Gegen Schweden DHB-Team testet für die Olympischen Spiele Stand: 19.04.2024 13:21 Uhr

Deutschlands Handballer absolvieren zweieinhalb Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Frankreich einen Härtetest gegen Vorrundengegner Schweden.

Bundestrainer Alfred Gislason nominierte einen 18-köpfigen Kader mit Rückkehrer Tim Hornke und Debütant Marko Grgic für den Lehrgang mit einem Trainingslager in Kopenhagen ab dem 6. Mai.

Dieser wird am 12. Mai (14.30 Uhr) im südschwedischen Växjö mit einem Länderspiel gegen den EM-Dritten abgeschlossen, der Deutschland bei der Heim-EM im vergangenen Januar im Spiel um Bronze besiegt hatte.

Häfner zurück im Team

"Mit diesem Lehrgang schlagen wir vom Olympia-Qualifikationsturnier im März eine Brücke zur Ende Juni beginnenden Olympia-Vorbereitung ", sagt Axel Kromer, Sportvorstand des Deutschen Handballbundes (DHB). "Das olympische Handballturnier ist bereits in unseren Köpfen, aber wir setzen auch erste über diesen Höhepunkt hinausweisende Impulse. Und dabei ist ein Auswärtsspiel bei einem Top-Team wie Schweden die passende sportliche Herausforderung." Schweden ist bei Olympia am 27. Juli der deutsche Auftaktgegner in Vorrundengruppe A.

Gislason holt nach der verletzungsbedingten Auszeit bei der Olympia-Qualifikation im März Linkshänder Kai Häfner (TVB Stuttgart) und Kreisläufer Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf) zurück ins Team. Außerdem zählt Rechtsaußen Hornke vom frisch gekürten Pokalsieger SC Magdeburg wieder zum DHB-Team, für ihn muss Timo Kastening von der MT Melsungen weichen.

Länderspiele auch im Juli

Der Hannoveraner U21-Weltmeister Renars Uscins fehlt verletzt. Erstmals nominiert ist zudem Grgic von Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach. "Marko soll reinschnuppern" , sagte Kromer über den 20 Jahre alten Rechtshänder. "Die Nominierung ist Lohn für seine tolle erste Saison in der Bundesliga und auch ein Kompliment für die Arbeit des ThSV Eisenach."

In Vorbereitung auf das olympische Turnier vom 25. Juli bis 11. August plant der DHB zudem drei weitere Länderspiele im Juli. Vom 19. bis 21. Juli, dem Wochenende vor Beginn der Sommerspiele, ist ein Drei-Nationen-Turnier in Deutschland geplant. Zuvor soll am 12. Juli ein weiteres Testspiel stattfinden, Gegner und Orte stehen noch nicht fest.

Das Aufgebot der Handball- Nationalmannschaft

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (Lomza Vive Kielce/Polen) Feld: Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe), Tim Hornke (SC Magdeburg), Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach), Marko Grgic (ThSV Eisenach), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Juri Knorr, Jannik Kohlbacher (beide Rhein-Neckar Löwen), Marian Michalczik, Justus Fischer (beide TSV Hannover-Burgdorf), Kai Häfner (TVB 1898 Stuttgart), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Christoph Steinert (HC Erlangen), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)