Haaland verschießt Elfmeter Chelsea und City patzen in der Premier League Stand: 26.12.2024 18:31 Uhr

Liverpool-Verfolger FC Chelsea hat sich am Boxing Day einen dicken Patzer gegen Fulham geleistet. Auch Manchester City gab am 18. Spieltag der Premier League gegen Everton den Sieg aus der Hand.

Chelsea verpasste dabei die große Chance, Spitzenreiter Liverpool auf die Pelle zu rücken. Gegen Fulham gab es eine überraschende 1:2-Pleite. Die Gäste verdienten sich durch einen extrem couragierten Auftritt in der zweiten Hälfte die drei Punkte und haben jetzt direkten Kontakt zu den Europapokal-Plätzen.

Palmer-Führung reicht am Ende nicht

Chelsea war durch Cole Palmer (16) in Führung gegangen, mehrfach verpassten es die "Blues" danach, den Vorsprung auszubauen. Das rächte sich dann im zweiten Durchgang, als zunächst Harry Wilson in der 82. Minute der Ausgleich gelang und schließlich Rodrigo Muniz in der 5. Minute der Nachspielzeit für die eiskalte Dusche sorgte.

Danach hatte Chelsea noch durch Christopher Nkunku die Großchance zum 2:2, doch Bernd Leno rettete Fulham mit einer spektakulären Parade den Sieg.

Haaland verschießt Elfmeter

Bernardo Silva hatte City beim 1:1 (1:1) in Führung gebracht (14. Minute), Iliman Ndiaye noch im ersten Durchgang (36.) für Everton ausgeglichen. Das Remis ist für die hohen Ansprüche Manchesters deutlich zu wenig. Die "Skyblues" bauen ihre bittere Serie an Enttäuschungen aus: Aus den letzten neun Spielen gab es nur fünf Punkte.

"Wir akzeptieren das. Das ist das Leben. Wir haben sehr, sehr oft schon nicht damit gerechnet, dass wir verlieren würden. Aber was musst du tun? Weitermachen!" , sagte Trainer Pep Guardiola. "Natürlich brauchen wir gute Ergebnisse, wir haben sie aber nicht bekommen."

City nicht zwingend genug

Erneut war die Elf von Star-Trainer Pep Guardiola über weite Strecken der Partie die überlegene Elf. Im letzten Drittel allerdings agierte City zu ungenau, in der Defensive in einigen Situationen zu fahrig. Von der Dominanz und Selbstverständlichkeit vergangener Tage war kaum etwas zu sehen.

Manchester City um Erling Haaland ist nach dem 1:1 gegen Everton enttäuscht

Zu allem Überfluss scheiterte Erling Haaland kurz nach Wiederanpfiff mit seinem Elfmeter an Gäste-Torwart Jordan Pickford (53.). In der Schlussphase hatte Everton durch einen abgefälschten Schuss von Orel Mangala die Chance auf den Siegtreffer, der Ball verfehlte das Tor aber um wenige Zentimeter. Auch City intensiverte die Bemühungen in den letzten Minuten, eine echte Großchance sprang aber nicht mehr heraus, es blieb beim Remis.

Fabianski muss mit Trage vom Feld

Eine schlimme Szene gab es beim Spiel zwischen dem FC Southampton und West Ham United (0:1): Gäste-Torhüter Lukasz Fabianski musste nach einem Zusammenprall ausgewechselt und mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Der 39-Jährige hat sich womöglich am Kopf verletzt. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand des Fußballprofis gab es zunächst nicht.

Fabianski hatte nach einem Eckball nach knapp einer halben Stunde offenbar den Ellenbogen von Gegenspieler Nathan Wood ins Gesicht bekommen. Der 57-malige polnische Nationaltorwart wurde mehrere Minuten auf dem Rasen behandelt. Auch Southampton-Keeper Aaron Ramsdale eilte von der Gegenseite hinüber, um sich nach ihm zu erkundigen.

Füllkrug bereitet Siegtor vor

Fabianski wurde schließlich durch Alphonse Aréola ersetzt und unter dem Applaus der Zuschauer hinausgebracht. Der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug bereitete in der 59. Minute per Kopf West Hams Siegtor durch Jarrod Bowen vor. Es war die zweite Vorlage des früheren Bundesliga-Angreifers in dieser Saison.

Werner wieder Joker - und ohne Torszene

Timo Werner und die Tottenham Hotspur bleiben nach der 0:1-Niederlage beim Tabellendritten Nottingham Forest im Mittelfeld der Tabelle stecken. Der 28-Jährige wurde in der 64. Minute für Kapitän Heung-Min Son eingewechselt, blieb aber ohne nennenswerte Aktionen.