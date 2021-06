Liebe UEFA,

sorry, dass ich gleich mit der Tür ins Haus falle, aber Ihr seid doch ein ziemlich verlogener Haufen. Ein Stadion in Regenbogenfarben sei Euch zu politisch, verstoße gegen Eure Grundsätze der "politischen und religiösen Neutralität", sagt ihr.

Verstehe: Weil Werte wie Vielfalt und Toleranz Euch offenbar zu weit gehen. Und deshalb hofiert Ihr Autokraten wie Herrn Aliyev in Aserbaidschan oder Herrn Putin in Russland. Deshalb wollt Ihr das Finale der Euro nach Budapest verlegen, wenn wegen der Delta-Variante die Lage in London doch ein bisschen zu ungemütlich wird. Ins Ungarn eines Viktor Orban, der in der LGBT-Community gerade sein neues Feindbild entdeckt hat. Hat ja alles gar nichts mit Politik zu tun.