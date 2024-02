Handball-Bundesliga Füchse Berlin legen vor im Titelrennen Stand: 17.02.2024 20:58 Uhr

Die Füchse Berlin haben zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga übernommen.

Am Samstagabend (17.02.2024) siegten die Berliner vor 7808 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den TBV Lemgo Lippe mit 30:26 (15:11). Der SC Magdeburg kann aber mit einem Sieg beim TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag wieder vorbeiziehen. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit zehn und Lasse Andersson mit fünf Toren.

Die Berliner brauchten ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden. Die Gastgeber leisteten sich einige technische Fehler und Abspielfehler. Doch Lemgo konnte davon nicht profitieren. Denn die Hauptstädter standen in der Defensive sehr gut. Und einmal mehr war auf die Paraden von Keeper Dejan Milosavljev Verlass.

Füchse bestrafen Lemgos Fehler

Nach rund sieben Minuten kamen die Füchse so vermehrt zu einfachen Toren durch Tempogegenstöße. Nach 14 Minuten war der Vorsprung auf 7:3 angewachsen. Anschließend kamen die Gäste zwar offensiv etwas besser ins Spiel, aber die Füchse bestraften weiterhin jeden Fehler der Lemgoer. Bis auf fünf Tore zogen sie schon in der ersten Hälfte davon (14:9).

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie deutlich ausgeglichener. Lemgo kam nun einfacher zu Toren und die Füchse taten sich selbst im Angriff schwerer. Dass die Gäste nicht näher als drei Tore herankamen, war vor allem den Paraden von Milosavljev zu verdanken. So brachten die Berliner diesen Arbeitssieg am Ende souverän ins Ziel.

Melsungen nach Lehrstunde wieder in der Spur

Nach der deutlichen Niederlage in Magdeburg hat sich die MT Melsungen gegen den abstiegsgefährdeten Bergischen HC zu einem Pflichtsieg in der Handball Bundesliga (HBL) gemüht. Fünf Tage nach der Klatsche beim Meister gewann Melsungen am Freitagabend (16.02.2024) mit 31:26 (14:14) und überholte zumindest vorübergehend den THW Kiel auf Platz vier. Bis zum 23:23 war die Partie ausgeglichen, dann setzten sich die Gastgeber ab.

Für Melsungen, das im Hinspiel beim Bergischen HC die erste Niederlage nach dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte kassiert hatte, traf der Spanier Erik Balenciaga (7) am häufigsten. Ebenfalls stark spielte der Lette Dainis Kristopans (6). Beim Team aus Solingen und Wuppertal war Eloy Morante Maldonado fünfmal erfolgreich.

Erlangens Big-Point im Abstiegskampf

Im zweiten Spiel am Freitagabend sammelte der HC Erlangen durch das 30:28 (15:12) gegen den HSV Hamburg wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der HSV ist dagegen weiter in akuter Gefahr mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Bergischen HC und den ThSV Eisenach auf dem ersten Abstiegsplatz.

Ex-Weltmeister Casper Mortensen war mit neun Toren bester Werfer der Partie, die Niederlage der Hamburger konnte aber auch der Däne nicht verhindern.