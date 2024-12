Premier League Dramatisches Manchester-Derby - United schickt City ins Tal der Tränen Stand: 15.12.2024 19:43 Uhr

Die Erlösung war so nah - und dann wurde alles noch viel schlimmer. Manchester City hat das Derby gegen Lokalrivale United dramatisch verloren und steckt nach dem 1:2 (1:0) mehr denn je in der Krise.

Bis zur 88. Minute führten die "Citizens" durch einen Treffer von Josko Gvardiol (36.) mit 1:0 und hatten die XXL-Erlösung nach nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Partien zum Greifen nah. Dann unterlief Matheus Nunes ein haarsträubender Fehler, als sein Rückpass zu Torhüter Ederson erst zu kurz geriet und er dann Amad Diallo elfmeterwürdig zu Fall brachte. Bruno Fernandes verwandelte sicher - doch dann versetzte United dem Rivalen noch den Todesstoß.

Amorim ist der City-Schreck

Ein langer Ball hebelte die gesamte City-Defensive aus, Diallo spitzelte das Spielgerät an Ederson vorbei und schob ihn dann ins leere Tor. Gvardiol versuchte noch, den Gegentreffer zu verhindern - aber vergeblich. Der Siegtreffer für United in der 90. Minute und verzweifelte Gesichter bei den "Skyblues", deren Tief einen neuen Tiefpunkt erreicht hat.

Für Trainer Pep Guardiola war es die nächste schlimme Niederlage, für sein Gegenüber Ruben Amorim war es der erste große Erfolg als United-Coach. Bei seinem Ex-Klub Sporting Lissabon hatte der Portugiese sein letztes Spiel in der Champions League gegen City bestritten und mit 4:1 gewonnen - in der Guardiola-Krise spielt Amorim also eine gewichtige Rolle.

Liverpool trotzt Robertson-Rot

Manchester City verpasste dadurch auch, den Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool auf sechs Punkte zu verkürzen und mit dem Tabellendritten FC Arsenal gleichzuziehen. Die "Reds" hatten am Samstag beim 2:2 (0:1)-Remis trotz 73-minütiger Unterzahl gegen den FC Fulham gepunktet.

Andrew Robertson sah gegen den FC Fulham die Rote Karte.

Bereits in der 17. Minute wurde Andrew Robertson wegen einer Notbremse vom Platz gestellt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Fulham bereits durch Andreas Pereira (11.) in Führung gelegen, der schottische Außenverteidiger verhinderte bei seinem Vergehen die große Gelegenheit auf den zweiten Treffer der Gäste.

Liverpool zeigte dennoch in Unterzahl Klasse und dominierte die Partie, eine Traum-Flanke von Mohammed Salah ermöglichte dann Cody Gakpo den Ausgleich (47.). Danach entwickelte sich eine turbulente Partie mit Chancen auf beiden Seiten, Rodrigo Muniz brachte Fulham erneut in Führung (76.). Kurz vor Schluss sicherten sich die "Reds" aber doch noch einen Punktgewinn, weil Diogo Jota in der 86. Minute ausgleichen konnte.

Chelsea kann näher an Liverpool rücken

Liverpool bleibt dennoch komfortabel Tabellenführer, der FC Chelsea kann den Rückstand mit einem Sieg gegen den FC Brentford aber auf zwei Punkte verkürzen (Anpfiff ist um 20 Uhr). Dem FC Arsenal (weiter sechs Zähler hinter Liverpool) ist das nicht gelungen, weil die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta nicht über ein 0:0 gegen den FC Everton hinauskam.

Weiter in der Spitzengruppe dabei bleibt auch Nottingham Forest. Im Heimspiel gegen Aston Villa drehte Nottingham in der Schlussphase durch Nikola Milenkovic (87.) und Anthony Elanga (90.+3) den 0:1-Rückstand durch Jhon Duran (63.) noch in einen 2:1-Sieg. Damit zog Forest an Aston Villa vorbei in Richtung Champions-League-Plätze.