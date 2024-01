45. Philipp Weber Deutschland Tor für Deutschland, 20:10 durch Philipp Weber



58. Medhi Ben Romdhane Schweiz Tor für Schweiz, 25:13 durch Medhi Ben Romdhane



25. Lucas Meister Schweiz 2 Minuten für Lucas Meister (Schweiz)



7. Andy Schmid Schweiz 7-Meter verworfen von Andy Schmid (Schweiz)

32. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 14:9 durch Juri Knorr



60. Fazit:

Die deutschen Handballer starten perfekt in die Heim-EM und deklassieren die Schweiz mit 27:14. Es war ein Start-Ziel-Sieg der Truppe von Gíslason, die die eidgenössischen Herausforderer in jeder Phase des Spiels dominierte. Herausragender Mann war Andreas Wolff, der unter anderem dafür sorgte, dass die Schweiz zwischenzeitlich über eine Viertelstunde lang ohne Tor blieb. Doch auch an der starken deutschen Deckung verzweifelten die Gäste aus der Alpenrepublik immer wieder. Etwa ab Minute 40 war es bereits ein Schaulaufen des DHB-Teams, in dem auch die jungen Spieler Einsatzzeiten bekamen. Die deutschen Fans kamen in der Weltrekordkulisse von 53.586 Handballfans voll auf ihre Kosten, der Kantersieg wird für noch mehr Euphorie beim Heimturnier sorgen. Am Sonntag geht es für Knorr und co. in der Berliner Mercedes-Benz Arena gegen Nordmazedonien weiter. Bis dahin!

60. Spielende

60. Cédrie Tynowski Schweiz Tor für Schweiz, 27:14 durch Cédrie Tynowski

Immerhin: Tynowski sorgt für den eidgenössischen Schlusspunkt zehn Sekunden vor dem Ende. Späth hatte noch einige Sekunden zuvor eine starke Fußparade gezeigt.

60. Philipp Weber Deutschland Tor für Deutschland, 27:13 durch Philipp Weber

Weber schleudert einen enorm wuchtigen Sprungwurf ins linke Eck und erzielt den 27. Treffer.

59. Es ist ein Festtag für den deutschen Handball! Weltrekordkulisse, Auftakt in die Heim-EM und ein fulminanter Start-Ziel-Sieg - besser geht es kaum.

58. Martin Hanne Deutschland Tor für Deutschland, 26:13 durch Martin Hanne

Martin Hanne windet sich dynamisch durch die Schweizer Deckung und schraubt das Ergebnis weiter in die Höhe.

56. Justus Fischer Deutschland Tor für Deutschland, 25:12 durch Justus Fischer

Auch die jungen Spieler bekommen nun noch Einsatzzeiten. Justus Fischer überzeugt mit einer 100%-Quote bei drei Versuchen.

56. Medhi Ben Romdhane Schweiz Tor für Schweiz, 24:12 durch Medhi Ben Romdhane



55. Justus Fischer Deutschland Tor für Deutschland, 24:11 durch Justus Fischer



55. Nicolas Raemy Schweiz Tor für Schweiz, 23:11 durch Nicolas Raemy

Nach etwa 17 Minuten treffen auch die Schweizer mal wieder, Raemy durchbricht die lange Zeit ohne Treffer.

54. Rune Dahmke Deutschland Tor für Deutschland, 23:10 durch Rune Dahmke

Auch Rune Dahmke trägt sich bei einem Gegenstoß mit einem lockeren Sprungwurf in die deutsche Torschützenliste ein.

54. Bei den Schweizern findet ebenfalls ein Torwartwechsel statt - leider verletzungsbedingt. Portner knickt mit dem rechten Fuß um, Grazioli kommt für die letzten Minuten herein.

52. Inzwischen sind die Eidgenossen mehr als eine Viertelstunde lang ohne eigenes Tor - unfassbar! Auch David Späth darf sich nun zum ersten Mal auszeichnen. "Oh wie ist das schön" hallt durch die Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf.

51. Andi Wolff wird etwa neun Minuten vor Spielende ausgewechselt und nach dieser bärenstarken Leistung frenetisch vom Publikum gefeiert.

