Viertelfinale: Belgien - Italien 1:2

Im Viertelfinale in München untermauert Italien in allen Mannschaftsteilen seine Titelambitionen, hat in Belgien aber auch einen vorzüglichen Gegner. Der 2:1-Sieg ist eine große Show in Sachen Taktik, Leidenschaft, Spielkultur und individueller Klasse. Nicolò Barella (31.) und Insigne (44.) erzielen Italiens Tore, Belgiens Romelu Lukaku (45.+2) versenkt kurz vor der Halbzeit einen Strafstoß zum 1:2-Anschlusstreffer. Allerdings müssen die Italiener den Einzug in das Halbfinale teuer bezahlen. Linksverteidiger Leonardo Spinazzolas Achillessehne reißt nach einem Sprint. Dieser Schockmoment scheint das Team aber noch mehr zusammenzuschweißen. Mit dem Erfolg schrauben die Italiener ihre Serie auf 32 ungeschlagene Spiele in Folge.