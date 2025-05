Schalke Paderborn 52. Zehnter bringt eine Freistoßflanke vors Tor, die Kalas zur Ecke klärt. die Ecke wird ungefährlich, doch die Ostwestfalen holen kurz danach einen weiteren Standard heraus, der deutlich mehr Gefahr einbringt: Zehnter flankt die Kugel auf die lange Ecke und Heekeren wird geblockt und kann nicht eingreifen. Im Getümmel köpft Ansah das Leder knapp Rechts neben das Tor.

Magdeburg Pr. Münster 54. Tooor für Preußen Münster, 0:5 durch Daniel Kyerewaa



Magdeburg Pr. Münster 52. Tooor für Preußen Münster, 0:4 durch Joshua Mees

Münster bestraft den nächsten blau-weißen Patzer eiskalt! Im Aufbau schießt Gnaka Kollege an. Der Ball landet im Mittelkreis bei Amenyido, der sofort Mees bedient. Der sieht, dass Heimkeeper Reimann weit vor seinem Kasten steht und trifft aus mehr als 30 Metern halbhoch in die rechte Ecke.

Magdeburg Pr. Münster 51. Nach Koulis' Zupfer gegen Atik im Sechzehner fordern die Blau-Weißen Strafstoß. Diese Entscheidung muss Schiedsrichter Felix Prigan aber nicht fällen, denn in der Entstehung hat es eine Abseitsstellung gegeben, die der VAR bestätigt.

Magdeburg Pr. Münster 50. VAR: Es gibt keinen Elfmeter.



Magdeburg Pr. Münster 50. Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter.

Magdeburg Pr. Münster 49. Christian Titz schickt mit Pfeiffer und El-Zein zwei frische Kräfte ins Rennen. Mathisen und Amaechi sind in der Kabine geblieben. Bei den Gästen bringt das Interimsgespann um Christian Pander Schad für den verwarnten ter Horst.

Magdeburg Pr. Münster 49. Gelbe Karte für Jean Hugonet (1. FC Magdeburg)

Für ein vergleichsweise harmloses Einsteigen im Mittelkreis gegen Amenyido handelt sich der Franzose eine Gelbe Karte ein.

Schalke Paderborn 48. Tooor für SC Paderborn 07, 0:2 durch Marvin Mehlem

Der SCP legt nach! Klasse ausgespielt vom Aufstiegskandidaten und ein großer Teil des Treffers geht auf das Konto von Vorbereiter Ansah. Der 20-Jährige verzögert in einer Umschaltsituation gut und schickt dann im perfekten Moment den gestarteten Mehlem, der vor Heekeren cool bleibt und flach am Keeper vorbeischiebt.

Magdeburg Pr. Münster 48. Münster bringt früh zwei schnelle Gegenstöße über links auf den Rasen. Amenyidos und Lorenz' Abschlüsse aus der Distanz segelt klar links am Heimkasten vorbei.

Magdeburg Pr. Münster 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Avnet-Arena! Die seit Mitte März sieglosen Adlerträger haben ihren selbstbewussten Start dank hoher Effizienz mit einem deutlichen Vorsprung vergoldet und diesen dann bis auf wenige Ausnahmen abgeklärt verteidigt, ehe sie dann auch noch das Geschenk in Form eines unnötigen Magdeburger Fouls im gegnerischen Sechzehner annahmen. So kritisch die Entlassung Sascha Hildmanns unter der Woche bewertet wurde: Der Impuls des Trainerwechsels ist bis hierhin nicht zu leugnen. Geht es für die Preußen so weiter oder meldet sich der Favorit nach der Pause zurück?

Schalke Paderborn 46. Amin Younes bleibt bei der Heimelf in der Kabine. Für ihn ist mit Tobias Mohr jetzt ein klassischer Außenspieler dabei.

