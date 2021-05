Alaba führt Österreichs EM-Kader an

Wie der deutsche Teamchef am Mittwoch mitteilte, berief er aufgrund mehrerer Verletzungen insgesamt 30 Spieler in das Aufgebot für die EM -Vorbereitung. Spätestens am 1. Juni wird das finale 26-Mann-Aufgebot feststehen.

Angeführt wird der Kader vom scheidenden Bayern-Star David Alaba, etwas überraschend wurde auch Philipp Mwene (27) vom FSV Mainz 05 erstmals berufen. Derzeit angeschlagen sind Leistungsträger wie Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim) oder der frühere Bremer Marko Arnautovic (Shanghai Port).



Österreich trifft in der Gruppe C in Bukarest/Rumänien auf Nordmazedonien (13. Juni) und die Ukraine (21. Juni), dazwischen muss die ÖFB-Elf in Amsterdam gegen die Niederlande antreten (17. Juni).

Tor:

Daniel Bachmann (Watford),

Heinz Lindner (FC Basel),

Pavao Pervan (VfL Wolfsburg),

Alexander Schlager (Linzer ASK)

Abwehr:

David Alaba (FC Bayern München),

Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen),

Marco Friedl (Werder Bremen),

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt),

Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach),

Philipp Lienhart (SC Freiburg),

Phillipp Mwene (FSV Mainz),

Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim),

Christopher Trimmel (Union Berlin),

Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg),

Mittelfeld:

Husein Balic (Linzer ASK),

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen),

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim),

Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim),

Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt),

Konrad Laimer (RB Leipzig),

Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach),

Marcel Sabitzer (RB Leipzig),

Louis Schaub (FC Luzern),

Xaver Schlager (VfL Wolfsburg),

Alessandro Schöpf (FC Schalke 04),

Angriff:

Marko Arnautovic (Shanghai Port),

Adrian Grbic (FC Lorient),

Michael Gregoritsch (FC Augsburg),

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart),

Karim Onisiwo (FSV Mainz)

sid | Stand: 19.05.2021, 21:53