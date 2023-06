analyse DFB-U21 droht EM-Aus Von allem ein bisschen zu wenig Stand: 25.06.2023 22:05 Uhr

Gegen die Außenseiter Israel und Tschechien hat die deutsche U21-Auswahl bei der EM auch Pech gehabt - aber auch Schwachstellen offenbart.

Am Ende blieben nur das Prinzip Hoffnung und Durchhalteparolen. "Wir müssen jetzt gegen England gewinnen, egal wie", sagte Torschütze Angelo Stiller nach dem 1:2 (0:1) der deutschen U21-Auswahl gegen Tschechien im zweiten EM-Gruppenspiel am Sonntag (25.06.2023) am Sportschau-Mikrofon.

Ein Punkt aus den Spielen gegen die Außenseiter Israel und Tschechien. Zu wenig. Im letzten Spiel am Mittwoch gegen England (18 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) muss jetzt ein Sieg her - und parallel muss Tschechien gegen Israel verlieren. Und dann käme es auch noch für das DFB-Team auf die Tordifferenz im Vergleich mit Israel an.

Es droht die große Blamage

"Das ist natürlich keine Situation, die Spaß macht", stellte U21-Trainer Antonio Di Salvo gegenüber der Sportschau fest. Und Tom Krauß meinte nüchtern: "Dem müssen wir uns jetzt stellen. Mit einem Punkt wollen wir jedenfalls nicht nach Hause fahren." Es wäre eine echte Blamage. Allerdings gibt es scheinbar wenig, was dem deutschen Team wirklich Hoffnung machen kann.

Spielerische Dominanz gab es in beiden EM-Spielen, jeweils knapp 70 Prozent Ballbesitz, die deutliche größere Anzahl an Chancen. Aber am Ende war das zu wenig. "Tschechien macht aus wenig Aufwand viel. Wir machen aus viel Aufwand wenig", beschrieb Torschütze Stiller die Misere in Spiel zwei treffend. Wie schon beim 1:1 gegen Israel passten Aufwand und Ertrag nicht ansatzweise zusammen.

Konter und Standards als K.o.-Kriterien

"Wir sind über Flanken gekommen", meinte Stiller zu den Bemühungen gegen Tschechien: "Wenige sind gekommen. Die gekommen sind, haben wir nicht gemacht." Zielstrebigkeit und Genauigkeit sind in der Offensive die Themen der deutschen U21. Erst in der Schlussphase, als die Mannschaft gegen Tschechien alles nach vorne warf, wackelte die gegnerische Abwehr etwas.

Und auf der anderen Seite ist die deutsche Mannschaft zu anfällig. Drei Gegentore hat sie in zwei Spielen gegen Außenseiter kassiert. Zwei Konter und ein Standard reichten aus, um für die ernüchternden Ergebnisse zu sorgen. "Das darf uns nicht passieren", meinte Krauß im Sportschau-Gespräch zum Konter, der zum 0:1 gegen Tschechien führte: "Das war keine gute Rest-Verteidigung."

Hoffnung - zum Beispiel auf Moukoko

Auch Trainer Di Salvo sagte ganz klar: "Das Tor hat Tschechien gut gemacht. Aber das dürfen wir nach einem eigenen Eckball trotzdem nicht kassieren." Vorn etwas zu wenig, hinten etwas zu wenig - für eine erfolgreiche EM-Mission ist das auf dem internationalen Niveau offenkundig insgesamt deutlich zu wenig.

Und so bleibt vor dem entscheidenden Spiel gegen England eben nur das Prinzip Hoffnung. Zum Beispiel darauf, dass der angeschlagene Youssoufa Moukoko wieder im Sturm spielen kann und dann auch noch trifft. Oder, dass die Abwehr dem Tempo der Gegenspieler schlauer begegnet. Oder eben, dass auf einmal alles passt. "Wir müssen für das letzte Spiel alle Kräfte kanalisieren und dann, glaube ich, dass wir das hinbekommen", drückt Kapitän Yann Aurel Bisseck gegenüber der Sportschau seine Hoffnung aus.