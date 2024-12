Premier League Liverpool mit spektakulärem Remis, City siegt wieder Stand: 04.12.2024 23:13 Uhr

Der FC Liverpool hat die spektakuläre Premier-League-Partie in Newcastle nicht gewinnen können. Manchester City beendete derweil die bemerkenswerte Niederlagenserie.

Beim 3:3 (1:0) zwischen Newcastle und Liverpool trafen Alexander Isak (35. Spielminute), Anthony Gordon (62.) und Fabian Schär (90.) für die Gastgeber, Curtis Jones (50.) und Mo Salah (68. und 83.) brachten Liverpool mit ihren Treffern vorübergehend auf die Siegerstraße. Liverpool bleibt mit dem einen Punkt Tabellenführer.

City gewinnt nach sieben sieglosen Spielen wieder

Nach zuvor sieben sieglosen Pflichtspielen in Folge gewann Manchester City mit Trainerstar Pep Guardiola zu Hause gegen Nottingham Forest mit 3:0 (2:0). Die Tore im Etihad Stadium erzielten Bernardo Silva (8. Minute), Kapitän Kevin De Bruyne (31.), der in der Liga erstmals seit Mitte September wieder in der Startelf stand, und Jeremy Doku (57.).

In der Tabelle hat der Titelverteidiger nach 14 Spielen einen Rückstand von neun Punkten auf Spitzenreiter FC Liverpool. Die Reds hatten Man City im direkten Duell am vergangenen Sonntag mit 2:0 besiegt.

FC Arsenal schickt United zurück ins Mittelmaß

Zwei Punkte vor City liegt der FC Arsenal, der am Mittwochabend Manchester United mit 2:0 (0:0) bezwang. United setzte in der ersten Hälfte auf ein Defensivbollwerk, setzte kaum Akzente nach vorn, ließ den "Gunners" aber auch nur wenig Raum. Aus dieser taktischen Ausrichtung kam die Mannschaft von Rúben Amorim dann aber auch nicht mehr heraus, als Jurrien Timber in der 54. Minute die Führung für die Londoner erzielte.

Nach einem genialen Doppelpass zwischen Martin Ödegaard und Bukayo Saka lag in der 58. Minute schon die Entscheidung in der Luft, die aber der rechte Pfosten verhinderte. In der 73. Minute sorgte William Saliba dann aber für klare Verhältnisse, Thomas Partey hatte eine Saka-Ecke zuvor mit dem Kopf verlängert. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte Kai Havertz auch noch das 3:0 auf dem Fuß, André Onana im ManU-Tor wehrte den Ball abernoch mit der Brust ab.

United stürzt damit wieder auf Rang elf und versinkt auch unter dem neuen Coach im Mittelmaß. Der FC Arsenal hingegen verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool auf sieben Punkte. Punktgleich mit den "Gunners" auf Platz zwei liegt der FC Chelsea, der nach dem 5:1-Sieg in Southampton das etwas bessere Torverhältnis gegenüber Arsenal hat.

Füllkrug trifft für West Ham

Bereits am Dienstag erzielte Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug bei seinem Comeback nach monatelanger Verletzungspause sein erstes Tor für West Ham United. Der Stürmer wurde beim 1:3 (0:0) im Auswärtsspiel gegen Leicester City in der 79. Minute eingewechselt und sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für Ergebniskosmetik.

Julen Lopetegui, Füllkrugs Trainer, hatte noch am Montag erklärt, das Spiel in Leicester komme zu früh für den Angreifer. Dann saß der DFB-Stürmer aber auf der Bank und wurde beim Stand von 0:2 ins Spiel gebracht. Kurz vor Spielende setzte er sich nach einer Ecke durch und traf per Kopf.

Perfekter Einstand für van Nistelrooy

Füllkrug fehlte West Ham und auch der Nationalmannschaft seit Anfang September, als er aus dem DFB-Camp wegen einer Achillessehnenverletzung abgereist war. Sein letztes Spiel absolvierte der Neuzugang von Borussia Dortmund am 31. August gegen Manchester City (1:3). Die Mannschaft des früheren spanischen Nationaltrainers Lopetegui gewann seither nur drei von zwölf Pflichtspielen.

Bei Leicester erlebte derweil Ruud van Nistelrooy einen perfekten Einstand als Trainer. Jamie Vardy (2.) mit seinem 141. Premier-League-Tor, Bilal El Khannouss (61.) und Patson Daka (90.) trafen. Der zwischenzeitlich auch beim Hamburger SV gehandelte Niederländer van Nistelrooy hatte erst am Sonntag die Nachfolge von Steve Cooper angetreten.

Mateta schießt Crystal Palace zum Sieg

Im anderen Spiel am Dienstagabend gewann Crystal Palace mit 1:0 bei Aufsteiger Ipswich Town. Der ehemalige Mainzer Jean-Philippe Mateta erzielte für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner das entscheidende Tor in der 59. Minute.