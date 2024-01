liveblog Handball-EM 2024 News im Liveblog - DHB-Team vor Auftakt gegen die Schweiz Stand: 09.01.2024 15:56 Uhr

Deutschlands Handballer fiebern dem wichtigen EM-Auftaktspiel gegen die Schweiz entgegen. Alle News zum Spiel im Liveblog.

15:49 Uhr

Komplette Live-Übertragung im Audiostream

Das mit großer Spannung erwartete Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft bei der EM gegen die Schweiz am Mittwoch in Düsseldorf wird in voller Länge im Audiostream angeboten. Der Stream wird am Mittwoch von 20.44 Uhr an abrufbar sein. Am Mikrophon für die ARD in der Düsseldorfer Merkur-Arena sitzen die langjährigen Handball-Reporter Daniel Neuhaus und Thorsten vom Wege.

15:07 Uhr

Auftaktgegner Schweiz ein Stolperstein?

Deutschlands Auftaktgegner Schweiz gehört zwar nicht zur absoluten Elite Im Teilnehmerfeld der EM, hat aber das Zeug, zum Stolperstein zu werden. Hauptgrund: Andy Schmid. Der 40 Jahre alte Spielmacher zog zwölf Jahre lang er bei den Rhein-Neckar Löwen die Fäden, wurde dabei mehrfach Spieler der Saison und zweimal Deutscher Meister.

Auch im linken Rückraum sind die Schweizer stark besetzt. In Manuel Zehnder vom ThSV Eisenach spielt der aktuell beste Torschütze der Bundesliga für die Schweiz und auch Wetzlars Lenny Rubin, ebenfalls Halblinks, ist in der Top 10 der Bundesligatorschützen zu finden. Rubin kündigte übrigens heute seinen Abschied von der HSG zum Ende der Saison an. Er wird eine neue Herausforderung im Klubhandball annehmen.

14:51 Uhr

Porträt Juri Knorr - Spielmacher im Fokus

Er gibt den Rhythmus vor und leitet das Spiel der deutschen Mannschaft: Juri Knorr. Wie Deutschland in das Turnier startet, hängt auch vom jungen Regisseur des DHB-Teams ab.

"Ich will Verantwortung übernehmen, ich will auf der Platte stehen und der Mannschaft helfen. Meine Fähigkeiten irgendwie einbringen" , sagt der 23-jährige Hoffnungsträger selbst, den die Sportschau in einer ausführlichen Doku porträtiert hat - zu sehen in der ARD-Mediathek.

12:35 Uhr

Erstmal keine Nachnominierung - Zerbe und Nothdurft aber in Bereitschaft

Bundestrainer Alfred Gislason verzichtet nach der Verletzung von Patrick Groetzki zunächst auf eine Nachnominierung. Als potenzielle Nachrücker stehen die beiden Außenspieler Lukas Zerbe und Tim Nothdurft bereit. "Wir haben die Jungs angerufen, um sie nicht zu überraschen. Beide haben sich sehr über den Anruf gefreut", so Co-Trainer Erik Wudtke. Man habe die beiden "informiert, dass sie vom ersten Gang in den zweiten Gang hochschalten sollen".

12:29 Uhr

2.000 Schweizer Fans planen Fanmarsch - aber wohl ohne Kuhglocken

Mindestens 2.000 Schweizer Fans - so groß war zumindest das Kontingent für den Schweizer Block im Stadion - werden in Düsseldorf erwartet - tendenziell eher mehr. Unter dem Motto #AlleInRot ist ein Fanmarsch in die Innenstadt und dann zur Arena geplant. Eine wichtige Info gab es für die Fans vorab, darin unter anderem enthalten: Ein Hinweis auf ein Stadionverbot für sperrige Gegenstände - "zum Beispiel Kuhglocken."

12:23 Uhr

Streik der Lokführer sorgt für logistische Probleme

"Dass wir darüber nicht glücklich sind, daraus brauchen wir keinen Hehl zu machen. Der Streik kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt" , sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober am Montag bei einem Medientermin in Köln zum für Mittwoch angekündigten dreitägigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL und ergänzte: "Es wird einen Sonderfahrplan geben. Die Mannschaften, Gäste und Offizielle werden auf diesem Sonderfahrplan transportiert." Allerdings könnten auch einige Fans auf den Sonderfahrplan ausweichen. Laut Schober könnten 20 bis 25 Prozent der Züge fahren.

12:00 Uhr

Rundes Jubiläum für Kohlbacher?

Wer runde Zahlen mag, wird diesen Fun Fact lieben: Kreisläufer Jannik Kohlbacher wird gegen die Eidgenossen, wenn nichts dazwischen kommt, sein 100. Länderspiel bestreiten - und das womöglich vor 50.000 Zuschauern.

11:01 Uhr

Minusgrade draußen - Temperatur in der Arena

In Düsseldorf werden rund um das Spiel Außentemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt erwartet. "Hoffentlich ist es nicht zu kalt", hatte Bundestrainer Alfred Gislason zuletzt noch ein bisschen sorgenvoll in die Zukunft geschaut. Bisher scheint es aber so, dass Spieler und Fans sich in der Arena selbst keine größeren Sorgen machen müssen. Bei den ersten Medienterminen und Trainings in der Arena sorgten Heizstrahler und das geschlossene Dach dafür, dass niemand auf der Tribüne ein Lagerfeuer entfachen musste.

10:07 Uhr

Weltrekordspiel vor 50.000 Fans erwartet

50.000 Fans werden zum Auftaktspiel der Handball-EM 2024 zwischen Deutschland und der Schweiz erwartet. Im Stadion, in dem sonst Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf seine Heimspiele austrägt, haben umfassende Umbauarbeiten stattgefunden. 25 Kilometer Kabel wurden verlegt, 9.000 Extrasitze verbaut und riesige Videobeamer montiert.