Magdeburg Pr. Münster 46. Einwechslung bei Preußen Münster: Dominik Schad

Magdeburg Pr. Münster 46. Auswechslung bei Preußen Münster: Jano ter Horst

Magdeburg Pr. Münster 46. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Bekir El-Zein

Magdeburg Pr. Münster 46. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Xavier Amaechi

Magdeburg Pr. Münster 46. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Patric Pfeiffer

Magdeburg Pr. Münster 46. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Marcus Mathisen

Magdeburg Pr. Münster 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Schalke Paderborn 46. Einwechslung bei FC Schalke 04: Tobias Mohr

Schalke Paderborn 46. Auswechslung bei FC Schalke 04: Amin Younes

Schalke Paderborn 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Schalke Paderborn 45. +2 Halbzeitfazit:

Der SC Paderborn führt zur Halbzeit mit 1:0 auf Schalke und das ist verdient! Obwohl die Königsblauen besser in die Partie kamen und die Ostwestfalen lange Probleme im Spiel nach vorne hatten, wurde der SCP nach einer halben Stunde deutlich besser und belohnte sich nach einer Druckphase mit dem Führungstreffer. Heekeren hielt sein Team im Spiel und verhinderte einen höheren Rückstand. Dadurch, dass Magdeburg im Parallelspiel mit 3:0 in Münster hinten liegt, steht das Team von Łukasz Kwasniok in der Blitztabelle auf dem Relegationsrang.

Magdeburg Pr. Münster 45. +3 Halbzeitfazit:

Der SC Preußen Münster führt zur Pause der Zweitligafreitagspartie beim 1. FC Magdeburg mit 3:0. Die Westfalen begannen mutig, waren in den ersten Minuten leichtfüßiger. Als der FCM allmählich im Match ankam, riss der Gast durch einen von Lorenz vorbereiteten Kopfball Hendrix’ die Führung an sich (12.) und legte durch Kapitän Lorenz, der nach einer Parade Reimanns gegen Kyerewaa abstaubte, schnell den zweiten Treffer nach (15.). Die Sachsen-Anhalter waren in der Folge mental angeschlagen und verzeichneten erst in der 26. Minute durch eine ernsthafte Annäherung an den gegnerischen Kasten. Durch Burcu, der SCP-Schlussmann Schenk zu einer Glanztat zwang, ergab sich weniger später eine Großchance zum Anschluss (31.). In der jüngsten Viertelstunde übte die Titz-Auswahl zunächst mehr Kontrolle aus, fing sich dann aber noch das dritte Gegentor ein: Nach Nollenbergers Foul an Kyerewaa verwandelte Lorenz den fälligen Strafstoß souverän (43.). Bis gleich!

Magdeburg Pr. Münster 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Magdeburg Pr. Münster 45. +2 Nollenberger gegen Schenk! Der Mann mit der Maske dribbelt über halblinks in den Sechzehner und schießt aus gut 14 Metern mit rechts auf die obere halblinke Ecke. Schenk reißt die Arme hoch und pariert nach vorne.

Schalke Paderborn 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Schalke Paderborn 45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

Schalke Paderborn 45. Riemann fischt eine Younes-Flanke aus der Luft. Sylla wäre ansonsten zur Stelle gewesen.

Magdeburg Pr. Münster 45. Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

Magdeburg Pr. Münster 44. Tabellenplatz drei sind die Blau-Weißen übrigens schon los, denn vor wenigen Minuten ist Paderborn auf Schalke mit 1:0 in Führung gegangen und hat nun zwei Zähler mehr als der FCM vorzuweisen.

Schalke Paderborn 42. Riemann pariert glänzend! Nun darf sich auch der Paderborner Schlussmann auszeichnen und das war notwendig! Buluts Flanke landet bei Donkor im Rückraum und der Linksverteidiger fackelt nicht lange. Riemann reagiert starkt und lenkt den strammen Schuss gerade noch über die Latte.

Magdeburg Pr. Münster 43. Tooor für Preußen Münster, 0:3 durch Marc Lorenz

Münster führt sage und schreibe nach 43 Minuten mit 3:0! Routinier Lorenz verzögert seinen Anlauf leicht. Als sich Keeper Reimann aus Schützensicht für die rechte Seite entschieden hat, vollendet Lorenz mit dem linken Fuß in die freie linke Ecke.

Magdeburg Pr. Münster 41. VAR: Es gibt Elfmeter.



Magdeburg Pr. Münster 41. Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter.

