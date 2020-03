Coronavirus - UEFA verlegt die Fußball-EM in den Sommer 2021

Das wurde am Dienstag (17.03.2020) im Anschluss an eine Krisensitzung bekannt, die per Videokonferenz abgehalten wurde. Vertreter aller 55 Mitgliedsverbände, aber auch von der europäischen Klubvereinigung, des Ligaverbands und der internationalen Spielergewerkschaft waren beteiligt. Zuerst informierte der norwegische Verband per Twitter darüber. Eine offizielle Mitteilung der UEFA wurde für den Nachmittag angekündigt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Das Turnier soll demnach nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden, dem stimmten die Ligen und die Klubs zu. Die offizielle Entscheidung trifft aber noch das UEFA-Exekutivkomitee, auch die 55 Mitgliedsverbände müssen die Entscheidung noch offiziell absegnen.

Verlegung war erwartet worden

Die Ausbreitung des Coronavirus hat zum fast vollständigen Stillstand der nationalen Ligen in Europa geführt. Eine Austragung der EM ist aufgrund des Verlaufs der Pandemie nicht möglich. "Ich rechne fest mit einer Verlegung dieses Turniers. Dienstag wissen wir sicher mehr", hatte Friedrich Curtius, Generalsekretär des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), zuvor in der Sportschau gesagt.

Das Turnier sollte am 12. Juni in Rom eröffnet werden, das Endspiel war für den 12. Juli in London geplant. Zwölf Gastgeberländer waren vorgesehen, darunter Deutschland mit dem Spielort München. Dort sollten die drei Gruppenspiele der deutschen Mannschaft gegen Portugal, Frankreich und einen Playoff-Sieger sowie ein Viertelfinale ausgetragen werden.

Streit ums Geld?

Die EM ist neben der Champions League die größte Einnahmequelle der UEFA. Für das Turnier hat sie ein Einnahmeziel von 2,1 Milliarden Euro genannt. Die Verschiebung soll auch den Ligen in Europa helfen, ihre Saisons zu Ende zu bringen.