51. Auch Portner hat starke elf Paraden auf dem Konto, liegt damit bei etwa 35% gehaltener Bälle. Nun pariert er einen schwach ausgespielten Gegenstoß von Kastening.

50. Sebastian Heymann Deutschland Tor für Deutschland, 22:10 durch Sebastian Heymann



49. Justus Fischer Deutschland Tor für Deutschland, 21:10 durch Justus Fischer

Der 20-jährige Fischer bleibt beim Tempogegenstoß cool und springt wuchtig in den Kreis, um Portner dann links zu überwinden.

48. Rubin versucht es aus dem halbrechten Rückraum, doch zum x-ten Male heute ist Wolff im Weg. 57% Paradenquote sind einfach überragend!

44. Nur zehn Tore hat die DHB-Truppe in inzwischen 44 Minuten kassiert - ein Wahnsinns-Wert! Da reichen eher durchschnittliche 19 eigene Treffer auch mal für eine Neun-Tore-Führung.

42. Jannik Kohlbacher Deutschland Tor für Deutschland, 19:10 durch Jannik Kohlbacher

Deutschlands Offensive findet richtig Gefallen an diesem Spiel und fährt zwei schnelle Gegenstöße. Die Eidgenossen machen derweil immer mehr Fehlpässe und schenken viel zu äufig den Ball her.

42. Timo Kastening Deutschland Tor für Deutschland, 18:10 durch Timo Kastening



42. Auszeit der Schweiz! Für das DHB-Team läuft es nahezu perfekt, Gíslason hat nichts zu beanstanden.

41. Kai Häfner Deutschland Tor für Deutschland, 17:10 durch Kai Häfner

Sieben-Tore-Führung, wow! Häfner quert von der Mitte nach halblinks und jagt einen Sprungwurf in die Maschen.

41. Meister kann einen Tempogegenstoß fahren, doch ein DHB-Akteur klaut ihm im vollen Lauf den Ball.

40. Sebastian Heymann Deutschland Tor für Deutschland, 16:10 durch Sebastian Heymann

Schöne Körpertäuschung von Heymann, der sich halblinks etwas Platz verschafft und vor Portner cool bleibt!

39. Im nächsten Angriff stößt sich Zehnder etwas übermotiviert zum Sprungwurf ab und begeht dabei ein Offensivfoul.

38. Manuel Zehnder Schweiz Tor für Schweiz, 15:10 durch Manuel Zehnder

Mit einem flachen Wurf überwindet Zehnder Wolff, dessen Paradenquote weiterhin bei über 50% liegt.

37. Auf beiden Seiten sind ein paar temporeiche Angriffe harmlos, Kohlbacher verfehlt nun etwa.

35. Jannik Kohlbacher Deutschland Tor für Deutschland, 15:9 durch Jannik Kohlbacher

Bodenpass zu Kohlbacher, der abspringt und quer in der Luft liegt. Links schweißt er den Ball ins Eck.

34. Raemy bricht halbrechts durch und hat eigentlich alle Freiheiten, doch Wolffs niedrige Hand kommt mal wieder irgendwie an die Kugel - was ein Spiel vom deutschen Keeper!

34. Johannes Golla Deutschland 2 Minuten für Johannes Golla (Deutschland)

Meister quert am Kreis, Golla schubst ihn zu Boden und holt sich eine recht unnötige Zwei-Minuten-Zeitstrafe.

31. Lenny Rubin Schweiz Tor für Schweiz, 13:9 durch Lenny Rubin

Rubin sorgt immerhin mal für einen - aus Schweizer Sicht - erfolgreichen Start in Halbzeit zwei und jagt einen Sprungwurf aus dem Rückraum ins rechte Toreck.

31. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit! Können Juri Knorr und co. die Konzentration im zweiten Durchgang aufrecht halten und die Schweizer weiterhin so dominieren?

