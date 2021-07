Lukas Podolski wechselt nach Polen zu Gornik Zabrze

" Die Zeit ist gekommen - willkommen zu Hause ", twitterte der polnische Erstligist Gornik Zabrze am Dienstagmorgen (06.07.2021). Bei Instagram postete Podolski ein Herz und dazu die Hashtags "#LP10" und "#BackHome". Angeblich ist die Vorstellung des 36 Jahre alten Ex-Kölners und -Münchners, der zuletzt bei Antalyaspor in der Türkei unter Vertrag stand, in Kürze geplant.

Ein Instagram-Video auf dem Profil des Stürmers sowie ein Twitter-Clip des Klubs hatten schon zuvor Hinweise auf den Transfer gegeben. "Mein großer Traum ist es, irgendwann meine Fußballer-Karriere bei Gornik zu beenden" , hatte Podolski schon vor längerer Zeit auf seiner Homepage gepostet.

Zabrze liegt unweit von Podolskis Geburtsort Gleiwitz. " Für mich geht es darum, noch mal ein bis zwei Jahre zu spielen, Spaß zu haben und in einer guten Stadt zu leben" , hatte der 130-malige Nationalspieler im Juni dem Kölner Stadt-Anzeiger gesagt.

Stand: 06.07.2021, 10:28