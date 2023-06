U-21-EM ab 21. Juni Die wichtigsten Informationen zur U-21- Europameisterschaft Stand: 09.06.2023 16:54 Uhr

Ab dem 21. Juni findet in Georgien und Rumänien die U-21-Europameisterschaft statt. Deutschland geht als Titelverteidiger ins Turnier. Hier gibt es alle wichtigen Fragen und Antworten.

Wo und wann findet die U-21-EM statt?

Die U-21-Fußball-Europameisterschaft 2023 wird gemeinsam von Georgien und Rumänien ausgetragen. Spielorte sind Tiflis, Batumi und Kutaissi in Georgien und Bukarest und Cluj-Napoca in Rumänien. Gespielt wird in insgesamt acht verschiedenen Stadien im Zeitraum 21. Juni (Eröffnungsspiel) bis 8. Juli (Finale).

Wer sind die Gegner der DFB-Auswahl und wie lief die Qualifikation?

Deutschlands Gegner in der Gruppe C sind Israel (22.06.23, 18 Uhr, Kutaissi), Tschechien (25.06.23, 18 Uhr, Batumi) und England (28.06.23, 18 Uhr, Batumi). Alle deutschen Spiele überträgt die Sportschau im Audio-Livestream.

In der Qualifikation hatte sich die DFB-Auswahl gegen Israel, Polen, Ungarn, Lettland und San Marino durchgesetzt. Am Ende hatte sich das Team mit 27 Punkten und 32:9 Toren für die EM in Georgien/Rumänien qualifiziert. Einziger Ausrutscher war eine 0:4-Niederlage zuhause gegen Polen bei ansonsten neun Siegen.

Wer trainiert die deutsche U-21?

Antonio Di Salvo ist seit 2021 Coach der U-21-Auswahl und er ist für den Job mehr als qualifiziert: Als Co-Trainer von Stefan Kuntz war Di Salvo maßgeblich mitbeteiligt am Gewinn des EM-Titels 2021 und zuvor schon 2017, holte zudem 2014 die Europameisterschaft mit der U19 des DFB. Der 44-Jährige ist in Paderborn geboren und hat sizilianische Vorfahren. Als Spieler war Mittelstürmer Di Salvo bei Bayern München, Hansa Rostock, 1860 München und in Österreich (Kapfenberger SV) aktiv.

Richtet den Blick schon Richtung EM: U21-Coach Antonio Di Salvo.

Mit welchem Kader tritt Deutschland an?

Die prominentesten Namen im vorläufigen deutschen Kader sind Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund, Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart und Kevin Schade (FC Brentford), die alle bereits im A-Kader des DFB standen und unter Hansi Flick gespielt haben. Aber auch der überwiegende Großteil des weiteren Kaders hat bereits Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt. Bereits vor dem Trainingslager musste Patrick Osterhage verletzungsbedingt das Turnier absagen.

Wer hat sich noch qualifiziert?

Als Gastgeber waren Georgien und Rumänien gesetzt. Georgien spielt in Gruppe A mit Portugal, Belgien und den Niederlanden. Rumäniens Gegner in Gruppe B sind Spanien, die Ukraine und Kroatien. Wie oben erwähnt sind Deutschlands Kontrahenten in Gruppe C Tschechien, England und Israel. Gruppe D ist besetzt mit Norwegen, der Schweiz, Frankreich und Italien.

Welche Nationen sind die Favoriten?

Geht man nach der Qualifikation, muss an erster Stelle Portugal genannt werden. Die Portugiesen erzielten mit 28 Punkten die beste Punktzahl aller Teilnehmer und zauberten eine Torbilanz von 41:3 auf den Rasen. Ansonsten sind die "üblichen Verdächtigen" zu nennen, die auch bei A-Europameisterschaften zu den Titelanwärtern gezählt werden müssen: Spanien, Niederlande, Italien, England und Frankreich. Geheimfavorit könnte Norwegen sein, das sich in der vergleichsweise anspruchsvollen Quali-Gruppe A unter anderem gegen Kroatien, Finnland und Österreich durchgesetzt hatte.

Wie ist die Bilanz der deutschen U-21?

Bereits dreimal konnten die Vertreter des Deutschen Fußballbundes jubeln: 2009, 2017 und 2021. Erfolgreicher sind nur Spanien und Italien, die jeweils fünfmal triumphierten. Allerdings ist der letzte Titelgewinn der Italiener schon ein Weilchen her. Die Squadra Azzurra dominierte in den 1990er und anfänglichen 2000er Jahren den Wettbewerb. Spanien war ähnlich wie Deutschland in den vergangenen 10 bis 15 Jahren sehr stark.

Wie ist der Turniermodus?

16 Nationen sind für die Endrunde qualifiziert. Sie spielen in vier Vierergruppen gegeneinander und ermitteln jeweils den Gruppensieger und Gruppenzweiten. Diese acht Mannschaften ermitteln im Viertelfinale die vier Halbfinalisten. Die Sieger der Halbfinals bestreiten das Endspiel.

Deutschlands möglicher Turnierfahrplan nach der Gruppenphase:

Finalrunde, mögliche deutsche Spiele Viertelfinale 1. Juli (Tiflis, Micheil-Meschi-Stadion) als Zweiter der Gruppe C gegen den Sieger der Gruppe A 2. Juli (Kutaissi, Ramas-Schengelia-Stadion) als Sieger der Gruppe C gegen den Zweiten der Gruppe A Halbfinale 5. Juli (18 Uhr, Batumi, Batumi-Stadion) als Sieger vom 1. Juli gegen den Sieger aus Sieger Gruppe B gegen den Zweiten der Gruppe D 5. Juli (21 Uhr, Bukarest, Stadionul Steaua) als Sieger vom 2. Juli gegen den Sieger aus Sieger Gruppe D gegen den Zweiten der Gruppe B Finale 8. Juli (Batumi, Batumi-Stadion) als HF-Sieger Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2

Wie alt dürfen Spieler sein, die in der U-21 spielen?

Stichtag für das Alter der teilnehmenden Spieler ist der Beginn der Qualifikation. Da die Quali 2021 begann, sind alle diejenigen spielberechtigt, die am oder nach dem 1. Januar 2000 geboren sind. Sie waren zu Beginn der Qualifikation maximal 21 Jahre alt. Zwei Jahre später, beim Endturnier, dürfen dann entsprechend maximal 23-Jährige dabei sein. Bei den Olympischen Spielen dürfen maximal drei Spieler eingesetzt werden, die älter als 23 Jahre sind.

Was bedeutet das Turnier für die Olympia-Qualifikation?

Bei der U-21-EM werden die Teilnehmer für die darauffolgenden Olympischen Sommerspiele ermittelt - also für Paris 2024. Vier europäische Teams dürfen teilnehmen. Da Frankreich als Gastgeber qualifiziert ist qualifizieren sich die drei besten Teams der EM für Olympia.

Wer überträgt die EM?

Im TV hat sich Pro7/Sat1 die Rechte an den Übertragungen der Spiele mit deutscher Beteiligung gesichert. Aber auch im Digitalangebot der Sportschau sind die Spiele zu hören: Es wird von allen Partien mit der U21 des DFB Audio-Livestreams als Komplettübertragung geben. In gewohnter Qualität mit den Reportern vor Ort in den Stadien.