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Im ersten Spiel der Heim-EM führen Deutschlands Handballer die Schweiz vor und liegen nach einem vor allem defensiv überzeugenden Auftritt mit 13:8 vorne. Vor allem in den ersten zwanzig Minuten bissen sich die Herausforderer aus der Schweiz an der deutschen Deckung und einem zwischenzeitlich überragend parierenden Andreas Wolff die Zähne aus - und vielleicht auch an der Weltrekordkulisse und den enorm lauten deutschen Fans. Dass das DHB-Team dabei offensiv ebenfalls nicht die pure Effizienz ausstrahlte, fiel bei nur vier Gegentoren in den ersten 23 Minuten kaum ins Gewicht. Eine zwischenzeitliche Sechs-Tore-Führung (10:4) konnte Gíslasons Team nicht noch weiter ausbauen, in den letzten zehn Minuten fanden die Eidgenossen etwas besser ins Spiel. Dennoch war das ein sehr vielversprechender Auftritt in der ersten Halbzeit dieser EM!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Mertens wird linksaußen mit einem tollen Pass bedient, doch er setzt den Sprungwurf weit über Portners Tor hinweg.

30. Lenny Rubin Schweiz Tor für Schweiz, 13:8 durch Lenny Rubin

Deutschland verliert etwas leichtfertig in Überzahl den Ball, Rubin hat beim Gegenstoß alle Zeit der Welt und lässt sich nicht zweimal bitten.

29. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 13:7 durch Juri Knorr

Den ersten Siebenmeter des Spiels verwandelt Knorr trocken rechts.

29. Lukas Laube Schweiz 2 Minuten für Lukas Laube (Schweiz)

Golla wird am Kreis klasse von Köster schon freigespielt, Laube zieht den Deutschen am Wurfarm zurück. Zwei Minuten und Siebenmeter!

28. Auszeit von Deutschland! Die Schweizer sind in den vergangenen Minuten offensiv zumindest etwas häufiger durchgebrochen, Andi Wolffs Paradenquote ist auf nach wie vor starke 57% (8/14) gesunken. Gíslason gibt seiner Truppe neuen Input mit.

28. Lenny Rubin Schweiz Tor für Schweiz, 12:7 durch Lenny Rubin



26. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 12:6 durch Juri Knorr

Häfner zieht am Kreis die Schweizer Defensivspieler auf sich, passt halblinks zu Knorr, der freien Weg hat und den Ball rechts ins Eck schleudert.

25. Nicolas Raemy Schweiz Tor für Schweiz, 11:6 durch Nicolas Raemy



24. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 11:5 durch Johannes Golla



24. Maximilian Gerbl Schweiz Tor für Schweiz, 10:5 durch Maximilian Gerbl

Gerbl springt von rechtsaußen in den Kreis und findet links von Wolffs Bauch eine Lücke.

23. Sowohl bei Knorr als auch bei Köster ist die Erfolgsquote bei den Würfen gesunken, beide sind aktuell bei 50% (3/6). Im Vergleich zu den Schweizern ist das dennoch ordentlich, Andy Schmid steht etwa bei 33%.

22. Zehnder beißt sich erneut an Wolff die Zähne aus, auch auf der anderen Seite kommt Keeper Portner aber mal wieder hinter den Schlagwurf von Knorr.

21. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 10:4 durch Lukas Mertens

Zeitspiel ist angezeigt, ein Wurf landet im Schweizer Block. Mertens reagiert am schnellsten, schleudert den Ball recht zentral, aber wuchtig auf das Tor. Portner pariert zwar, doch der Ball steht in der Luft wohl hinter der Linie. Das bestätigt der Videobeweis.

20. Manuel Zehnder Schweiz Tor für Schweiz, 9:4 durch Manuel Zehnder

Nach fast neun Minuten ohne Tor sind die Gäste aus der Alpenrepublik mal wieder erfolgreich, Zehnder kommt mal an Wolff vorbei.

19. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 9:3 durch Juri Knorr



19. Auf beiden Seiten gibt es die erste Zwei-Minuten-Strafe, so sind beide Teams auf fünf Spieler reduziert. Die Schweizer nehmen aber immer wieder den Torwart heraus, das führt jedoch nicht zu mehr Offensivgefahr - Wolff mit der nächsten Parade!

