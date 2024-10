Vor 300. Bundesliga-Einsatz Lukas Hradecky - der entspannte "Spinnenmann" Stand: 17.10.2024 07:17 Uhr

Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt am Samstag (19.10.2024) ist für Bayer 04 Leverkusens Torwart Lukas Hradecky ein besonderer Meilenstein. Steht der 34-Jährige, wie zu erwarten, im Bundesliga-Spiel des Meisters gegen die Mannschaft der Stunde zwischen den Pfosten (19.10.2024, 15.30 Uhr im Live-Ticker und Audiostream), ist es sein 300. Bundesliga-Spiel.

Diese Marke hat noch kein ausländischer Torhüter erreicht. Kein Jean-Marie Pfaff, kein Koen Casteels und auch kein Yann Sommer. Sucht man allerdings die auffälligsten Hradecky-Szenen im Internet, kommen zunächst die nicht so schmeichelhaften. Die Rote Karte in Dortmund 2022, als er den Ball vor der Strafraumlinie fing, weil er dachte, es würde reichen, wenn die Füße im Sechzehner stehen.

Das "Kacktor", als ihm 2020 in Bielefeld ein Rückpass über den Spann und dann ins eigene Tor sprang. Spektakulär sieht anders aus. Natürlich hat der Torwart von Bayer 04 Leverkusen auch diese Eins-gegen-eins-Situationen oder Schüsse aus kurzer Distanz, die er, scheinbar unmöglich, doch pariert. Aber "spektakulär" ist nicht Hradeckys Markenzeichen, obwohl sein Spitzname schon seit seiner Zeit von 2015 bis 2018 bei Eintracht Frankfurt "Spinne" lautet.

Große Paraden in großen Spielen fehlen

Weil die ganz großen Paraden in ganz großen Spielen fehlen, reicht es nicht ganz für die oberste Topriege der Torhüter. Nach Aleksandar Pavlovics Ausgleich etwa beim 1:1 bei Bayern München fragten sich nicht nur die Fans, ob eben ein absoluter Top-Keeper diesen Schuss nicht gehalten hätte. " An einem sehr, sehr guten Tag hat Lukas den auch. Das Glück brauchst du eben auch, dass du einen Weltklassetorwart hast “, meinte Mitspieler Robert Andrich.

Hradecky steht eher für Bodenständigkeit und zwar auf und neben dem Platz. Aber auch die reicht durchaus zu Top-Resultaten. So war er mit 15 Zu-Null-Spielen in Leverkusens Meistersaison der erfolgreichste Bundesliga-Keeper in dieser Kategorie. Auch 77 Prozent parierter Torschüsse erreichte kein anderer Schlussmann 2023/24.

Keine Aufregung, kein verletztes Ego

Hradecky macht seinen Job. Seit er 2015 von Bröndby Kopenhagen zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga kam, ist er Stammtorwart. Zweifel gab es am finnischen Nationaltorwart (94 Einsätze) selten bis keine. Höchstens vergangene Saison ein bisschen, als Bayer-Trainer Xabi Alonso sich partout nicht auf einen Stammtorwart festlegen wollte. Hradecky spielte in der Bundesliga, sein "Kontrahent" Matej Kovar in Europa League und DFB-Pokal. Aufregung? Verletztes Ego? Keine Spur.

Hradecky nahm die Rolle an - und ist in dieser Saison die Nummer eins, spielt in allen Wettbewerben. Seit 2018 ist der 1,92 Meter große Torwart in Leverkusen, seit 2020 Kapitän. Sein Wort hat natürlich Gewicht im Team, wie zuletzt, als er sich nach dem 2:2 nach 2:0-Führung gegen Holstein Kiel öffentlich mit klaren Worten an die Mannschaft wandte. " Hier müssen einige aufwachen ", forderte er.

Spaß und Verlässlichkeit

Aber es gibt noch eine andere wichtige Seite am finnischen Nationaltorwart. Seinen Humor. " Ohne Spaß geht bei mir nichts" , ist Hradeckys Credo. In Anlehnung an den Spruch, seit 2013 geborene Kinder würden keinen anderen deutschen Meister als Bayern München kennen, sagte er etwa nach Leverkusens erster Meisterschaft im Mai 2024, kurz nach der Geburt seiner Tochter: "Sie kennt keinen anderen Meister als Bayer Leverkusen ."

Papa Lukas ist aber nicht nur deutscher Meister, sondern auch Pokalsieger, sogar dreifach: 2013 mit Esbjerg FB in Dänemark, 2018 mit Eintracht Frankfurt und eben 2024 mit Bayer Leverkusen in Deutschland. Sechs Mal war er Fußballes der Jahres in Finnland, dazu 2020 sogar Sportler des Jahres im Wintersport-Land. Dazu kommt noch der deutsche Supercup 2024, bei dem Hradecky beim Sieg im Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart einen Schuss vom Punkt parierte - nicht spektakulär, er war einfach in der richtigen Ecke. Ein echter Hradecky eben.