Magdeburg Pr. Münster 41. Es gibt Strafstoß für Münster! Kyerewaa tanzt Nollenberger am rechten Sechzehnereck aus, bevor er durch dessen seitlicher Grätsche, mit der der Ball verpasst wird, niedergestreckt wird. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt.

Schalke Paderborn 40. Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Raphael Obermair

Paderborn belohnt sich für die Druckphase! Zunächst ist Heekeren wieder der Sieger gegen Bilbija. Der Abpraller landet bei Zehnter, der sofort erneut in die Mitte flankt. Der S04-Keeper kriegt zwar die Faust an den Ball, aber Obermair hält aus dem Rückraum drauf und überwindet den Schlussmann schließlich mit einem Flachschuss.

Magdeburg Pr. Münster 38. Atiks folgende Eckstoßausführung klärt Münster in den zentralen Bereich vor den Sechzehner. Nollenberg probiert sich aus 21 Metern mit einer Direktabnahme per rechtem Spann, befördert den Ball wegen starker Rücklage aber weit drüber.

Schalke Paderborn 37. Bilbija hat die nächste gute Möglichkeit! Der Goalgetter wird im Strafraum von Mehlem gefunden und versucht Heekeren zu umkurven. Der Schlussmann lässt sich aber nicht ausspielen und blockt den Abschluss weg. Paderborn schnuppert an der Führung!

Schalke Paderborn 35. Schalke verhindert den Rückstand im Verbund! Erst setzt sich Bilbija gegen Kaminski durch und schließt zu unplatziert ab. Heekeren ist schnell unten und wehrt den Ball ab, der aber bei Michel landet. Der 34-Jährige zieht direkt ab, doch Schallenberg wirft sich in den Schuss und verhindert den Gegentreffer.

Magdeburg Pr. Münster 37. Koulis rettet in höchster Not! Nollenberger tankt sich über links an die Strafraumlinie und passt flach und hart an die Fünferkante. Am langen Pfosten will Kaars einschieben, doch Koulis schiebt den Ball vor dem Niederländer ins rechte Toraus.

Schalke Paderborn 34. Der SCP kontrolliert die Partie in den letzten Minuten im eigenen Ballbesitz, jedoch ohne wirkliche Lösungen gegen die kompakten Schalker zu finden, die nur das nötigste in der Defensive machen.

Magdeburg Pr. Münster 34. Die Blau-Weißen können den Strafraum der Gäste für einige Momente belagern. Das Powerplay endet mit einer viel zu hoch angesetzten Flanke Atiks aus der halbrechten Offensivspur. Die senkt sich hinter Schenk Gehäuse.

Schalke Paderborn 31. Schallenberg hat bei einer Ecke etwas abbekommen und bleibt kurz liegen. Der Defensivmann kann aber ohne Behandlungspause weitermachen.

Magdeburg Pr. Münster 31. Burcu verlangt Schenk alles ab! Amaechi findet über rechts einen Weg hinter die Abwehrreihe der Westfalen. Er spielt flach zurück in Richtung Elfmeterpunkt. Burcu schießt aus vollem Lauf mit rechts flach auf die halbrechte Ecke. Keeper Schenk pariert stark mit der linken Hand.

Schalke Paderborn 28. Younes vertendelt den Ball in der eigenen Hälfte gegen Götze und hat Glück, dass er einen Freistoß zugesprochen bekommt. In den letzten zehn Minuten gab es kaum Strafraumaktionen zu verzeichnen.

Magdeburg Pr. Münster 29. Makridis' Eckstoß von der rechten Fahne rutscht zu Lorenz auf die linke Sechzehnerseite durch. Der Kapitän probiert sich mit dem zweiten Kontakt per linkem Spann, befördert den Ball diesmal aber weit über das Heimgehäuse.

Magdeburg Pr. Münster 28. Atik ist bereits zum wiederholten Mal gefoult werden, wird von den SCP-Akteuren nicht geschont. Der junge Schiedsrichter Felix Prigan hat eine schwierige Partie zu leiten.

