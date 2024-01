liveblog Handball-EM im Liveblog Deutschland spielt gegen Schweden um Bronze - und Olympia Stand: 27.01.2024 17:00 Uhr

Verabschieden sich die deutschen Handballer mit einer Medaille von der Heim-EM? Gegen Schweden geht es auch um ein direktes Ticket für die olympischen Spiele in Paris. Alle News im Liveblog.

16:58 Uhr

Knorr - "Habe mich von Angst lähmen lassen"

Juri Knorr übte schon nach dem Spiel fast schon übertriebene Selbstkritik, war auch bei der Medienrunde am Samstagvormittag noch enttäuscht von seiner Leistung. "Ich habe mich ein bisschen von der Angst vor der Größe des Moment lähmen lasen. Das will ich nicht nochmal, das ist es nicht wert", sagte der Spielmacher am Tag nach dem 26:29 gegen Dänemark: "Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass man damit nicht weiterkommt und dass man sich das am Ende dann einfach vorwirft."

In der Partie vor knapp 20.000 Zuschauern in Köln hatte Deutschland insbesondere in der ersten Hälfte stark mitgehalten. Nach der Pause war jedoch der breitere Kader und die individuelle Klasse des dänischen Weltmeisters ausschlaggebend. Knorr haderte anschließend immens und fand nur schwer in den Schlaf.

"Ich habe mich ein wenig mit meinem Handy zugedröhnt, dann habe ich gelesen, bis ich meine Augen nicht mehr aufhalten konnte", berichtete Knorr am Samstag bei einem Medientermin in Köln. Auch nach der kurzen Nacht fiel es ihm sichtbar schwer, den Blick nach vorn zu richten. "Es ist einfach enttäuschend, wenn man jetzt am nächsten Tag aufwacht und sich denkt, es war mehr drin, es hätte mehr sein können."

16:10 Uhr

"Endspiel um Olympia-Quali"

Der Europameister sichert sich gleichzeitig ein direktes Ticket für das olympische Handballturnier im Sommer 2024 in Paris. Weil aber beide Finalisten bereits qualifiziert sind - Frankreich als Gastgeber, Dänemark als Weltmeister - geht es im Spiel um Platz drei um die Teilnahme. Schweden und Deutschland würden dann einem der Qualifikationsturniere, die im März ausgetragen werden, aus dem Weg gehen. "Es ist das Endspiel um die direkte Olympia-Quali. Wir wissen, dass es eine große Aufgabe ist", sagt Bundestrainer Alfred Gislason.

15:06 Uhr

Der letzte Auftritt der deutschen Handballer

Es ist der letzte Spieltag der Handball-EM 2024. Die deutsche Mannschaft ist dabei, das war im Verlauf des Turniers nicht immer selbstverständlich. Leider hat es nicht für das große Finale gereicht, sondern "nur" fürs Spiel um Platz drei. Das Duell um Bronze gegen Schweden ist ab 15 Uhr live in der ARD zu sehen, auf sportschau.de gibt es die Partie im Livestream und in der Radio-Vollreportage.