Israel muss helfen So kommt die deutsche U21 bei der EM noch ins Viertelfinale Stand: 26.06.2023 07:12 Uhr

Der deutschen U21 droht als Titelverteidiger bei der EM das Aus nach der Vorrunde. Doch mit einem Sieg gegen England ist das Viertelfinale noch drin - wenn Israel mithilft.

Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen ist das DFB-Team Gruppendritter und wäre bei einer Niederlage oder einem Unentschieden am Mittwoch (28.06.2023, ab 18 Uhr live in der Radioreportage bei sportschau.de) in jedem Fall ausgeschieden.

Gelingt ein Erfolg zum Gruppenabschluss, brauchen die Fußballer von Trainer Antonio Di Salvo aber noch Schützenhilfe von Israel, das sein letztes Vorrundenspiel gegen Tschechien ebenfalls gewinnen muss. Beide Teams haben nur einen Punkt aus zwei Partien geholt.

Deutschland kommt bei einem Sieg weiter, wenn:

- Israel gegen Tschechien im Parallelspiel gewinnt, aber die Tordifferenz der Israelis danach weiterhin schlechter ist als die der deutschen Mannschaft. Derzeit hat Deutschland 2:3 Tore, Israel steht bei 1:3

- Israel gegen Tschechien gewinnt und dann die gleiche Tordifferenz hat wie das deutsche Team, aber die DFB-Auswahl mehr Tore erzielt hat. Siegt Deutschland zum Beispiel 2:1 gegen England und Israel 2:0 gegen Tschechien, wäre Deutschland weiter

- Israel gegen Tschechien gewinnt und dann die exakt gleiche Tordifferenz hat wie Deutschland, aber in der Fairplay-Wertung weiter die schlechtere Bilanz aufweist. Sollte zum Beispiel Deutschland 1:0 gegen England gewinnen und Israel 2:0 gegen Tschechien, hätten beide als Gruppenzweite vier Punkte und 3:3 Tore. Der direkte Vergleich zwischen Israel und dem DFB-Team endete 1:1. Daher würde die Fairplay-Wertung ins Spiel kommen. Dort steht Israel unter anderem wegen der Gelb-Roten Karte für Eden Karzev aus dem Spiel gegen Deutschland deutlich schlechter da.

- Israel gegen Tschechien gewinnt und dann die gleiche Tordifferenz und die gleiche Bilanz in der Fairplay-Wertung wie Deutschland aufweist. Dann entscheidet die Platzierung in der U21-Koeffizientenrangliste der UEFA. Hier steht Deutschland mit einem Wert von 39,668 auf Rang drei und damit deutlich besser da als Israel (25,732), das auf dem vorletzten Platz liegt.