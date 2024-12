Premier League Das letzte Merseyside-Derby im Goodison Park Stand: 06.12.2024 16:47 Uhr

Es wird gewiss emotional werden und besonders, in jedem Fall wird es historisch: Zum allerletzten Mal erwartet der FC Everton im heimischen Goodison Park den FC Liverpool zum Merceyside-Derby.

Am Samstag werden sich die Fans der "Reds" zum letzten Mal zu Fuß auf den Weg zum Premier-League-Auswärtsspiel machen (ab 13.30 Uhr im Live-Ticker bei der Sportschau). 17 Minuten Fußweg sind es vom Stadion an der Anfield Road bis zum Goodison Park. Der Weg führt quer durch den Stanley Park and Garden, ein Erholungsgebiet in der 500.000-Einwohner-Stadt.

Umzug in den Hafen

Zur kommenden Saison ziehen "The Toffees" um. 2021 begann der Bau des Everton Stadiums, der neuen Heimstätte des Vereins an den Bramley-Moore Docks. Rund 500 Millionen Pfund soll die neue Arena kosten, wegen der das historische Hafengelände der Stadt seinen UNESCO-Welterbestatus verlor. Pünktlich zur Saison 2025/26 soll alles fertig sein. 52.000 Fans haben dort dann Platz.

Der altehrwürdige Goodison Park ist dann Geschichte. "The Grand Old Lady" wurde schon 1892 erbaut, ist eines der ältesten Stadien der Welt und war das erste große Fußballstadion in England überhaupt. Weil die Arena mit ihren 39.414 Plätzen in einem dichtbebauten Wohnbezirk liegt, war an einen Ausbau nie zu denken.

Das neue Everton Stadium im Liverpooler Hafen.

Spektakuläres 4:4 im FA-Cup 1991

Das Spiel am Samstag ist das 107. Merceyside-Derby im Goodison Park. 36 Mal gewann Everton, Liverpool nahm 34 Mal die Punkte mit, 36 Spiele endeten remis. Insgesamt hat aber Liverpool in der Derby-Statistik die Nase vorn.

Die "Blues" aus Everton feierten große Siege gegen die "Reds", wie das 3:0 im September 2006, und mussten heftige Pleiten einstecken. So gab es im November 1982 ein 0:5. Unvergessen ist das 4:4 nach Verlängerung im FA-Cup 1991, bei dem Everton viermal zurücklag, immer wieder ausgleichen konnte und anschließend das Wiederholungssspiel gewann.

Der FC Everton ist hochverschuldet

Dass der frühere Sieger im Europapokal der Pokalsieger (1995) und neunmalige englische Meister das neue Stadion dringend braucht, ist unstrittig. Der Klub ist hochverschuldet.

37 Jahre nach seiner bislang letzten Meisterschaft im Fußball-Mutterland plagen den Klub Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von umgerechnet gut 720 Millionen Euro. Im neuen Stadion sollen bald zumindest die Spieltags-Einnahmen signifikant gesteigert werden.

In der vergangenen Saison patzte Liverpool im Titelkampf

Am Samstag ist Everton im Derby klarer Außenseiter. Liverpool führt unter seinem neuen Trainer Arne Slot die Tabelle der Premier League an und ist seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen. Die Gastgeber, das Team von Coach Sean Dyche, stecken als 15. mal wieder im Abstiegskampf, Hoffnung macht aber der jüngste 4:0-Heimsieg gegen die Wolverhampton Wanderers.

Evertons Dominic Calvert-Lewin jubelt gegen Liverpool.

Und es gibt gute Erinnerungen an die vergangene Saison. Da spuckte Everton im April dem FC Liverpool und Jürgen Klopp im Titelkampf in die Suppe und schaffte den ersten Derby-Heimsieg seit 14 Jahren. Ein neuerlicher Sieg wäre zumindest aus Everton-Sicht ein schöner Abschluss der Derby-Geschichte im Goodison Park.