Schalke Paderborn 25. Brackelmann checkt seinen Gegenspieler abseits des Balles ungestüm weg und verursacht einen Freistoß nahe der Mittellinie, der aber nichts einbringt. Beide Teams sind voll auf Temperatur und schenken sich kaum etwas in den Zweikämpfen.

Magdeburg Pr. Münster 26. Kaars verpasst in bester Position! Der durch Heber auf die tiefe linke Strafraumseite geschickte Nollenberger gibt halbhoch in den Fünfmeterraum. Kaars kann die Vorlage, die bessere flach gekommen wäre, aus drei Metern nicht erreichen.

Magdeburg Pr. Münster 23. Das Titz-Team wirkt ziemlich nervös, leistet sich viele ungenaue Pässe, die einen Spielfluss verhindern. Im Falle einer Niederlage könnte es an diesem 32. Spieltag bis auf den siebten Tabellenplatz abstürzen.

Schalke Paderborn 22. Gelbe Karte für Anton Donkor (FC Schalke 04)

Taktisches Foul von Donkor, der den SCP-Konter stoppt.

Schalke Paderborn 20. Sylla verpasst haarscharf! Das wäre beinahe die Schalker Führung gewesen! Donkor spielt vom linken Flügel einen klugen flachen Ball in den Sechzehner, der bis auf den zweiten Pfosten durchrutscht. Der Top-Torjäger von S04 ist ein bisschen zu spät und grätscht knapp an der Kugel vorbei.

Schalke Paderborn 17. Doppelchance für die Gäste! Michel wird von Ansah in Szene gesetzt und lässt sich zu viel Zeit im gegnerischen Strafraum, sodass Kalas noch dazwischengrätschen kann. Der Abpraller bleibt in den Reihen der Ostwestfalen und Zehnter probiert sein Glück nochmal, doch sein Versuch ist zu harmlos.

Magdeburg Pr. Münster 20. Lorenz erkennt nach eigenem Ballgewinn unweit der Mittellinie, dass FCM-Schlussmann Reimann recht weit vor seinem Kasten positioniert ist. Er probiert sich aus 40 Metern mit einem Linksschuss. Der fliegt zwar links am Torhüter, aber auch recht klar links am Ziel vorbei.

Magdeburg Pr. Münster 19. Amaechi dringt nach Musondas Pass über halbrechts in den Sechzehner ein, zieht nach innen und will mit links aus gut 15 Metern schießen. Bazzoli steht im Weg und blockt, sodass Schenk nicht eingreifen muss.

Schalke Paderborn 16. Paderborn wirkt in der Anfangsviertelstunde noch ideenlos und bringt bis auf Standardsituationen nicht viel zu stande.

Magdeburg Pr. Münster 18. Durch ihre Führung rücken die Westfalen in der Live-Tabelle wieder auf den 16. Tabellenplatz vor. Im Falle eines Sieges würde auch der direkte Klassenerhalt in Sichweite geraten: Eintracht Braunschweig, morgen gegen Fortuna Düsseldorf gefordert, wäre nur noch zwei Zähler entfernt.

Magdeburg Pr. Münster 15. Tooor für Preußen Münster, 0:2 durch Marc Lorenz

Münster schafft den Doppelschlag! Nachdem Kyerewaa nach Mees' Solo an der rechten Grundlinie aus mittigen elf Metern an Magdeburgs Heimkeeper Reimann gescheitert ist, landet der Abpraller bei Lorenz. Der hat zwar gleich zwei Blau-Weißen vor sich, kann den Ball aus neun Metern aber mit dem zweiten Kontakt per linkem Fuß in der flachen linken Ecke unterbringen.

Schalke Paderborn 13. Bachmann legt an der Sechzehnerkante für Younes auf, dessen Abschluss geblockt und dadurch entschärft wird. Riemann bekommt den Ball noch für der Grundlinie und verhindert die Ecke.

Schalke Paderborn 10. Die Schalker Außenverteidiger Donkor und Bulut schalten sich sehr aktiv ins Angriffsspiel ein und suchen den Weg in den Strafraum. Bulut sucht das Eins-gegen-eins mit Zehnter und setzt den ersten Abschluss für das Team von Kees van Wonderen, verzieht aber deutlich nach Links.

