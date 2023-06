Zwei Elfmeter verschossen Bitterer EM-Auftakt für Deutschlands U21 gegen Israel Stand: 22.06.2023 20:07 Uhr

Trotz langer Überzahl und zwei Elfmetern hat Deutschlands U21 gegen ihren ersten EM-Gegner Israel nur remis gespielt. Erst verschoss Youssoufa Moukoko, dann Jessic Ngankam.

Die beiden Angreifer von Borussia Dortmund und Hertha BSC scheiterten an Israels Torwart Daniel Peretz, der seinem Ruf als Elfmeterkiller alle Ehre machte. Die Tore beim 1:1 (1:1) am Donnerstag (22.06.2023) im georgischen Kutaissi erzielten Israels Dor Turgeman (20. Minute) und Deutschlands Kapitän Yann Bisseck (26.). Nach Gelb-Rot für Eden Karzev (45.) spielte Deutschland in der zweiten Halbzeit in Überzahl, tat sich aber schwer, Chancen herauszuspielen.

Moukoko verschießt Foulelfmeter

Die Partie hatte vor 2.442 Zuschauern regen- und ereignisreich begonnen mit einem ungeschickten Foul im israelischen Strafraum von Roy Revivo an Kevin Schade. Den fälligen Elfmeter schoss Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko allerdings zu lasch in die linke Ecke, Israels Torwart Daniel Peretz parierte.

Die Partie blieb auch danach munter mit vielen Torszenen, oft begünstigt durch Fehler auf beiden Seiten. Deutschlands Torwart Noah Atubolu vom SC Freiburg patzte in der 13. Minute bei einem Rückpass, machte seinen Fehler mit einer starken Fußparade aber wieder wett.

Bisseck erst passiv, dann torgefährlich

Israels Führungstreffer war eine starke Einzelaktion von Turgeman: Der Angreifer ließ Bisseck im Strafraum mit einem Haken stehen und traf satt und platziert. Bisseck agierte dabei zu zögerlich, revanchierte sich aber sechs Minuten später mit dem Ausgleichstor: Der 1,96 Meter große Innenverteidiger von Aarhus GF verlängerte eine scharfe Freistoßflanke von Angelo Stiller per Kopf ins linke Eck.

Der Ausgleich war verdient, Deutschland war das aktivere Team und steigerte sich in der Schlussphase der ersten Hälfte. Josha Vagnoman traf mit einem Distanzschuss sogar noch ins Tor, aber Schiedsrichter Willy Delajod aus Frankreich ahndete eine Abseitsposition von Moukoko im Blickfeld von Torwart Peretz. Kurz vor dem Pausenpfiff musste dann Israels zentraler Mittelfeldspieler Eden Karzev nach einer Grätsche mit Gelb-Rot vom Platz - eine harte Entscheidung.

Probleme in Überzahl

Im zweiten Durchgang hatte die Partie dann deutlich weniger Torraumszenen. Deutschland hatte in Überzahl größere Probleme als zuvor, zum Abschluss zu kommen. Israel zog sich zurück, machte die Räume eng und beschränkte sich auf Konter.

Eine Viertelstunde vor Schluss streckte dann Israels Kapitän Gil Cohen Tom Krauß ungeschickt mit dem Ellenbogen im Strafraum nieder. Wieder gab es Foulelfmeter für Deutschland - und wieder parierte Peretz stark. Schütze war dieses Mal Ngankam, Kevin Schade vom FC Brentford setzte den Nachschuss neben das leere Tor.

Jetzt gegen Tschechien

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo hatte vor dem Start des Turniers in Rumänien und Georgien zahlreiche Ausfälle von Stammspielern wegstecken müssen. Trotzdem bleibt das Ziel die Qualifikation für Olympia 2024, wo neben Gastgeber Frankreich die drei besten Nationen der EM starten dürfen. Bei den jüngsten drei Europameisterschaften war Deutschland jeweils ins Finale gekommen, 2017 und 2021 reichte es sogar zum Titel.

Für das DFB-Team geht es am Sonntag um 18 Uhr weiter mit dem Spiel gegen Tschechien. Am Mittwoch um 18 Uhr folgt das letzte Gruppenspiel gegen England. Beide Spiele finden in der Hafenstadt Batumi statt und sind im Sportschau-Audio-Livestream zu hören.