Als ich fast vier Wochen später zum Viertelfinale zurückkam, spielte Italien sich weit weg in München ins Halbfinale. Die Sperrstunde war inzwischen aufgehoben worden. Der Jubel auf den Straßen über den Sieg der Italiener im fernen Deutschland war wieder lauter. Der Autocorso mit den italienischen Fahnen und viel Gehupe war zurück. Das letzte Spiel in Rom gewann dann übrigens England.

Abbruch in St. Petersburg - von Philipp Hofmeister

Das Schlimmste waren anfangs die Blicke der anderen: Maske tragen in geschlossenen Räumen – wo gibt’s denn sowas? In Russland offenbar nicht, gab es dort auch nie so richtig. Deshalb wurden wir in St. Petersburg auch angeschaut wie Außerirdische. Schon morgens beim Frühstück im Hotel saß immer irgendwie ein mulmiges Gefühl mit am Tisch.

Denn am Kaffeeautomaten neben hustenden, niesenden Menschen zu stehen, die offenbar noch nie etwas von Masken gehört hatten, das fühlte sich irgendwie… nicht richtig an und stand im krassen Kontrast zu einem eigentlich wunderbaren Sommer in dieser wunderbaren Stadt. Bis zu 30 Grad in St. Petersburg, weiße Nächte, in denen die Sonne kaum untergeht.