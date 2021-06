Höjbjerg vergibt Elfmeter

In der 74. Minute ließ Dänemark dann die große Chance auf den Ausgleich liegen, als Finnlands Schlussmann Lukas Hradecky einen schwach geschossenen Elfmeter von Pierre-Emile Höjbjerg parierte. In der Folge bracht der große EM-Außenseiter den überraschenden Sieg über die Zeit. Das Ergebnis war an dem heutigen Abend aber nur noch eine Randnotiz.

Am Mittwoch (16.06.21 um 15 Uhr) tritt Finnland dann in St. Petersburg auf Russland und kann mit einem weiteren Sieg schon den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Dänemark steht einen Tag später in Kopenhagen gegen Belgien schon mit dem Rücken zur Wand.