Liverpool gegen Man City Salah möchte den Titel - und einen neuen Vertrag Stand: 29.11.2024 17:01 Uhr

Mo Salah ist auch mit 32 Jahren noch der Unterschiedsspieler beim FC Liverpool. Im Spitzenspiel gegen Man City am Sonntag spielt er nicht nur für drei Punkte, sondern auch für eine Vertragsverlängerung.

Von Moritz Rommel

Es war schon eine ungewöhnliche Maßnahme, die Mohamed Salah am vergangenen Wochenende wählte. Nachdem der Ägypter seine "Reds" mit einem Doppelpack zum 3:2 in Southampton geschossen hatte, stellte er sich der Presse und lieferte einige pikante Aussagen.

Angesprochen auf seinen im Sommer nächsten Jahres auslaufenden Vertrag antwortete Salah: "Wir haben fast Dezember und ich habe noch keinerlei Angebote erhalten, um im Verein zu bleiben. Ich bin wahrscheinlich mehr weg, als dass ich bleibe." Deutliche Worte des enttäuschten Angreifers, die den Druck auf die Liverpooler Klubführung erhöhen.

Liverpools Salah in überragender Form

Sportlich erscheint eine Vertragsverlängerung des Linksfußes eigentlich alternativlos. Salah steht wettbewerbsübergreifend bei zwölf Toren und zehn Vorlagen aus 19 Spielen. Allein in der Premier League war er an 16 der 24 Liverpool-Treffer direkt beteiligt.

Seit seinem Wechsel von der AS Roma auf die Insel im Sommer 2017 hat der 32-Jährige in jeder Saison die vereinsinterne Torschützenliste angeführt. Er steht mittlerweile bei 322 Scorerpunkten in 368 Einsätzen für den "LFC".

Liverpool droht ein Umbruch

Das Zögern der Klubbosse ist daher wohl aus finanziellen Gesichtspunkten zu betrachten,. Sie sind dafür bekannt, in der mit Geld um sich werfenden Premier League eher wirtschaftlich konservativ und vorsichtig zu handeln. Salah ist Topverdiener des Klubs im Nordwesten Englands und strebt sicherlich trotz seines fortgeschrittenen Alters einen mehrjährigen Vertrag zu ähnlichen Konditionen an.

Neben Salahs Vertrag laufen im Übrigen auch weitere Arbeitspapiere von Liverpool-Schlüsselspielern aus. Kapitän Virgil van Dijk und Trent Alexander-Arnold sind ebenfalls nur noch bis Sommer an den Verein gebunden. Am River Mersey müssen in den nächsten Monaten dementsprechend wegweisende Entscheidungen getroffen werden.

Nur noch bis Sommer unter Vertrag: Mo Salah und Virgil van Dijk

"Reds" möchten sich weiter absetzen

Seine sportlichen Ziele hat Salah trotz der unbefriedigenden Vertragslage nicht aus den Augen verloren. "Ich möchte die Premier League gewinnen und hoffentlich auch die Champions League", verkündete der Offensivstar im Anschluss an seine Kritik am eigenen Klub.

Am Sonntag bietet sich für Salah und seine Teamkollegen die Chance, die bisher herausragende Saison zu ihrem vorläufigen Höhepunkt zu bringen. Mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten Manchester City könnte Liverpool die komfortable Tabellenführung weiter ausbauen.

Die Voraussetzungen dafür stehen gut. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot ist momentan das formstärkste Team Europas und hat seit 15 Pflichtspielen nicht mehr verloren. Am vergangenen Mittwoch besiegten die Engländer in der Champions League ihren Angstgegner aus Madrid hochverdient mit 2:0.

Auf der anderen Seite hat Gegner Man City seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Nach fünf Niederlagen gab es unter der Woche trotz einer 3:0-Führung ein enttäuschendes 3:3 gegen Feyenoord Rotterdam. Die Verunsicherung der Mannschaft von Pep Guardiola war offensichtlich.

Slot bleibt demütig

Trotz der historischen Negativserie erwartet Liverpool-Coach Slot eine harte Aufgabe und ist sich sicher, dass der Meister des Vorjahres bald wieder zu alter Stärke findet. "Sie sind immer noch ein sehr, sehr, sehr gutes Team und einer der Gründe, warum ich denke, dass Pep Guardiola der beste Manager der Welt ist, […] ist dass er immer Lösungen für seine Probleme findet. […] Es würde mich nicht wundern, wenn er auf eine weitere brillante Idee käme."

Dem spanischen Startrainer der "Skyblues" würde es schon helfen, wenn sein Topstürmer wieder zuverlässig treffen würde. Zwar führt Erling Haaland die Premier-League-Torschützenliste der aktuellen Saison an, doch die aktuelle Krise geht auch am Ex-Dortmunder nicht vorbei.

Zehn seiner zwölf Ligatore erzielte der Norweger an den ersten fünf Spieltagen. In den darauffolgenden sieben Spielen folgten nur noch schlappe zwei Treffer für den Torschützenkönig der letzten beiden Spielzeiten. Unter der Woche erzielte er zumindest in der Champions League mal wieder einen Doppelpack.

Haaland sollte dringend auch in der Liga wieder treffen, wenn er die Torjägerliste weiter anführen und seinen individuellen Titel verteidigen will. Denn in seinem Nacken sitzt ein Spieler der nicht nur um den Premier-League-Titel, sondern auch um einen neuen Vertrag spielt: Mo Salah. Der Ägypter möchte weiter Argumente für eine Vertragsverlängerung liefern - bestenfalls schon am Sonntag.

Eine Zusammenfassung der Partie läuft in der Sonntags-Sportschau ab 19.15 Uhr