Magdeburg Pr. Münster 12. Tooor für Preußen Münster, 0:1 durch Jorrit Hendrix

Hendrix bringt Münster nach vorne! Kapitän Lorenz kann nach Kyerewaas kurzem Rückpass unbedrängt vom linken Flügel flanken. Im Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt hat Hendrix das beste Timing und nickt aus gut sieben Metern in die rechte Ecke ein.

Magdeburg Pr. Münster 11. Allmählich finden die Blau-Weißen einen Einstieg in die Partie, halten den Schwerpunkt des Geschehens mittlerweile jenseits der Mittellinie. Hüben wie drüben lässt die erste Gelegenheit noch auf sich warten.

Schalke Paderborn 7. Riemann spielt gut mit und klärt einen langen Schlag der Heimmanschaft am Mittelkreis per Kopf. Aus dem Spiel heraus geht noch wenig bei den Königsblauen.

Magdeburg Pr. Münster 8. Atik befördert die Premierenecke von der rechten Fahne zu niedrig in den Sechzehner. Am nahen Fünfereck klärt Koulis per Kopf. Magdeburg hält den Ball in der Folge weiter vorne, verpasst aber einen Abschluss.

Schalke Paderborn 4. Es folgt die zweite Ecke für den SCP. Die Hereingabe landet auf dem Kopf von Götze, der aber überrascht wirkt und den Kopfball nicht setzen kann. Parallel gibt es großen Applaus für die riesige Choreo der Schalker Nordkurve, die ihre Mannschaft nun lautstark unterstützt.

Magdeburg Pr. Münster 6. Auch Gästekapitän Lorenz bewirbt sich um eine frühe Verwarnung, indem er Musonda im linken Mittelfeld mit einem seitlichen Tritt ohne Chance auf den Ball zu Fall bringt. Diesmal löst der Unparteiische die Szene aber ohne persönliche Strafe auf.

Schalke Paderborn 2. Nach anderthalb Minuten holt Paderborn die erste Ecke heraus: Die Ostwestfalen spielen eine gute Variante. Zehnter spielt den Ball flach in den Rückraum, wo Götze für Obermair durchlässt, dessen Abschluss aber deutlich über dem Kasten landet.

Magdeburg Pr. Münster 4. Die Westfalen lassen den Ball in den ersten Momenten gut laufen, kombinieren sich mit vielen direkten Anspielen gefällig über den Rasen. Ein erster Flugball aus der eigenen Hälfte ist für Amenyido bestimmt. Heimtorhüter Reimann ist vor dem Sechzehner knapp vor dem Angreifer zur Stelle.

Magdeburg Pr. Münster 1. Gelbe Karte für Jano ter Horst (Preußen Münster)

Ter Horst zupft im Mittelkreis an der Hose des ballführenden Atik. Nach nicht einmal 20 Sekunden zückt Schiedsrichter Felix Prigan die erste Gelbe Karte der Partie. Für ter Horst ist es die zehnte in der laufenden Saison, sodass er gegen Hertha fehlen wird.

Magdeburg Pr. Münster 1. Magdeburg gegen Münster – auf geht's in der Avnet-Arena!

Magdeburg Pr. Münster 1. Spielbeginn

Schalke Paderborn 1. Spielbeginn

Magdeburg Pr. Münster Soeben haben die 22 Akteure das Grün betreten.

Schalke Paderborn Interessant ist es neben dem Rasen derzeit auch auf den Trainerbänken der beiden Teams. Während Kees van Wonderen über die Saison hinaus definitiv nicht Schalke-Trainer bleiben wird, steht sein heutiger gegenüber möglicherweise vor einem Engagement bei den Königsblauen. Łukasz Kwasniok konnte eine Beschäftigung beim heutigen Gegner im Vorfeld der Partie nicht ausschließen und sitzt mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Saison nicht mehr auf der Paderborner-Bank.

