und warfen ihre Mannschaft mit jeweils drei frühen Toren über 6:4 (14.) und 10:4 (20.) beruhigend in Front.

Auf der anderen Seite fanden die im Vorfeld hochgelobten Schweizer keine Mittel gegen die deutsche Abwehr und kamen überhaupt nicht ins Spiel. So konnte der frühere Bundesliga-Star Andy Schmid, der sein letztes großes Turnier spielt, nicht wie erhofft Akzente setzen oder aber er scheiterte an Andreas Wolff, der zur Halbzeit auf eine Fangquote von mehr als 50 Prozent gehaltener Bälle kam - eine Weltklasse-Bilanz.

Gislason konnte früh wechseln

Bundestrainer Gislason nutzte die Gelegenheit früh für erste Wechsel. Christoph Steinert kam für Timo Kastening auf Rechtsaußen, auch Jannik Kohlbacher ersetzte Kapitän Johannes Golla am Kreis. Seine Youngster, die U21-Weltmeister Renars Uscins und Justus Fischer, ließ der Isländer aber in der ersten Halbzeit noch auf der Bank.

Den Spielrhythmus störten die Wechsel nicht. Dass es zur Pause "nur" 13:8 hieß, lag an der noch nicht optimalen Chancenverwertung in der Offensive.

Das sollte sich im zweiten Abschnitt ändern. Knorr und Kohlbacher brachten das DHB-Team schnell mit 15:9 in Führung. "Deutschland, Deutschland" schallte es durch die riesige Halle, die deutschen Fans waren mehr als zufrieden. "Wenn jeder was von dieser zündenden Stimmung im Stadion mitnimmt, dann hilft das im restlichen Turnier", sagte ARD Experte Dominik Klein im Audiostream.

Zwischenspurt von 16:10 auf 23:10

Gislason gönnte jetzt auch dem starken Julian Köster eine Pause und brachte Sebastian Heymann für die Offensive.

Der Druck auf den Gegner blieb hoch, und Deutschland legte einen ganz starken Zwischenspurt ein. Von 16:10 zog das DHB-Team 23:10 (53.) davon und spielte die völlig überforderten Schweizer nun schwindelig. Deutschland war jetzt längst auf die Siegerstraße eingebogen.

Mit "Oh, wie ist das schön" feierten die deutschen Fans nun ihre Mannschaft und dürfen sich nun auf Sonntag freuen, wenn das zweite Gruppenspiel gegen Nordmazedonien ansteht.