Premier League Saka fehlt Arsenal in anstrengenden Wochen Stand: 24.12.2024 13:57 Uhr

Die Premier League rast ohne Pause durch ihr Weihnachts-Programm. Der FC Arsenal muss dabei und in "vielen Wochen" danach auf Bukayo Saka verzichten.

Mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund wäre es noch ein bisschen schöner gewesen, aber auch so blickt Ralph Hasenhüttl freudig auf Weihnachten.

"In England mussten wir am 24. trainieren, am 25. trainieren - da gab es dann so gut wie gar keine Weihnachtsstimmung. Dann noch zwei Spiele am 26. und 28. mit einem Tag Pause dazwischen: Das gibt's alles, auch das geht" , erzählte der Trainer des VfL Wolfsburg, der mit seiner Mannschaft das letzte Bundesligaspiel des Jahres mit 1:3 gegen den BVB verlor, aber nun wenigstens eine Pause hat.

"So ist es mir natürlich lieber, weil wenigstens ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt und weil man mit der Familie gemeinsam Weihnachten feiern kann. Diese Zeit füreinander: Die habe ich in England schon ein bisschen vermisst."

Vier Jahre lang war der Österreicher Trainer beim FC Southampton, und wäre er das heute noch, müsste er mit dem Tabellenletzten am 2. Weihnachtstag, also dem Boxing Day, gegen West Ham United antreten. Drei Tage später stünde für ihn ein Heimspiel gegen Crystal Palace an.

Auch Sterling fällt lange aus

Der FC Arsenal hat am Boxing Day kein Spiel, er tritt erst einen Tag später gegen Ipswich und dann am Neujahrstag beim FC Brentford an.

Nicht nur bei diesen beiden Spielen, sondern vermutlich auch in den Monaten danach müssen die "Gunners" auf Angreifer Bukayo Saka verzichten. "Es sieht nicht gut aus, er wird viele Wochen raus sein" , sagte Teammanager Mikel Arteta.

Der 23 Jahre alte Saka hatte sich beim 5:1-Sieg gegen Crystal Palace am vergangenen Samstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war in der 24. Minute ausgewechselt worden.

Arteta: "Es hätte viel schlimmer sein können"

Arteta sei jedoch "optimistisch, dass er vor Saisonende zurück sein wird. Es hätte viel schlimmer sein können. Es hätte auch was anderes sein können, was dich ein Jahr lang rausbringt." Der Spanier erklärte zudem, Routinier Raheem Sterling habe eine Knieverletzung erlitten und werde ebenfalls wochenlang fehlen.

Saka, Teamkollege des deutschen Nationalspielers Kai Havertz, gehört mit fünf Treffern und zehn Vorlagen zu den offensiven Stützen des FC Arsenal, der aktuell hinter dem FC Liverpool und dem FC Chelsea auf dem dritten Tabellenplatz der Premier League liegt.