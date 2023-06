Turnier in Georgien und Rumänien U21-EM - Spanien, Georgien und Ukraine siegen Stand: 21.06.2023 23:22 Uhr

Bei der U21-Europameisterschaft hat sich Spanien am Mittwoch (21.06.23) schadlos gehalten. Portugal verlor überraschend gegen Gastgeber Georgien. Auch die Ukraine konnte sich freuen.

Das spanische Team zeigte in Bukarest gegen den EM-Gastgeber Rumänien keine Schwäche. Die Iberer taten sich zwar lange schwer, gewannen am Ende aber deutlich mit 3:0 (0:0). Bis zur 55. Minute dauerte es, ehe Alex Baena zum 1:0 traf. Juan Miranda (62.) und Sergio Gomez (90.+5) von Champions-League-Sieger Manchester City stellten danach den Endstand her.

Im zweiten Spiel der Gruppe B hatte bereits am Nachmittag die Ukraine mit 2:0 (1:0) gegen Kroatien gewonnen. Oleksij Kashchuk schoss nach 19 Minuten das 1:0 für die Ukrainer. Danylo Sikan (48.) traf kurz nach der Halbzeitpause zum 2:0-Endstand.

Georgien überrascht Portugal

Co-Gastgeber Georgien gewann auch ohne seinen Star Chwitscha Kwarazchelia vom italienischen Meister SSC Neapel gegen Vize-Europameister Portugal mit 2:0 (2:0).

Giorgi Gagua (37.) und Saba Sasonow (45.+1) erzielten in Tiflis die Treffer für die georgische Auswahl. Portugals Tomas Araujo sah außerdem wegen einer Notbremse die Rote Karte (76.).

Im zweiten Spiel der Gruppe A trennten sich parallel Belgien und die Niederlande 0:0, sodass die Georgier nach dem Überraschungssieg als Tabellenführer in den zweiten Spieltag gehen.

Die deutsche Mannschaft startet am Donnerstag (18.00 Uhr/Audiostream bei sportschau.de) in Gruppe C gegen Israel ins Turnier.