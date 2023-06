England steht als Gruppensieger fest U21-EM - die Ausgangslage vor dem letzten Gruppenspieltag Stand: 26.06.2023 10:18 Uhr

England steht als Gruppensieger fest, auch Spanien und die Ukraine sind schon weiter. Frankreich hat gute Chancen, das Viertelfinale der U21-EM zu erreichen. Portugal droht wie Deutschland das frühe Aus.

Am Montag (26.06.2023) ruht der Fußball bei dem Turnier, das in Georgien und Rumänien noch bis zum 8. Juli ausgetragen wird. Am Dienstag und Mittwoch wird dann jeweils mit Parallelspielen die Gruppenphase abgeschlossen.

Einige Mannschaften können entspannt in den Spieltag gehen, andere sind fast schon durch, mit Portugal steht außer Deutschland eine zweite hoch gehandelte Mannschaft vor dem schnellen Aus. Die Ausgangslage:

Gruppe A

Georgien führt die Tabelle mit vier Punkten an und hat sehr gute Chancen, das Viertelfinale zu erreichen. Dem Gastgeber reicht dazu schon ein Unentschieden gegen die Niederlande (2 Punkte). Aber selbst eine Niederlage könnte in die nächste Runde führen, sollte Belgien (2 Punkte) im Parallelspiel nicht gegen Portugal (1 Punkt) gewinnen.

Die Portugiesen, als einer der Favoriten ins Turnier gestartet, können nur noch Gruppenzweiter werden und werden auf jeden Fall hinter Georgien landen, denn das direkte Duell ging verloren. Portugal wäre also weiter, sollte das eigene Spiel gewonnen werden und Georgien mindestens einen Punkt gegen die Niederlande holen.

Gruppe B

In der Gruppe B ist es einfach. Spanien und die Ukraine haben ihre bisherigen Partien gewonnen und sind damit im Viertelfinale. Im direkten Duell zum Abschluss geht es um den Gruppensieg. Spanien würde aufgrund der besseren Tordifferenz ein Unentschieden reichen, um die Gruppe als Erster abzuschließen.

Rumänien dürfte als Gastgeber den Ehrgeiz haben, gegen Kroatien nicht auch das dritte Spiel zu verlieren.

Gruppe C

England steht mit sechs Punkten bereits als Gruppensieger fest. Das könnte ein Vorteil für die deutsche Mannschaft sein, die erst einen Punkt auf dem Konto hat und am Mittwoch (28.06.2023, ab 18 Uhr live in der Radioreportage bei sportschau.de) zwingend gegen England gewinnen muss, um noch eine Chance zu haben, weiterzukommen. Selbst ein Sieg würde aber die Teilnahme am Viertelfinale nicht garantieren.

Die Auswahl des DFB ist auf die Hilfe Israels angewiesen, das gegen Tschechien gewinnen muss. Allerdings könnte Israel dann selber an Deutschland vorbeiziehen. Es käme auf die Tordifferenz und vielleicht sogar auf die Fairplay-Wertung an. Die Szenarien sind hier detailliert aufgeführt.

Gruppe D

Frankreich liegt mit sechs Punkten vorn, bräuchte also nur einen Punkt aus dem abschließenden Spiel gegen die Schweiz, um die Gruppe auch zu gewinnen.

Sollten die Franzosen allerdings verlieren, könnte gut der Fall eintreten, dass drei Mannschaften punktgleich die Vorrunde beenden, denn Italien ist im Parallelspiel gegen Norwegen Favorit. Welche Kriterien dann gelten, ist in den FAQ unter dem Punkt "Wie ist der Turniermodus" aufgeführt.