Schalke Paderborn Łukasz Kwasniok rotiert im Vergleich zum letzten Wochenende auf drei Positionen: Brackelmann ersetzt Hoffmeier in der Innenverteidigung. In der Offensive kehren außerdem der erfahrene Michel und Ansah für Klaas und Curda zurück auf den Rasen. Die Königsblauen müssen weiterhin auf den rotgesperrten Kapitän und Top-Scorer Kenan Karaman verzichten. Außerdem sah Derry Murkin am vergangenen Wochenende seine fünfte Gelbe Karte. Bei S04 sind insgesamt vier Neue mit dabei: Kalas und Donkor in der Abwehr, Younes und Højlund in der Offensive. Der angesprochene Murkin, Grüger, Aydin und Mohr rotieren dafür raus.

Schalke Paderborn Während es für die Ostwestfalen noch um den Aufstieg in die Bundesliga geht, versucht das Team von Kees van Wonderen die Saison im Mittelfeld so gut wie möglich abzuschließen. Die Paderborner haben sich nach einer kleinen Krise wieder gefangen, kamen aber am letzten Spieltag nicht über ein 1:1 gegen den direkten Konkurrenten Elversberg hinaus. Der Rückstand der Ostwestfalen auf den Relegationsplatz beträgt nur einen Punkt und auf einen direkten Aufstiegsplatz fehlen auch nur drei Zähler. Daher muss das Team von Łukasz Kwasniok heute vorlegen! Die Schalker warten seit drei Spielen auf einen Sieg und mussten am letzten Wochenende eine 1:2-Pleite gegen Kaiserslautern hinnehmen.

Magdeburg Pr. Münster Bei den Westfalen, die seit Wochenbeginn vom früheren deutschen Nationalspieler Christian Pander als Teamchef, Kieran Schulze-Marmeling als Trainer und Sören Weinfurtner als Co-Trainer betreut werden und die auswärts in ihren 15 Matches 13 Zähler holten, gibt es nach dem 1:1-Heimremis gegen den SV Darmstadt 98 vier Startelfänderungen. Anstelle von Frenkert (verletzt), Mrowca, Pick und Batmaz (Bank) beginnen Koulis, Kyerewaa, Preißinger und Amenyido.

Magdeburg Pr. Münster Auf Seiten der Sachsen-Anhalter, die das Hinspiel Anfang Dezember im Preußenstadion dank der Tore Atiks (12.) und Mathisens (54.) mit 2:1 für sich entschieden und deren Offensive mit 59 Treffern die zweitbeste der 2. Bundesliga ist, verzichtet Trainer Christian Titz im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden bei Hertha BSC auf personelle Umstellungen. Nollenberger und Burcu sind also rechtzeitig fit geworden.

Magdeburg Pr. Münster Der SC Preußen Münster hat am vergangenen Wochenende durch das 1:1-Heimremis gegen den SV Darmstadt 98 und den vorherigen Auswärtssieg Ulm in Fürth den 16. Tabellenplatz eingebüßt und befindet sich damit drei Spieltage vor dem Saisonende wegen der schlechteren Tordifferenz auf einem direkten Abstiegsrang. Überraschenderweise zogen die Verantwortlichen aus der fünfteiligen Sieglosserie Konsequenzen: Sascha Hildmann, der die Adlerträger von der Regionalliga West in das nationale Fußball-Unterhaus führte, wurde von seinen Aufgaben gebunden, "um neue Kräfte für die entscheidende Saisonphase freizusetzen".

Schalke Paderborn Hallo und herzlich willkommen zum Auftakt des 32. Spieltages in der zweiten Bundesliga! Um 18:30 treffen der FC Schalke und der SC Paderborn aufeinander.

Magdeburg Pr. Münster Der 1. FC Magdeburg ist als Tabellendritter weiterhin erster Verfolger des Spitzenduos, liegt vier Punkte hinter dem 1. FC Köln und drei hinter dem Hamburger SV. Eine noch bessere Ausgangslage im Kampf um den direkten Aufstieg verpassten die Blau-Weißen durch das jüngste 1:1-Auswärtsunentschieden bei Hertha BSC. In der Hauptstadt verzeichneten sie ein klares Chancenübergewicht, hätten ihren ersten Erfolg in der Fremde seit Anfang Februar zweifellos verdient gehabt. Durch ausgebliebene Dreier der Konkurrenten um die Relegation sind sie immerhin nicht abgerutscht.