18. Sebastian Heymann Deutschland 2 Minuten für Sebastian Heymann (Deutschland)



18. Lucas Meister Schweiz 2 Minuten für Lucas Meister (Schweiz)



17. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 8:3 durch Lukas Mertens

Defensiv ist das eine Glanzleistung des deutschen Teams. Immer wieder blocken die Jungs von Alfreð Gíslason die Schweizer Offensivspieler. Und wenn das nicht klappt, reagiert Wolff blendend. Wieder mal steht die Defensive klasse, Mertens nutzt den Tempogegenstoß cool aus.

16. Christoph Steinert Deutschland Gelbe Karte für Christoph Steinert (Deutschland)

In einem bisher sehr temporeichen und stimmungsvollen, aber fairen Spiel sieht Steinert die erste Gelbe Karte im deutschen Team.

16. Zwölf Mal hat die DHB-Auswahl auf das gegnerische Tor geworfen, die Schweizer nur ein Mal weniger. Doch die Effizienz bei den Eidgenossen lässt enorm zu wünschen übrig.

15. Auszeit der Schweiz! Die Eidgenossen finden offensiv kaum Lösungen gegen einen starken und wachen Block der Deutschen. Früh nimmt Suter die erste Auszeit, Gíslason wird auf der anderen Seite nicht viel zu meckern haben.

15. Timo Kastening Deutschland Tor für Deutschland, 7:3 durch Timo Kastening

Mal ein Angriff über Rechtsaußen zur Vier-Tore-Führung! Kastening hat nach einem stark gesteckten Pass alle Zeit der Welt und verlädt Portner.

13. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 6:3 durch Julian Köster

Julian Köster ist bisher der auffälligste Mann auf dem Platz, erneut traut er sich den Sprungwurf aus dem Rückraum zu. Drei von vier Würfen hat er bereits verwandelt.

13. Lukas Laube Schweiz Gelbe Karte für Lukas Laube (Schweiz)



13. Und immer wieder dürfen die Fans in Düsseldorf Paraden von Andi Wolff bejubeln. Rubins Versuch aus dem Rückraum lenkt er um den rechten Pfosten.

12. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 5:3 durch Juri Knorr

Knorrs Schlagwurf rauscht durch die Beine von Portner hindurch in die Maschen.

11. Lenny Rubin Schweiz Tor für Schweiz, 4:3 durch Lenny Rubin

Rubin täuscht gut an, hat am Kreis dadurch freie Bahn und verkürzt auf 4:3.

11. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 4:2 durch Julian Köster

Köster traut sich einen Sprungwurf aus dem Rückraum zu und überwindet Portner im rechten Eck.

9. Beide Torhüter zeichnen sich mit tollen Paraden aus. Wolff hat früh eine überragende Paradenquote von über 70 Prozent, Portner steht dem aktuell in nicht Vielem nach.

7. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 3:2 durch Julian Köster

Köster hat halblinks am Kreis etwas Freiraum und nutzt diesen gnadenlos aus.

7. Andy Schmid Schweiz Tor für Schweiz, 2:2 durch Andy Schmid

...der Schweizer verwandelt dafür im Nachwurf locker.

6. Kai Häfner Deutschland Tor für Deutschland, 2:1 durch Kai Häfner

Beide Teams versuchen es mit viel Tempo, arbeiten dabei aber vor dem Tor noch zu unpräzise. Häfner macht es nun mal gut und versenkt den Ball mit einem Sprungwurf von rechtsaußen.

4. Andy Schmid Schweiz Tor für Schweiz, 1:1 durch Andy Schmid

Wolff ist schon in die falsche Ecke unterwegs, kann den Einschlag von Schmids Aufsetzer also nicht mehr verhindern.

4. Nun probiert es Knorr aus dem Rückraum mit einem Schlagwurf, verfehlt das Tor aber rechts um einige Zentimeter. Der Start beider Teams ist noch geprägt von Fehlversuchen.

