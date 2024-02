Sieg im Spitzenspiel Magdeburg auch von Melsungen nicht zu stoppen Stand: 11.02.2024 17:02 Uhr

Der SC Magdeburg zeigt weiter keine Schwäche: Der Champions-League-Sieger hat im Fernduell mit den Füchsen Berlin um die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga eindrucksvoll vorgelegt und den nächsten klaren Sieg eingefahren. Die Magdeburger gewannen am Sonntag (11.02.2024) das Topspiel des 21. Spieltags gegen die MT Melsungen mit 39:24 (16:11) und sind damit seit nun 29 Pflichtspielen ungeschlagen.

Im Hinspiel hatten sich die beiden Top-Teams erst Mitte Dezember noch unentschieden (29:29) getrennt. In der heimischen Halle ließen die Magdeburger dagegen von Anfang an keinen Zweifel am eigenen Sieg aufkommen, der SCM führte bereits fünf Minuten vor der Pause mit acht Toren Vorsprung und ließ die Gäste aus Nordhessen auch in der Folge nicht mehr in die Nähe eines Punktgewinns kommen.

"Urgestein" Musche verlängert Vertrag

Kurz vor der Partie hatte der SCM zudem bekannt gegeben, dass "Urgestein" Matthias Musche den Vertrag bei seinem Heimatklub bis 2027 verlängert hat. In seinem 314. Bundesligaspiel steuerte Musche vier Treffer bei, beste Werfer seines Teams waren Tim Hornke, Janus Dadi Smarason, Felix Claar und Michael Damgaard mit je fünf Treffern. Bei der MT war Rogeri Moraes Ferreira (7) erfolgreichster Torschütze.

Die Füchse Berlin haben im Spiel beim HSV Hamburg am Sonntag (18.00 Uhr) die Möglichkeit, nach Punkten wieder mit dem SCM gleichzuziehen. Eine Ablösung des Spitzenreiters ist aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses aber äußerst unwahrscheinlich. Melsungen droht durch die sechste Saisonniederlage hinter Rekordmeister THW Kiel auf Platz fünf zurückzufallen. Die Kieler treten ebenfalls am Sonntag (18.00 Uhr) beim abstiegsbedrohten Bergischen HC an.