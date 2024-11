Premier League Man United verpasst Sieg gegen Chelsea, Liverpool neuer Spitzenreiter Stand: 03.11.2024 19:38 Uhr

Manchester United kommt auch nach dem Trainerwechsel in der Premier League nicht vom Fleck und holte gegen den FC Chelsea nur einen Punkt. Der FC Liverpool grüßt nun von Platz eins.

Zum Abschluss des zehten Spieltags schnupperten die "Red Devils" unter Interimstrainer Ruud van Nistelrooy nach einem Treffer von Bruno Fernandes (70. Minute/Foulelfmeter) schon am Sieg nach nur einem Erfolg aus den vergangenen vier Ligaspielen, doch Moses Caicedo (74.) gelang schon wenig später der Ausgleich für Chelsea zum 1:1 (0:0)-Endstand.

Es war das vorletzte Spiel für Man United (trifft am nächsten Samstag auf Leicester City) unter van Nistelrooy, am 11. November übernimmt Ruben Amorim das Traineramt für den entlassenen Erik ten Hag. Der Portugiese wechselt von Sporting Lissabon zum einstigen Topteam - und soll es wieder zu einem solchen formen.

Liverpool überholt Manchester City

Bereits am Samstag (02.11.2024) hatte Liverpool mit einem 2:1 (0:1) gegen Brighton & Hove Albion den Patzer von Manchester City genutzt, das beim AFC Bournemouth mit 1:2 (0:1) unterlag. In der Tabelle liegt Liverpool mit 25 Punkten nun zwei Zähler vor Manchester.

Kaoru Mitoma (r.) im Duell mit Darwin Nunez

Ferdi Kadioglu (14.) hatte Brighton zwar in Führung gebracht, Liverpools Stürmer Cody Gakpo (69.) und Mohamed Salah (72.) drehten die Partie aber zugunsten des Teams von Trainer Arne Slot.

In Bournemouth brachte Antoine Semenyo die Gastgeber in Führung (9.), Evanilson (64.) erhöhte nach der Pause. Josko Gvardiol (82.) gelang nur noch der Anschluss für City.

Solanke-Doppelpack lässt "Spurs" jubeln

Erfolgreich waren dagegen wieder die Tottenham Hotspur, deren schwankende Leistungen dafür sorgten, dass der Klub in den vergangenen Wochen ein wenig den Anschluss an die Spitze verloren hatte. Und auch gegen Aston Villa tat sich die Mannschaft von Trainer Ange Postecoglu lange schwer, musste einem Rückstand nach dem Tor von Morgan Rogers (32.) hinterherlaufen. Brennan Johnson (49.), Dominic Solanke (75./79.) und James Maddison (90.+6) sorgten aber für die Wende und einen dann deutlichen 4:1 (0:1)-Erfolg.

Nächster Dämpfer für Arsenal, Nottingham Dritter

Arsenal musste bei Newcastle United ein 0:1 (0:1) hinnehmen. Der frühere Dortmunder Alexander Isak (12.) traf per Kopf für Newcastle. Kai Havertz glänzte in der Sturmspitze wenig. Es war bereits das dritte Ligaspiel in Folge ohne Sieg, zuvor hatte Arsenal 0:2 in Bournemouth verloren und war gegen den FC Liverpool zu einem 2:2 gekommen.

Arsenals Gabriel Martinelli am Ball

So zog Nottingham Forest durch ein 3:0 (1:0) gegen West Ham United in der Tabelle an Arsenal vorbei auf Platz drei.