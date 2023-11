Premier League Man City gegen Liverpool - das Ende einer 86 Jahre alten Serie? Stand: 24.11.2023 07:34 Uhr

Am Samstag (25.11.2023) kommt es in der Premier League zum Topspiel-Evergreen zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Citys Trainer Pep Guardiola kann dabei erneut Geschichte schreiben.

Ganz Manchester City dürfte vor kurzem kräftig aufgeatmet haben. Warum? Beim EM-Qualifikationsspiel Norwegens auf den Färöer-Inseln hatte sich Erling Haaland verletzt und die folgende Partie gegen Schottland verpasst - doch dann schwappte die Nachricht nach England herüber, dass City nicht den Ausfall seines Ausnahmestürmers befürchten muss. Zumindest wurde das übereinstimmend berichtet.

Mit 13 Toren aus den ersten zwölf Ligaspielen ist Haaland erneut der beste Goalgetter in der Premier League. Entsprechend schmerzhaft wäre es für Trainer Pep Guardiola, auf ihn verzichten zu müssen. Zumal für Man City nun ein ganz besonderes Spiel ansteht. Es kommt zum Duell gegen Guardiolas Dauerrivalen Jürgen Klopp und den FC Liverpool - und Guardiola will endlich eine Misere beenden, die seit 1937 Bestand hat.

Guardiola holt gegen Liverpool fast einen Punkt weniger

Vor 86 Jahren schafften es die "Skyblues" zum bisher letzten Mal, zwei Ligaspiele in Folge gegen die "Reds" zu gewinnen. Sogar der Erfolgscoach, der mit seinem Klub im vergangenen Jahr das Triple gewann, ist bislang daran gescheitert. Liverpool ist nicht nur sein Dauerrivale, sondern auch sein Angstgegner.

Die vergangenen zehn Duelle zwischen Man City und Liverpool Datum Wettbewerb Ergebnis 01.04.2023 Premier League, 29. Spieltag 4:1 für Manchester City 22.12.2022 League Cup, Achtelfinale 3:2 für Manchester City 16.10.2022 Premier League, 11. Spieltag 1:0 für FC Liverpool 30.07.2022 Community Shield (Supercup) 3:1 für FC Liverpool 16.04.2022 FA Cup, Halbfinale 3:2 für FC Liverpool 10.04.2022 Premier League, 32. Spieltag 2:2 03.10.2021 Premier League, 7. Spieltag 2:2 07.02.2021 Premier League, 23. Spieltag 4:1 für Manchester City 08.11.2020 Premier League, 8. Spieltag 1:1 02.07.2020 Premier League, 32. Spieltag 4:0 für Manchester City

Bisher gab es 20 Pflichtspielduelle mit Guardiola als City-Coach, bei denen er acht Niederlagen einstecken musste und nur sieben Siege feierte. Seitdem der 52-Jährige 2016 den Trainerjob in Manchester übernahm, beträgt sein Punkteschnitt in der Liga 2,35, gegen Liverpool holte er nur 1,43 Zähler pro Spiel. Und auch in dieser Saison ist Liverpool wieder auf Augenhöhe.

Klopp ärgert sich über Terminierung

Nachdem die "Reds" in der vergangenen Saison mit vielen Problemen zu kämpfen hatten und sogar die Champions League verpassten, sind sie in die Spitze der Premier League zurückgekehrt. City führt die englische Liga zwar aktuell wieder an, Liverpool (ein Punkt Rückstand) kann aber mit einem Sieg Rang eins erobern - es wäre das erste Mal seit dem sechsten Spieltag der Saison 2021/22, dass Klopps Team die Liga anführt.

Doch schon lange vor dem Anstoß am Samstag sorgte das Duell gegen Manchester für Unbehagen beim deutschen Trainer. " Die Spieler gehen jetzt alle zu ihren Nationalmannschaften und dann können wir ein einziges Mal trainieren, bevor wir gegen City spielen ", beschwerte sich Klopp nach dem 3:0-Erfolg gegen den FC Brentford am vergangenen Spieltag.

Und weiter: " Wie kann man ein solches Spiel am Samstag um 12.30 Uhr (nach deutscher Zeit wird um 13.30 Uhr angestoßen, d. Red.) ansetzen? Die Leute, die diese Entscheidungen treffen, haben kein Gefühl für Fußball."

Nationalspieler werden in Südamerika eingesammelt

Liverpool stellte in der vergangenen Länderspielpause 19 Nationalspieler ab, bei City waren es 16 Nationalspieler. Darunter waren auch insgesamt sechs Profis in Südamerika unterwegs, vier von ihnen waren beim Duell zwischen Brasilien und Argentinien (0:1) im Einsatz, in dem es Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Fans gegeben hatte.

" Sie kommen alle im gleichen Flugzeug zurück. Wir holen sie aus Uruguay, Kolumbien, Brasilian und Argentinien ab - ein Flugzeug, dann kommen sie hier an und müssen kurz danach wieder spielen. Es ist wirklich verrückt ", sagte Klopp. Doch trotz aller Widrigkeiten: Er will verhindern, dass die 86 Jahre alte Misere des Rivalen endet, und dafür sorgen, dass City auch diesmal keinen zweiten Ligasieg in Folge einfahren wird.

Hinweis: Die Höhepunkte der Partie zwischen Manchester City und dem FC Liverpool werden in der Sportschau am Samstag ab 18 Uhr gezeigt.