3. Andi Wolffs erste Fußparade gegen Raemy wird lautstark gefeiert, die Stimmung in Düsseldorf ist beeindruckend.

2. Ein Schweizer Angriff verpufft, Timo Kastening kann den Tempogegenstoß jedoch nicht im Tor unterbringen und wirft den Ball als Aufsetzer gegen die Latte.

1. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 1:0 durch Juri Knorr

Das erste deutsche Tor der Europameisterschaft wirft der wohl wichtigste Mann des DHB-Teams. Knorr schweißt den Ball aus dem Rückraum hoch rechts in das Tor.

1. Los geht sie, die Heim-EM! Die DHB-Auswahl spielt in den weißen Trikots, die Schweizer treten in roten Outfits auf. Den direkten Vergleich führt Deutschland mit elf Siegen aus 13 Spielen übrigens klar an (1U, 1N).

1. Spielbeginn

Etwa 50.000 Menschen singen nun die deutsche Nationalhymne und sorgen für eine beeindruckende Kulisse in Düsseldorf, zaubern dem ein oder anderen DHB-Akteur ein Lächeln auf die Lippen. Ein Gänsehaut-Moment zum Start der Heim-EM! Die Schweizer Nationalhymne folgt und wird vom komplett in rot gekleideten eidgenössischen Fanblock mitgesungen.

Bei den Schweizern ist insbesondere Acht auf den 40-jährigen, ehemaligen Bundesliga-Star Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen) mit all seiner Erfahrung zu nehmen. In der deutschen Mannschaft soll natürlich Juri Knorr wieder Dreh- und Angelpunkt im Spiel sein, den ehemaligen Teamkollegen von Schmid trennen zarte 17 Jahre vom Schweizer Star.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Europameisterschaft vor einigen Minuten offiziell eröffnet. Seit einiger Zeit läuft die groß zelebrierte Eröffnungsshow in der Merkur-Spiel-Arena, nun laufen unter tosendem Jubel auch die Spieler ein. Die Partie leiten werden übrigens zwei dänische Schiedsrichter: Mads Hansen und Jesper Madsen.

Für das deutsche Team ist die Gruppe A eine sehr komplizierte. Am stärksten einzuschätzen ist das französische Team, gegen das die DHB-Truppe im dritten Spiel gefordert ist. Nordmazedonien ist die Aufgabe im zweiten Spiel, die Schweiz als wohl stärkstes Team aus Top 4 der heutige Gegner. Ein Stolpern gegen die Eidgenossen oder Nordmazedonier vor dem Spiel gegen Frankreich könnte früh für Nervosität in der Mannschaft von Alfreð Gíslason sorgen.

Die Favoritenteams kommen gewohntermaßen aus Skandinavien, Frankreich und Spanien. Dänemark ist der dreifach amtierende Weltmeister, Olympia-Gold haben zuletzt die Franzosen geholt. Der Titelverteidiger bei den europäischen Titelkämpfen ist Schweden, die beiden vorigen Turniere haben die Spanier gewonnen. Deutschland gehört etwa mit Norwegen und anderen Nationen zum erweiterten Favoritenkreis.

Das heutige Spiel markiert den Auftakt in ein aus deutscher Sicht besonderes Sportjahr 2024. Die Handballer machen mit ihrer Heim-EM den Start, bevor im Sommer auch die Fußballer die Europameisterschaft im eigenen Land austragen werden. Nach dem Weltmeistertitel der Basketballer im vergangenen Jahr wollen die Handballer beim großen Heimturnier nachlegen – beziehungsweise für die Fußballer vorlegen.

Handball in einem Fußballstadion - etwa 53.000 Zuschauende werden für die Weltrekordkulisse bei einem Handballspiel sorgen. Die beeindruckende Kulisse sorgt auch für Vorfreude bei den Akteuren, Kapitän Johannes Golla äußerte im Vorfeld des Spiels: „Ich glaube, es wird überwältigend, wenn wir hier einlaufen und die Nationalhymne gespielt wird.“ Die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf wurde in den letzten Minuten bereits eingeheizt und ist bereit für das Weltrekordspiel!