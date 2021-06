Die Ära Joachim Löw - Doku in der ARD-Mediathek

Fast acht Millionen Minuten werden es am Ende sein, mehr als 130.000 Stunden, fast 5.550 Tage. Wählerinnen und Wähler, die im September erstmals über die Zusammensetzung des Bundestages abstimmen dürfen, kennen nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin - und ihn als Bundestrainer: Joachim Löw.

Vor fast 15 Jahren übernahm er den Job von Jürgen Klinsmann, dessen Assistent er schon zwei Jahre lang gewesen war. Bald ist dann Schluss. Nach der Europameisterschaft übergibt Löw an seinen ehemaligen Assistenten Hans-Dieter Flick. Werden es noch drei, vier, fünf, sechs oder sogar sieben Spiele? Holt er vielleicht noch einen Titel? Kurzfristig wird das Abschneiden beim paneuropäischen Turnier den Eindruck prägen, den Löw hinterlässt.

Doku-Serie in der ARD-Mediathek

Für die Historie wird „Jogi“ Löw als derjenige stehen, der den deutschen Fußball endgültig aus einer Talsohle wieder auf den Gipfel geführt hat.

Die Sportschau zeichnet diesen Weg nach. „Joachim Löw - Die Story. Aus dem Breisgau zum Bundes-Jogi“ ist der Titel einer Serie von Autor Bernd Schmelzer, die ab sofort in der Mediathek zu sehen sein wird.

Löws Weg zum Bundestrainer und WM-Titel

Der Triumph in Rio de Janeiro mit dem 7:1 zuvor gegen Gastgeber Brasilien, die jahrelange Rivalität mit Spanien und bitteren Niederlagen, das verzockte Halbfinale bei der EURO 2012 gegen Italien, das „Sommermärchen“ noch als Assistent - all das wird genau beleuchtet, mit Stimmen von und über Joachim Löw. Dass der nette Herr Löw auch anders kann, zeigt sich bei einer Vertragsverlängerung, die ihm kurzerhand aufs Auge gedrückt werden soll.

Aber ebenso wird Löws Weg hin zum Bundestrainer unter die Lupe genommen: Europapokalfinale mit dem VfB Stuttgart, die Meisterschaft mit Fenerbahce in Istanbul. Auch das Private nimmt Raum ein: die Trennung von seiner Frau, der Umzug nach Berlin.

Hörfunk-Feature in der Audiothek

Einen anderen Klang, andere Farben bringt das Hörfunk-Feature der Sportschau-Autoren Burkhard Hupe und Martin Roschitz ins Spiel, die sich ebenfalls dem Schaffen des Bundestrainers gewidmet haben. „Sechs Farben zum Glück: Jogi Löw - das Ende einer Ära“, ist das Feature getitelt, das mit der Spurensuche in Seefeld beginnt. Dort bereitete Löw seine Mannschaft auf die Europameisterschaft vor, die am 11. Juni beginnt und am 11. Juli endet. Einen Tag später wird Joachim Löw exakt 15 Jahre Bundestrainer sein. Die Rückkehr aus dem Finalort London an diesem Tag wäre wahrlich eine runde Sache.

Stand: 09.06.2021, 16:26