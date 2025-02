FA Cup Liverpool blamiert sich gegen Zweitligist Plymouth Argyle Stand: 09.02.2025 18:26 Uhr

Der FC Liverpool hat sich im FA Cup blamiert. Der klar favorisierte Tabellenführer der Premier League unterlag in der vierten Runde sensationell beim Zweitligisten Plymouth Argyle 0:1 (0:0) und verpasste den Einzug ins Achtelfinale.

Ryan Hardie (52.) verwandelte für den Außenseiter einen Elfmeter, den Liverpools Harvey Elliott durch ein Handspiel verursacht hatte.

Liverpools B-Elf drückend überlegen

Liverpool, das auf Topstars wie Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai und Cody Gakpo verzichtete und nur eine B-Elf nach Plymouth schickte, blieb in der ersten Halbzeit harmlos. Auch wenn die Gäste, was den Ballbesitz anging, drückend überlegen waren, schlug sich Plymouth wacker und hatte schließlich das Glück des Tüchtigen.

Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot probierte in der Schlussphase alles, verhinderte das Aus aber nicht mehr. Damit ist im ersten Jahr nach Jürgen Klopp die erste von vier Titelchancen dahin.

Brighton schießt Chelsea aus dem Pokal

Bereits einen Tag zuvor hatte Trainer Fabian Hürzeler mit Brighton and Hove Albion den FC Chelsea im FA Cup ausgeschaltet.

Brightons Siegtorschütze Kaoru Mitoma feiert sein Tor

Brighton drehte in der 4. Runde am Samstag gegen den FC Chelsea einen frühen 0:1-Rückstand noch in einen Sieg. Bei einem Abschluss von Chelseas Topscorer Cole Palmer legte sich Brightons Keeper Bart Verbruggen (5.) den Ball zum 0:1 ins eigene Tor. Doch Georginio Rutter (12.) schlug schnell mit dem 1:1 zurück.

In Durchgang zwei besorgte Kaorou Mitoma (57.) auf Vorlage von Rutter die Führung für das Hürzeler-Team, das in einem kampfbetonten Spiel im heimischen Falmer Stadium den Vorsprung auch ins Ziel brachte.

City wendet Blamage bei Leyton Orient ab

Damit steht Brighton genauso wie Manchester City im Achtelfinale. Das Starensemble von Trainer Pep Guardiola hat nach einem kuriosen Eigentor von Torhüter Stefan Ortega nur mit viel Mühe eine Pokal-Blamage abwenden können.

Die "Skyblues" drehten bei Drittligist Leyton Orient ebenfalls einen Rückstand in einen 2:1-Sieg und zogen doch noch in die nächste Runde ein. Das anfängliche Schonen einiger Stars wie Erling Haaland wäre beinahe bestraft worden, der Ex-Frankfurter Omar Marmoush und Ilkay Gündogan standen derweil in der Startelf. "Ich bin froh, dass wir weitergekommen sind", sagte Guardiola.

Ortega mit Slapstick-Eigentor

Für den Rückstand (16.) sorgte der deutsche Torhüter Ortega mit einem absoluten Slapstick-Eigentor. Seine Vorderleute vertändelten erst auf Höhe des Mittelkreises den Ball, Jamie Donley zog sofort aus 40 Metern ab. Der starke Versuch landete an der Latte, prallte von dort unglücklich an den Hintern des zurückeilenden Keepers und kullerte ins Netz. "Es ist unglaublich - so etwas sieht man nicht oft, und es gegen City zu machen, ist unglaublich ", sagte Leyton-Kapitän Dan Happe der BBC in der Pause.

Eingewechselter De Bruyne sorgt für Entscheidung

Winter-Neuzugang Abdukodir Khusanov (56.) stellte in der zweiten Halbzeit auf 1:1, ehe der eingewechselte Kevin De Bruyne (79.) schließlich noch den Siegtreffer erzielte. " Sie mussten zumindest die großen Jungs bringen, um uns zu schlagen ", sagte Leyton-Coach Richie Wellens. Es sein ein typisches FA-Cup-Match gewesen, meinte Kollege Guardiola: " Deshalb ist dieser Wettbewerb auch so unglaublich ."

Manchester United hatte am Freitag gegen Leicester City durch einen Treffer von Abwehrspieler Harry Maguire (90.+3) in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg die Runde der letzten 16 erreicht.