Premier League Havertz und Arsenal verpassen Derbysieg, Manchester United jubelt Stand: 10.11.2024 19:46 Uhr

Der FC Arsenal steckt weiter in der Ergebniskrise. Die Gunners mit Nationalspieler Kai Havertz kamen im Derby beim FC Chelsea am Sonntag (10.11.2024) nicht über ein Remis hinaus. Man United hat im letzten Spiel von Interimstrainer van Nistelrooy deutlich gewonnen. Stadtrivale City verlor schon wieder.

Mit dem 1:1 gegen den FC Chelsea verliert der FC Arsenal immer mehr den Anschluss an die Tabellenspitze.

Gabriel Martinelli (60.) brachte die Gäste nach feinem Zuspiel von Kapitän Martin Ödegaard in Führung. Doch Chelsea glich per Gewaltschuss durch Pedro Neto (70.) aus 20 Metern aus. Die Blues liegen nach elf Spieltagen punktgleich mit dem Vierten Arsenal auf Rang drei, allerdings schon neun Zähler hinter Tabellenführer FC Liverpool zurück.

Der auffällige Havertz hatte Pech, als er bei seinem vermeintlichen Führungstreffer (32.) hauchdünn im Abseits stand. Er hatte sich bei einem schnell ausgeführten Freistoß stark durchgesetzt und aus dem Gewühl heraus vollstreckt, beim Jubel legte er aufreizend lässig den Finger auf die Lippen - doch das Tor zählte nicht.

Anfang der zweiten Halbzeit brach beim früheren Leverkusener die Kopfwunde aus dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand (0:1) wieder auf. Weil er nicht schnell genug vom Platz ging, sah er die Gelbe Karte. Havertz konnte mit einem Verband weiterspielen.

Man United siegt im letzten Spiel unter van Nistelrooy

Manchester United setzte sich mit 3:0 (2:0) gegen Aufsteiger Leicester City durch und feierte nach zuvor nur einem Erfolg in den vergangenen sechs Ligaspielen mal wieder einen Dreier.

Bruno Fernandes (17. Minute), ein Eigentor von Victor Kristiansen (38.) und Alejandro Garnacho (82.) besiegelten den Sieg für United, das in der anstehenden Länderspielpause einen Wechsel auf der Trainerbank vornehmen wird. Der Portugiese Ruben Amorim, den Sporting Lissabon für eine Ablöse von zehn Millionen Euro ziehen ließ, tritt die Nachfolge des entlassenen Erik ten Hag an.

Sein erstes Spiel als United-Trainer wird Amorim am 24. November betreuen. Gegner ist der Aufsteiger Ipswich Town, der am Sonntag überraschend Tottenham Hotspur um Ex-Nationalspieler Timo Werner mit 2:1 (2:0) besiegte und seinen ersten Saisonsieg einfuhr. Werner kam bei den "Spurs" nach 66 Minuten in die Partie.

Vierte Niederlage nacheinander für Guardiola und Man City

Pep Guardiola hat mit dem kriselnden Meister Manchester City im Duell mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler am Samstag eine historische Niederlage kassiert.

Nach drei Niederlagen in Folge mussten sich die "Citizens" trotz einer Führung auch bei Brighton & Hove Albion mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Erstmals in seiner Trainerkarriere verlor Guardiola damit vier Pflichtspiele nacheinander.

Nach dem Führungstreffer von Erling Haaland (23.) verspielte Manchester in der Schlussphase den erhofften Sieg. Joao Pedro (78.) und Matt O'Riley (83.) drehten die Partie zugunsten des Teams von Hürzeler, der damit das erste Duell mit Guardiola für sich entscheiden konnte.

Gündogan in der Startelf

City hatte zahlreiche Ausfälle zu beklagen, musste unter anderem auf den spanischen Europameister Rodri (Kreuzbandriss) verzichten. Mit dem früheren DFB-Kapitän Ilkay Gündogan in der Startelf fehlte Manchester in Brighton über weite Strecken die Kaltschnäuzigkeit.

Brighton näherte sich nach der Pause von Minute zu Minute dem gegnerischen Tor und sprang durch die späte Aufholjagd zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz.

Liverpool baut Vorsprung aus

Spitzenreiter FC Liverpool nutzte die Vorlage, gewann am Samstagabend sein Heimspiel gegen Aston Villa mit 2:0 (1:0) und vergrößerte seinen Vorsprung auf City auf fünf Punkte. Die Tore erzielten Darwin Nunez (20.) und Mo Salah (84.). Sorgen bereitete die Verletzung von Nationalspieler Trent Alexander-Arnold, der nach 25 Minuten schon vom Platz musste.

Darwin Nunez feiert sein Tor für den FC Liverpool

Es war der neunte Sieg im elften Saisonspiel unter dem neuen Trainer Arne Slot, Nachfolger von Jürgen Klopp. Erst am Dienstag hatten die "Reds" mit 4:0 gegen den deutschen Double-Gewinner Bayer Leverkusen in der Champions League gewonnen, womit Liverpool als einzige Mannschaft vier Siege in vier Spielen holte.