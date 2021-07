Rassismus im englischen Fußball - Solidarität für Rashford, Sancho und Saka

Rückendeckung von Kapitän Harry Kane und zutiefst bewegende Solidarität der echten Fans - Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka werden nach rassistischen Anfeindungen von einem "Lovestorm" getragen.

Die drei englischen Fußball-Nationalspieler hatten beim EM-Endspiel am Sonntag in London gegen Italien im Elfmeterschießen vergeben, der Titel ging an die Gäste. Nun hat sich Rashford in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Twitter-Statement schrieb er: "Ich kann mir Kritik anhören, mein Elfmeter war nicht gut genug. Aber ich werde mich niemals dafür entschuldigen, wer ich bin und wo ich herkomme."

Kane: "Bist kein England-Fan"

Aber er sei auch, so der Stürmer von Manchester United, positiv überwältigt gewesen von einer Vielzahl aufbauender Äußerungen. Englands Spielführer Kane beispielsweise ging die Rassisten im Netz direkt und offen an: "Wenn du jemanden in den sozialen Medien beschimpfst, bist du kein England-Fan und wir wollen dich nicht."

Da durfte sich auch Priti Patel durchaus angesprochen fühlen. Die britische Innenministerin hatte in der jüngeren Vergangenheit mehrfach Verständnis dafür gezeigt, dass Menschen die Kniefälle von Fußballern vor dem Anpfiff kritisierten. Für Nationalspieler Tyrone Mings ist das blanker Hohn. "Man kann nicht zu Beginn des Turniers Öl ins Feuer gießen und unsere Anti-Rassismus-Botschaft als 'Symbolpolitik' bezeichnen - und dann vorgeben, angeekelt zu sein, wenn genau das passiert, wogegen wir uns einsetzen" , schrieb Mings bei Twitter.

Liebesbriefchen für Rashford

Angekommen war die Black-Lives-Matter-Bewegung der "Three Lions" scheinbar besonders bei den jüngeren Fans. In Rashfords Heimatgemeinde Withington im Süden Manchesters überdeckten Jugendliche, teilweise auch Kinder, ein beschmiertes Wandgemälde ihres Idols mit Liebesbriefchen, kleinen Herzen und aufmunternden Worten. Rashford veröffentlichte bewegende Kinder-Zuschriften bei Twitter: "Das hat mich den Tränen nahe gebracht."

