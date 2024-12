Fußball an Weihnachten Alle Jahre wieder - Boxing Day in der Premier League Stand: 25.12.2024 11:59 Uhr

Entstanden in einer Zeit, als Arbeiter nur an Weihnachten Fußballspiele besuchen konnten, gehört der Boxing Day zum englischen Fußball wie der "fish" zu den "chips". So läuft der 2. Weihnachtstag im englischen Fußball diesmal ab.

Woher kommt der Name Boxing Day?

Der "Boxing Day" ist in der Premier League und den darunter liegenden Ligen ein fester Bestandteil des Spielplans und hat eine lange Tradition. In der viktorianischen Zeit erhielten die Bediensteten am 2. Weihnachtstag von ihren Dienstherren eine "Box" mit Geschenken für sich und die Familien. Auch ärmere Menschen wurden bedacht. Der Ausdruck "Boxing" meint das Einpacken dieser Geschenke.

Warum wird in England am Boxing Day Fußball gespielt?

Noch bis in die 1950er-Jahre wurde am Christmas Day, also am 25. Dezember, ein kompletter Spieltag ausgetragen. Aus logistischen Gründen wich man ab Mitte der 1960er-Jahre auf den zweiten Weihnachtstag aus. Der Grund: Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr bekamen am 25. Dezember frei, also fuhren keine Busse und Bahnen, und die Zuschauer hatten somit Schwierigkeiten, in die Stadien zu gelangen.

Wie kann ich die Spiele in Deutschland sehen?

Der deutsche Pay-TV-Sender "Sky" zeigt alle Premier-League-Partien des 18. Spieltags live, der am 26. und 27. Dezember ausgetragen wird. Die Sportschau berichtet im Live-Ticker.

Welche Topspiele finden dieses Jahr am Boxing Day statt?

Ausgesprochene Spitzenspiele gibt es in diesem Jahr nicht. Am Boxing Day startet der kriselnde Meister Manchester City um 13.30 Uhr gegen den FC Everton. Um 16 Uhr spielt der Zweitplatzierte, der FC Chelsea, gegen den FC Fulham, der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug muss zeitgleich mit West Ham United beim FC Southampton ran.

Um 18.30 Uhr ist Anpfiff der Partie zwischen Wolverhampton und Manchester United. Am Abend (21 Uhr) kann Spitzenreiter FC Liverpool gegen Leicester City seine Tabellenführung festigen.

Füllkrugs DFB-Kollege Kai Havertz spielt mit Titelaspirant Arsenal erst am 27. Dezember (21.15 Uhr) gegen Ipswich Town.

Wie geht es nach Weihnachten weiter?

Für die Fußballprofis in England gibt es keine Verschnaufpause. Schon am 29. Dezember geht es in der Liga mit dem 19. Spieltag weiter. Ab 4. Januar steht der 20. Spieltag an. Am 5. Januar empfängt Liverpool im Topspiel den Erzrivalen Manchester United.

Danach haben die Vereine eine gute Woche spielfrei, bevor wieder eine echte englische Woche mit zwei Spieltagen ansteht. Spannend wird es Ende Januar: Dann empfängt Manchester City den FC Chelsea. Eine Woche später muss Pep Guardiola mit seinem Team bei Arsenal ran.