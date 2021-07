Mehr als zwei Monate ließ sich Joachim Löw nach dem Aus bei der Weltmeisterschaft 2018 Zeit, um seine Analyse des Scheiterns vorzutragen und die Konsequenzen zu ziehen.

Dieses Mal hätte es mit der Analyse deutlich schneller gehen müssen, denn die Konsequenz, dass er als Bundestrainer von Hansi Flick abgelöst werden würde, war schon vor dem Beginn der Europameisterschaft bekannt.

Flick startet am 1. August

Am Tag nach dem 0:2 im Achtelfinale gegen England sah sich Löw noch nicht in der Lage, die Gründe für das frühe Aus zu benennen. Auch Oliver Bierhoff, für die Nationalmannschaft zuständiger Direktor des Deutschen Fußball-Bundes und damit Löws Vorgesetzter, brachte nur sehr dünne Erklärungen hervor.

Bis zum Finaltag änderte sich daran nichts. Der DFB schweigt, und es deutet nichts darauf hin, dass sich daran etwas ändern wird. Bald, am 1. August, tritt Flick offiziell seine neue Stelle an, gut einen Monat später stehen dann drei Qualifikationsspiele für die WM 2022 an.

Toni Kroos wird dann im Kader fehlen, er will nur noch für seinen Verein Real Madrid Fußball spielen. Ansonsten hat sich noch niemand geäußert, weder zu seiner Zukunft, noch zur jüngeren Vergangenheit und der Frage, warum das zweite Turnier hintereinander enttäuschend verlief.

Warum spielten sie so, wie sie spielten?

Die Spiele der EM nach dem Aus Deutschlands rückten einen Aspekt noch mehr in den Vordergrund, auf den es bislang nicht den Hauch einer Antwort gab. Warum spielten Spieler wie Ilkay Gündogan, Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané so, wie sie spielten? Gerade das Beispiel England zeigt mit etwa John Stones, Luke Shaw, Harry Maguire und Raheem Sterling, dass Spieler auch nach einer anstrengenden Saison ihre Form halten oder sogar noch verbessern können. Es wird bei Deutschland vermutlich ein Rätsel bleiben, falls nicht jemand mal aus Frust plappert.

Neuer Trainer, Neuanfang aufrufen, das scheint dem DFB zu reichen, der aufgrund der internen Turbulenzen auch viel zu geschwächt ist, um Missstände in dem seit Jahren entschwundenen Kosmos Nationalmannschaft infrage zu stellen.

Gewinner Bierhoff

So kommt wieder derjenige als Gewinner aus einem Turnier heraus, der die Hauptverantwortung trägt: Oliver Bierhoff. Auch wenn es hier und da kritische Berichte in Medien und kritische Stimmen von Experten gab, der Direktor sitzt weiter an den Hebeln, ohne dass ein Korrektiv in Sicht wäre.

Dass er dank einer glücklichen Fügung in der Lage war, mit Hansi Flick den hoch dekorierten Trainer des FC Bayern für den Verband zu gewinnen, ist ein Verdienst, aber noch kein Konzept.

Erklärungsansatz widerlegt

Der DFB mag froh gewesen sein, dass aufgrund der vorher ausgemachten Regelung für den Posten des Bundestrainers langwierige Diskussionen nach dem Ausscheiden ausgeblieben sind. Aber dass die deutsche Mannschaft und deren Zukunft schon 36 Stunden nach dem Abpfiff in Wembley schon kein Thema mehr war, ist ein schlechtes Zeichen. Es zeugt von Desinteresse der Öffentlichkeit, und das knapp anderthalb Jahre vor einer WM und drei Jahre vor einer EM im eigenen Land.