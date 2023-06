Niederlage gegen Tschechien Deutsche U21 stolpert Richtung EM-Aus Stand: 25.06.2023 19:54 Uhr

Die Titelmission der deutschen U21-Fußballer bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien steht vor einem jähen Ende. Am 2. Spieltag unterlag das deutsche Nachwuchsteam am Sonntag (25.06.2023) gegen Tschechien mit 1:2 (0:1).

Angelo Stiller (70.) glich den Pausenrückstand durch einen Konter der Tschechen (33.) aus. Aber Martin Vitik (87.) ließ Tschechien nach einer Ecke noch jubeln. Nach dem faden 1:1 (1:1) zum EM-Start gegen Israel braucht die Mannschaft von Trainer Antonio di Salvo im letzten Gruppenspiel gegen England einen Sieg, um überhaupt noch eine Chance auf das Viertelfinale und die Qualifilkation für die Olympischen Spiele 2024 zu haben.

Mit Jessic Ngankam für den angeschlagenen Youssoufa Moukoko in der Startelf merkte man der deutschen Elf zunächst an, dass sie den unglücklichen Auftakt, auf den ein Rassimus-Eklat in den Sozialen Medien folgte, vergessen machen wollte. Schon nach fünf Minuten gab Josha Vagnoman, den ersten Warnschuss aus 20 Metern ab.

Torwart Jaros hält Tschechien die Null

Deutschland diktierte das Geschehen, hatte weitere Chancen. Aber sowohl bei einem Stiller-Freistoß von halbrechts (14.) als auch bei einem Vagnoman-Schuss (20.) war Tschechiens Torwart Vitezslav Jaros stark auf dem Posten. Tschechien lauerte vor allem auf Fehler und Konter - und bekam von der deutschen Mannschaft beides serviert.

Einen Fehler von DFB-Torwart Noah Atubolu konnte die Abwehr zunächst noch ausbügeln (28.). Doch etwas später lief die deutsche "Rest-Abwehr" nach einem Eckball dem tschechischen Konter komplett hinterher. Der schnelle Vasil Kusej entwischte in höchstem Tempo über die linke Seite und bediente mit einem perfekt getimten Querpass Vaclav Sejk, der aus drei Metern nur noch zum 1:0 einschieben musste.

Mit dem Rückstand wurden die Knie der deutschen U21 weicher. Bis zur Pause bekam die deutsche Auswahl die Partie nicht mehr in den Griff, hatte sogar noch Glück, dass nach einem Freistoß nicht noch das 2:0 für Tschechien fiel (39.).

Ngankam zur Pause raus

Zur zweiten Halbzeit wechselte U21-Trainer di Salvo gleich drei Mal, unter anderem blieb Moukoko-Vertreter Ngankam in der Kabine. Gegen die weiter abwartend spielenden Tschechen baute das deutsche Team wieder mehr Druck auf und hatte durch einen Kopfball von Kevin Schade auch eine richtig gute Chance (56.) - wieder war Torwart Jaros zur Stelle.

Mit jetzt zwei Sturmspitzen kämpfte Deutschland um den Ausgleich, hatte aber gegen die tief stehenden Tschechen immer weiter Probleme. Allerdings blieb das DFB-Team gut in den Zweikämpfen und steckte nicht auf. Schließlich war es Stiller, der bei einem Pass ins Zentrum frei stand, sich schnell mit dem Ball drehte und von der Strafraumgrenze präzise rechts unten zum 1:1 einschoss.

Lucky Punch für Tschechien

Die deutsche U21 kämpfte danach mit hohem Einsatz gegen müder werdende Gegner um den Sieg. Aber das letzte Wort hatten trotzdem die Tschechen: Ein Eckball fiel Vitik am zweiten Pfosten auf die Füße. Den Schuss fälschte Matriciani zum 1:2 ins Tor ab.

In der Schlussphase versuchte die DFB-Elf alles. Doch die tschechische Abwehr bekam in jede noch so aussichstreiche Situatio noch ein Abwehrbein rein oder der starke Schlussmann Jaros war zur Stelle. Mit einer Mischung aus Pech und Fehleranfälligkeit brachte sich das deutsche Team um eine bessere Ausgangsposition.

Schicksalsspiel gegen starkes England

Am Mittwoch (28.06.2023, 18 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) zählt für die deutsche U21 in der letzten Partie der Gruppe C gegen das zwei Mal zu Null siegreiche England nur ein Sieg.

Und dazu muss der deutsche Nachwuchs auch noch die Partie zwischen Tschechien und Israel im Auge haben. Dort müsste Israel gewinnen - und Deutschland gegenüber den Israelis am Ende die bessere Tor-Differenz haben. Sonst wäre das erste Vorrunden-Aus seit 2013 bei einer U21-EM perfekt.